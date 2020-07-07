Территория ДНР/ЛНР точно не вернется в состав Украины, и очень печально, что сама украинская власть все для этого сделала, утверждает директор российского Центра политической информации Алексей Мухин

Атака на Херсон. Зачем командующий ВМС Украины заговорил о войне с Россией © пресс-служба ВМС Украины - Алексей Алексеевич, 8 июля на заседании ТКГ должны быть определены конкретные механизмы реализации отдельных пунктов Минских соглашений (например, по прекращению огня), а в немецкой прессе появился якобы ультиматум России в адрес Украины. Действительно ли Москва начала активизацию в этом направлении?

— С украинской стороны идет разогрев информационного поля. Наряду с этой информацией они вбросили новость о том, что якобы Россия чуть ли не готовит военные действия. Боюсь, что наши украинские партнеры немножко заигрываются в данном направлении.

Хотя мы видим, что огневое воздействие на ЛДНР по-прежнему присутствует. Это весьма печально, потому что выводит Киев из разряда добросовестных участников нормандского и минского процессов. Тем самым украинская сторона сильно подставляет своих европейских партнеров, которые поручились за нее, когда заключали «Минск-2».

Киеву необходимо это осознать, осмыслить и действовать все-таки в формате мирного процесса, а не идти на поводу у своих американских партнеров, стимулируя нестабильность и фактически продолжая гражданскую войну на своей территории. Плохо это закончится. И это не предупреждение. Это просто мысли на этот счет.

- Как вы считаете, пойдёт ли Украина на реализацию Минских соглашений в полном объеме?

— Вызывает удивление, что европейские партнеры (Германия и Франция) в упор не замечают того факта, что Украина перестала исполнять «Минск» сразу после его подписания. Я имею в виду заявление Петра Порошенко после возвращения в Киев.

Были какие-то надежды в связи с Владимиром Зеленским, но и они угасли, потому что военная помощь Украине растет, и никаких причин прекращать конфликт у Киева просто нет. Он очень хорошо оплачивается.

Поэтому я думаю, что, к сожалению, Киев просто не заинтересован в прекращении конфликта, и это главная проблема Минского процесса. Еще раз. К сожалению российской стороны, США, Германия и Франция делают вид, что в неисполнении «Минска» якобы виновата Россия.

Шизофреничность подобных заявлений, думаю, очевидна. И репутация тех политиков, которые берут на себя смелость обсуждать подобное, боюсь, под большим ударом.

- А насколько России или Донбассу выгодна эта ситуация, где нет ни войны, ни мира?

— По моей информации, российская сторона несколько подморозила эти процессы. По той простой причине, что встретила активное противодействие любым миротворческим мероприятиям со стороны Украины, США и даже отчасти европейских партнеров.

- Может ли поменяться эта позиция Европы, которая не замечает такую политику Киева?

— Пока Европа имеет ограниченный суверенитет, а США находятся на ее территории и диктуют ей свою политическую волю — нет. Мы реалисты. Мы прагматики. Мы это видим.

- Если «Минск-2» прикажет долго жить, ждать ли нам заключения «Минска-3» или чего-нибудь еще?

— Появление «Минска-3» будет лишь означать, что миротворческий процесс на территории Донбасса пытаются замылить. Где гарантия, что его тоже будут исполнять? Нет никакой гарантии. Отказ от «Минска-2» — это на самом деле и есть скрытая форма того, чтобы замотать процесс и продолжить гражданскую войну.

Кто поручится, что за «Минском-3» не последуют «Минск-4», «Минск-5» и так далее? По-моему, кто-то просто хочет, как говорят в просторечии, валять дурака.

- Как вам видится будущее ДНР/ЛНР, если и дальше не будет ни войны, ни мира?

— Нынешние процессы на территории ЛДНР показывают, что нынешние территории уже вряд ли вернутся в состав Украины. И это очень печально. Потому что Украина сама все для этого сделала своими руками.