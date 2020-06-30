Свободный и мыслящий человек будущего - это человек, который листает книгу лежа на травке под дубом, а не тот, кто слипся с твиттером, - считает Иван Никонов

В настоящее время в мире происходит сразу несколько региональных процессов, которые осложняются общемировыми. «Черный бунт» в США сопровождается сносом исторических памятников и фактическими требованиями пересмотреть моральные выводы истории прошлого США (например, раньше Вашингтон — первый президент и отец нынешней государственности США, а теперь — рабовладелец, угнетатель и плантатор).

В Европе на протяжении последних лет заурядным событием стали бунты арабов, турков, вообще представителей крайних течений ислама. Вместе с тем США конфликтует с Германией, Великобритания вышла из ЕС (Брекзит), у России конфликт с Украиной и намечается такая же ситуация с Белоруссией. Китай и США также постепенно превращаются из партнеров в противников.

- Иван, на ваш взгляд, конфликты, которые в последние годы приобрели антагонистический характер (США-Россия, США-Китай, Россия-Запад, Россия-Украина, Запад-Сирия) — это просто череда локальных конфликтов или они имеют общую геополитическую природу?

— Когда речь идет о таких странах, как Россия-Китай-США, принято говорить, что это геополитика. Но локальные конфликты тоже могут быть объяснены с точки зрения геополитики через взаимоотношения сил в регионе.

Собственно, первая геополитическая модель — Пунические войны, по нашим сегодняшним меркам, это локальный конфликт. Но это эталонная классическая модель, которой иллюстрируют борьбу держав суши и моря. Когда-то российские гимназисты учили тексты Пунических войн наизусть, а сейчас все просто посмотрели фильм и помнят, что "Карфаген должен быть разрушен".

- Что общего в этих конфликтах? Какова их природа? Что их объединяет и роднит?

— Мы живем в интересное время: конец однополярного мира. Еще недавно, как все мы помним, доминирование США было всеобщим и тотальным. Сейчас этого точно нет. Но нет и центров силы, равных по геополитическому значению США.

Однополярный мир закончился, но многополярный мир не наступил. Кто проявит инициативу и, если хотите, наглость сегодня, тот будет хозяином будущего.

Считается, чтобы стать полноценным полюсом, необходимо обладать тремя компонентами: экономикой, военной мощью и привлекательной идеологией.

Россия обладает военным паритетом, но нет экономического. Экономический паритет есть у Китая, но Китай, в отличие от США (и в прошлом СССР), не экспортирует свою идеологию. Его экспансия только экономическая.

Если Китай не начал идеологический экспорт, то в наши дни на наших глазах идеологическую привлекательность утрачивают США. Сегодня американцы не могут убедительно сказать: делайте то, что мы вам говорим, и вы будете такими же успешными, как мы.

- Особую роль в происходящем в мире, похоже, играют неординарные личности, например, Путин, Трамп, Макрон, Меркель, Си Цзиньпин, Борис Джонсон и т.д. Большинство из них претендуют на роль вершителей не просто судеб своих государств, но и судеб мира. Не всегда и не у всех из них это получается, но в мире явно переизбыток сильных политических личностей. Как вы считаете, какова в нынешнем мире (интернета, мобильной связи, особой роли медиа, тончайше разработанных систем манипулирования общественным сознанием) роль личности?

— Мне не кажется, что в мире переизбыток харизматичных фигур. Разве Меркель и Си Цзиньпин харизматичные фигуры? Борис Джонсон, пожалуй, харизматичен, но разве он равен по масштабу Черчиллю, а Макрон — Миттерану или Де Голлю?

Я не знаю. Вопрос личности мне всегда казался очень сложным. Вообще я привык думать о персоналиях как о явлениях или процессах, а не фигурах, которые определяют ход истории. Мне всегда казалось, что исторический контекст важнее личности. Каким образом личность Меркель влияет на ход истории? Человек-функция, ничего общего с любившей русский язык восточнонемецкой комсомолкой с налетом хиппанутости.

Но, возможно, мои слова кому-то покажутся резкими, я иногда думаю, что Путин с его кагэбэшным бэкграундом лишен обычного комплекса неполноценности позднесоветского человека перед западным человеком. Для позднесоветского человека иностранец, особенно если он человек Запада, всегда обладал каким-то особым ореолом и преимуществом перед соотечественником. Патриотически настроенная часть общества хотела показаться перед ним в лучшем свете, а либералы открыто завидовали и считали западного человека эталоном и направлением развития. Возможно, у Путина после работы в органах было меньше иллюзий на этот счет, что повлияло на более суверенную политику.

По поводу личности и современных медиа… Я думаю, чтобы сбежать из "цифрового концлагеря", нужно читать русскую литературу на природе. Каждый свободно мыслящий человек должен иметь возможность отключить телефон, выйти из сети и уйти в лес, в тайгу, в монастырь или хотя бы на дачу без покрытия сети, на две недели или лучше месяц. А иначе мы просто превратимся в ботов, биоботов — ухудшенную версию цифровых.

Свободный и мыслящий человек будущего — это человек, который листает книгу лежа на травке под дубом, а не тот, кто слипся с твиттером. Он играет с противоположным полом в бадминтон, а после кушает суп, который ему подали из фарфоровой супницы после небольшого аперитива (50 г "ерофеича").

- Скорость и объем информации, которая обрушивается на нынешние индустриальные общества, не сравнимы ни с каким из предыдущих периодов, которые пережило человечество. Уже трудно отличить, где интернет и где человек, он действительно становится частью личностной жизни людей. Как вы считаете, при тех технологиях, которые существуют, какова роль общества — статическая, активная, управляемая (создание человеческих конгломератов для решения политических вопросов, как было на Майдане в 2014 году) или какая-то другая? Или все осталось по-прежнему?

— Вы видели, какие были выступления в Каталонии, когда они требовали независимости? Если нет, то посмотрите.

Посмотрели? Впечатляет? Майдану такое и не снилось. И дело не только в количестве активных участников — было сформировано параллельное правительство. И что? Они ничего не добились. А вы видели, какие были бурные выступления на Украине, когда распадался Союз?

- Нет, не видел. Украинские националисты вообще собирали крайне малочисленные митинги в те годы. Немножко в Киеве и на Западной Украине.

— Правильно, не видели. Потому что не было никаких выступлений. Россия провозгласила свой суверенитет 12 июня 1990 года, а на Украине сидели и целый месяц смотрели, чем закончится в Москве, ждали, что будет. Ничего отдаленно похожего на каталонские или на донбасские события 2014 года не было.

Но для распада СССР был геополитический консенсус, а для отделения Каталонии — нет. Это ответ по поводу роли общества в исторических процессах. Даже активно проявляемая позиция людей (что редкость) мало что решает, даже в обществах, которые считаются демократическими, если нет заинтересованных высоких сторон.

С развитием технологий контроль над общественным мнением усиливается. По Оруэллу, частной жизни пришел конец с изобретением телевизора: «Когда изобрели печать, стало легче управлять общественным мнением; радио и кино позволили шагнуть в этом направлении еще дальше. А с развитием телевизионной техники, когда стало возможно вести прием и передачу одним аппаратом, частной жизни пришел конец».

Оруэлл, когда строчил свои доносы и работал пропагандистом во время Второй мировой войны на BBC, даже не представлял себе степень контроля, который возможен с помощью интернета.