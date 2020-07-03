Глава МВД Арсен Аваков вряд ли будет сейчас тратить деньги на акции радикалов из «Национального корпуса», считает политолог Кость Бондаренко

- Константин Петрович, накануне в центре Киева «Национальный корпус» провел акцию с требованием запретить пророссийские, по мнению самих радикалов, партию ОПЗЖ и партию Шария. Но не играют ли лидеры националистов таким образом на стороне партии власти?

— Если бы вы не сказали, то я бы и не узнал об этом митинге. На самом деле это маргинальное явление, которое не заметили большинство жителей Киева. Обычно, если происходит какой-то митинг, начинаются пробки, проблемы с движением и так далее. Но здесь ничего такого не произошло. Я думаю, что в данной ситуации это не более чем действия для галочки.

- Заинтересован ли каким-то образом в активности радикалов Арсен Аваков?

— Мне кажется, что он устал использовать один и тот же прием: когда они пугают Зеленского, а он выводит полицию, которая наводит порядок. Во-первых, это дорогостоящие действия, то есть тратить сегодня деньги на такие мероприятия Аваков вряд ли будет, во-вторых, есть данные, что Аваков рассорился с «Нацкорпусом» или «Нацкорпус» с Аваковым, в-третьих, уже и Зеленский перестал бояться.

- О чем, на ваш взгляд, говорит то, что национал-радикалы вывели на этот марш школьников?

— О том, что у них кризис. У них с самого начала школьники составляли костяк этой организации. Ничего серьезного ужасающего в этом нет.

- Как вы считаете, о чем говорит приход в Европейскую солидарность к Петру Порошенко Турчинова?

— Во-первых, Турчинов сам хочет получить какую-то политическую крышу, потому что понимает, что рано или поздно им заинтересуются правоохранительные органы, одно дело, когда он просто Турчинов, а другое — когда член какой-то политической команды.

Кость Бондаренко: Украинское общество уже устало от хороводов вокруг Порошенко © Екатерина Чеснокова

- На этой неделе Порошенко превратил заседание суда, который избирал ему меру пресечения, в фарс. Почему экс-президент Украины ведет себя таким образом? Он готовит возвращение во власть?

При рейтинге в 13% готовиться к возвращению во власть смешно. В его ситуации превращение судебного процесса в фарс — это форма защиты.

- Как вы считаете, удастся ли посадить его на скамью подсудимых, а в перспективе и за решетку?

— Такая задача не стоит. Стоит задача его максимально дискредитировать, делать из него мученика вряд ли кто-то будет.

- Глава Нацбанка Яков Смолий уходит в отставку из-за политического давления. По вашим прогнозам, поменяет ли это что-то в финансовой и монетарной политике страны?

— Вряд ли. Украина не является независимым государством в своей монетарной и финансовой политике. Финансовая политика управляется через Международный валютный фонд. Соответственно в данной ситуации можно говорить о замене одной команды на другую, которая вряд ли будет менять что-либо основательно в Нацбанке.

- Сможет ли Владимир Зеленский поставить во главе НБУ своего человека?

— Попробует, голоса для этого в Верховной Раде у него есть, так что посмотрим, кто будет в данной ситуации считаться его человеком.