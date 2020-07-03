Участие Александра Турчинова в качестве главы предвыборного штаба «Европейской солидарности» может улучшить партийные показатели в регионах в связи с местными выборами, считает замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов

Уличная война продолжается: марш националистов против Шария и ОПЗЖ в Киеве © Скриншот с видео Украина.ру - Кирилл, вчера в центре Киева прошел марш «Национального корпуса», на котором они призвали запретить «ватные» ОПЗЖ и партию Шария. Это пиар-акция или подыгрывание в интересах других сил?

— Мне кажется, это просто желание «Нацкорпуса» каким-то образом найти свое место на политической карте Украины. У них есть силовой ресурс, они контролируют улицу, но их рейтинг составляет всего 2%.

Причем не только у них, а у всех суммарно: у «Правого сектора» (запрещен в РФ), у «Свободы» и у всех правых. Они пребывают в электоральном маргенесе и не поддерживаются украинским обществом, несмотря на их силу и потуги что-либо сделать.

Будем откровенны, что их всех съел Петр Порошенко. Он у нас стал главным националистом и национал-патриотом. В преддверии местных выборов «Нацкорпус» будет предпринимать какие-то действия, чтобы завести людей хотя бы в базовых для себя регионах.

Но, честно говоря, перспективы у них минимальны. Эти молодчики, которые ходят по улицам, на выборы не ходят, и голосов собрать не смогут.

- А объединения «Нацкорпуса» с Порошенко вы не допускаете?

— Порошенко они и даром не нужны. У него своих хватает. Своих поклонников, своих фанатов. Я думаю, что это конкурирующая структура, которая будет забирать его хлеб.

- А как вам видятся перспективы Авакова, с которым связывают «Нацкорпус»?

— Он и дальше будет пытаться играть роль арбитра, балансируя между президентом и оппозицией. Он будет «ни вашим, ни нашим». Я думаю, он будет играть именно эту роль и постарается максимально для себя с нее выжать, чтобы сохраниться как определенный баланс в политической системе Украины.

- Главой штаба «Европейской солидарности» стал Александр Турчинов, в связи с чем сразу поползли слухи о реванше Порошенко и чуть ли не о готовящемся захвате власти. Насколько они обоснованы?

— Я не думаю, что дойдет до какого-то захвата власти. Просто Турчинову скучно сидеть на политической пенсии. Он решил вернуться к своему партнеру, с которым они пять лет работали.

Турчинов довольно неплохой управленец в плане администрирования партийных проектов. Я думаю, он может немного добавить для Порошенко в связи с местными выборами и улучшить партийные показатели на местах.

Но мы видим определенную смену ультраправого электората, а вместе с ней смену элит. Я думаю, что это уже будет один электоральный проект. Не будет уже деления на БПП и «Народный фронт».

Сейчас все будет крутиться вокруг Петра Порошенко. Я не удивлюсь, если там Яценюк еще появится. Все старые товарищи будут собираться под одним козырьком.

- Глава Нацбанка Смолий подал в отставку якобы из-за оказания на него политического давления. Как вы думаете, что там на самом деле происходит?

— Нацбанк у нас под внешним управлением МВФ. На Смолия давно давил Зеленский, потому что хотел убрать оттуда всех птенцов, засевших еще во времена Порошенко. Смолий оказался человеком неволевым и быстро сдался.

Но это не означает, что его место не займет такой же человек из группы Сороса, ориентированный на западных кредиторов и МВФ. Отставка сама по себе ничего не означает. Имеет значение только то, кто придет ему на смену.

Если этот человек будет таким же, как Смолий, и будет представлять внешнее управление, то это смена шила на мыло. А если это будет хотя бы представитель национальной банковской системы или человек Зеленского, тогда действительно возможны какие-то изменения в монетарной политике.