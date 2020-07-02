Сербский доброволец Горан Чирич (на фото), воевавший за ДНР, прошедший через напряженные бои под Марьинкой и в Дебальцево в 2015 г., находится в ростовском СИЗО уже более 10 месяцев. Его задержали при пересечении российской границы в связи с запросом властей Сербии, подавших на него в международный розыск в августе 2019 г.

Сербия потребовала выдачи Чирича из-за якобы совершенного им преступления — «злоупотребления положением должностного лица». С лета 2015 года Чирич находился на территории ДНР. То, что о нем «вспомнили» в прошлом году, вызывает недоумение. Само обвинение наполнено множеством противоречий, в связи с чем возникают обоснованные подозрения в преследовании Чирича исключительно за отстаивание им Русского мира с оружием в руках. Ситуация осложняется из-за серьезных проблем со здоровьем — дает о себе знать полученная в боях контузия, а возможности получить надлежащую медпомощь в тюремных условиях сильно ограничены. Украина.ру пообщалась с адвокатом Чирича Сергеем Ожгибесовым. Сюр во время чумы. Как СБУ в коронавирус борется с предателями и шпионами в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Сергей, в чем власти Сербии обвиняют Горана Чирича?

— В соответствии с экстрадиционным запросом Министерства юстиции Республики Сербия Генпрокуратуре Российской Федерации, его подозревают в совершении уголовного преступления «Злоупотребление положением должностного лица — пособничество», предусмотренного статьей 234, абз.3, в связи с абз.1 Уголовного Кодекса Республики Сербии.

В обвинении содержится следующее: «По предварительному сговору с первым обвиняемым Чирич якобы изготовил фальшивый официальный документ — удостоверение личности на имя Петрович Владимир, в которое он включил свое частично модифицированное фото, а также ложную печать предприятия». Используя данные документы, по версии обвинения, Горан Чирич, представившись должностным лицом предприятия, заключил договор открытия и обслуживания счета в банке для хоздеятельности предприятия. А затем в мае 2015 г. якобы получил в банке шесть зарегистрированных векселей, из которых один заверил ложной печатью предприятия в качестве должника по векселю и передал его первому обвиняемому.

Фактически, доказательства обвинения о причастности Горана Чирича к вменяемому ему преступлению основаны на отчете и заключении комиссии экспертов Национального криминалистическо-технического центра в г. Белграде от 02.07.2015 года. В этом документе лицо на фотографиях трех ксерокопий фальшивого удостоверения личности с именем Петровича Владимира было опознано как Горан Чирич, почему-то без сравнительного анализа с его подлинной фотографией.

— Насколько обвинения обоснованы, в чем их несоответствие действительности?

— По мнению защиты, предъявленное обвинение не обосновано и имеет признаки фальсификации. Например, показания первого обвиняемого. Там содержатся такие строчки: «05.06.2015 года с другом поехали в г. Белград, в торговый центр «Меркатор», где нас встретили три незнакомых человека, из которых один представился как Петрович Владимир, собственник фирмы «………» ООО г. Шабац, и предложил за проценты предъявить вексель ко взысканию и снять со счета предприятия денежные средства».

Обращает на себя внимание тот факт, что следствием не устанавливалось лицо, находящееся вместе с первым обвиняемым при встрече 05.06.2015 г. в целях отобрания показаний по обстоятельствам встречи, а также составлению словесного портрета участников встречи, не устанавливались личности двух незнакомцев, которые были с Петровичем Владимиром. Далее, в упомянутом выше заключении экспертов — исследовались лишь три ксерокопии фальшивого удостоверения личности с именем Петровича Владимира. Как именно эксперты признали, что на фото именно Чирич — загадка, учитывая, он не являлся публичной фигурой в Республике Сербия. При невозможности предъявления лица опознание может быть проведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с фотографиями других лиц, внешне сходных с опознаваемым лицом. Количество фотографий должно быть не менее трех.

Из материалов дела не следует, что до процедуры опознания первому обвиняемому было предложено описать внешность, отличительные черты опознаваемого, его примерный возраст и т.д. В обвинительном акте представлены сведения по опознанию первого обвиняемого служащими банка в Белграде. В отношении Чирича аналогичных следственных действий (опознания сотрудниками банка хотя бы по фотографии или по камерам наблюдения) произведено не было. Кроме того, не до конца выясненным остается вопрос с векселями. По материалам дела лицо, изготовившее поддельные документы, получило в банке шесть векселей, в то время как передало первому обвиняемому лишь один. Вопрос — почему следствие не интересовало местонахождение оставшихся пяти? Как в Украине готовят обмен: без признания вины не получишь свободы © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Вы полагаете, что вашего подзащитного преследуют по политическим мотивам?

— Защита считает, что требование компетентных лиц Республики Сербии в экстрадиции Горана Чирича преследует иные цели, чем указанные в запросе о выдаче от 09.09.2019 г. Никаких бесспорных доказательств преступного деяния нет. В материалах обвинения указывается, что лицо, представлявшееся Петровичем Владимиром, лично подавало заявления на открытие счета в банке и выдачу векселей. Очевидно, архивы Республики Сербия содержат документы, заполненные лично Гораном Чиричем. Таким образом, у компетентных органов Сербии имелась возможность провести сравнительную экспертизу почерка документов, заполненных лично Чиричем и документов, предъявленных лицом, выдающим себя за Петровича Владимира. Отсутствие экспертизы ставит под сомнение выводы о причастности Чирича к преступлению.

- На каком этапе находится разбирательство, связанное с экстрадицией Чирича?

— Фактически, он был задержан на территории России 16 августа 2019 года. Решение об удовлетворении запроса Минюста Республики Сербии о выдаче Чирича было принято заместителем Генпрокурора РФ 18 марта 2020 года. Постановлением Ростовского областного суда от 12мая 2020 года было отказано в удовлетворении жалобы на решение заместителя Генерального прокурора Российской Федерации от 18 марта. На постановление Ростовского областного суда от 12 мая 2020 года была подана апелляционная жалоба в Третий апелляционный суд общей юрисдикции, рассмотрение которой назначено 14 июля нынешнего года.

- Чем руководствовался суд первой инстанции, не нашедший препятствий для экстрадиции? Участие в боевых действиях и наличие гражданства ДНР не являлось аргументом?

— При принятии решения суд исследовал и дал оценку всем имеющимся доказательствам. Факт участия Горана Чирича в боевых действиях на стороне ополченцев на Донбассе был подтвержден им устно в судебном заседании. Документально подтвердить это не представлялось возможным, в связи с ограничением перемещения через границу в связи с карантином.

Защитой была предоставлена информация, взятая из открытых источников: «По разным данным, с начала конфликта на стороне ополчения участвовало около сотни добровольцев из Сербии. Весной 2015 года был ужесточен закон, согласно которому гражданину Сербии, принимавшему участие в военном конфликте в составе неофициальных вооруженных формирований на территории другого государства, грозит уголовное преследование. Так премьер-министр Сербии Александр Вучич отреагировал на личную просьбу президента Украины Петра Порошенко усилить ответственность за участие сербских граждан в войне в Донбассе на стороне ополчения. Вучич заверил, что «именно такого подхода и будут придерживаться в Сербии относительно наемников». Бузина, Шеремет и радикал Стерненко. Какова судьба громких уголовных дел на Украине © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

- В чем заключается позиция прокуратуры по данному вопросу?

— Ростовская областная прокуратура заявляла: «Доводы о якобы имеющемся намерении преследования выдаваемого лица по политическим мотивам, в том числе со ссылкой на высказывания руководства запрашивающей стороны об уголовном преследовании лиц, участвовавших в составе неофициальных вооруженных формирований на территории другого государства, являются лишь предположением адвоката, которое опровергается представленными Республикой Сербия гарантиями соблюдения принципа специальности в отношении Горана Чирича, изложенного в письме от 21.01.2020г. (помощника Министра юстиции). То обстоятельство, что данные гарантии не содержались в первоначальном запросе от 09.09.2019г. и представлены по запросу Российской стороны дополнительно, как раз и свидетельствуют о тщательном подходе Генеральной прокуратуры Российской Федерации к решению исследуемого вопроса».

- Какими аргументами оперировала защита?

— Во-первых, мы указывали на признаки фальсификации доказательств причастности обвиняемого к вменяемому ему преступлению. Во-вторых, обоснованные сомнения в истинности причины, по которой компетентные органы Сербии требуют выдачи Чирича, основаны в том числе на гарантиях, которые запрашивающая сторона предоставила России. Предоставленные помощником министра юстиции Сербии Владимиром Давыдовичем гарантии содержат следующую формулировку: «Чирич будет привлечен к уголовной ответственности только по тому уголовному делу, за совершение которого будет согласована его выдача из Российской Федерации». По нашему мнению, запрашивающая сторона, подменяя понятие «преследоваться» на «привлечен», оставила за собой право преследовать Горана за любое иное преступление, неизвестное запрашиваемой стороне в момент выдачи.

Особое внимание стоит обратить на заявление помощника министра юстиции Сербии Давыдовича: «Чирич Горан будет привлечен к уголовной ответственности. После завершения судебного производства и отбытого срока наказания в виде тюремного заключения он (Чирич Горан) сможет свободно покинуть территорию Республики Сербии». Данным заявлением он от имени Республика Сербия гарантирует, что судебное производство по обвинению сербского добровольца (вина которого в установленном законом порядке не доказана) завершится тюремным заключением. Это утверждение противоречит п. 2 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод «Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления считается невиновным, до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком». Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить

- Почему данная история затянулась на такой долгий срок?

— Длительность рассмотрения вопроса экстрадиции Чирича, по мнению защиты, обоснована перепиской между Генпрокуратурой РФ и компетентными органами Сербии. Но, по мнению защиты, имелась необходимость вместо запросов на предоставление дополнительных гарантий Генпрокуратуре РФ во исполнение требований пункта 4 части 1 статьи 464 УПК РФ запросить у сербской стороны более весомые доказательства даже не вины Чирича, а его причастности к событиям, описанным в обвинении

- Каково состояние здоровья Горана? Оказывается ли ему медпомощь в Ростовском СИЗО?

— В настоящее время физическое состояние Чирича оставляет желать лучшего. При посещении СИЗО было обращено внимание, что у него затруднено дыхание, сбивчивая речь сопровождается кашлем. На вопрос, оказывается ли ему медицинская помощь в полном объеме, он ответил отрицательно. Он обладает рядом хронических заболеваний, которые в случае ненадлежащей медицинской помощи создадут реальную угрозу его жизни и здоровью. Со слов Чирича, он настаивал на госпитализации в целях объективного обследования своего состояния здоровья в независимом медицинском учреждении.

Но просьба осталась без удовлетворения. Передать ему лекарств невозможно: отсутствует рецепт, выписанный медчастью СИЗО-1, в необходимости получения лекарств, помимо тех, что ему предоставляются по месту нахождения. Защитой было подано заявление с просьбой предоставить сведения о проводимых осмотрах, лечебно-диагностических мероприятиях в отношении Горана и их результатах. В настоящее время ответ не получен.

- Публикации в СМИ помогают решению проблемы? Обращали ли внимание на ситуацию Чирича патриотические общественные организации, политики?

— Безусловно, публикации в СМИ помогают в решении проблемы. Но при условии объективного информирования о деле. Разумеется, речь не идет о попытке давления через СМИ на компетентные органы. Важно исключить распространение слухов и домыслов, которые, к сожалению, имеют место быть. Патриотические общественные организации и политики обратили внимание на ситуацию с Чиричем. В интернете есть много статей в его поддержку. Но мы рассчитываем, что компетентные органы ДНР предоставят в суд апелляционной инстанции официальную позицию по защите интересов своего гражданина, к чему их обязывает Конституция.

- На ваш взгляд, существуют ли перспективы позитивного решения для защиты в апелляционной инстанции?

— Защитой были приобщены в суд апелляционной инстанции документы, подтверждающие участие Чирича в вооруженном конфликте на Украине на стороне Донбасса. В том числе доказательства, взятые из открытых источников, о фактах преследования на территории Республики сербских добровольцев, участвовавших в данном конфликте. Учитывая, что по объективным причинам в суд первой инстанции данные материалы не могли быть представлены и, соответственно, не исследованы судом, защита рассчитывает, что судом апелляционной инстанции им будет дана соответствующая оценка.