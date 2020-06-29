80 лет назад, в конце июня 1940 года, в Бессарабию, которая с 1918 года принадлежала Румынии, вступили части Красной армии, а в августе на этой территории была образована Молдавская ССР. О событиях тех времен и их значении рассказал изданию Украина.ру политолог Игорь Иваненко

- Игорь, зачем Сталину понадобилось в 1940 году присоединять к СССР Бессарабию и Северную Буковину? Чем была вызвана необходимость их присоединения?



— Стратегически важное положение Бессарабии было известно ещё в Средневековье. Здесь сходятся две крупные реки, позволяющие контролировать обширные пространства Центральной и Восточной Европы, — Дунай и Днестр. Не зря в 16-м веке самый известный турецкий султан Сулейман Великолепный лично руководил взятием крепостей, запиравших эти реки, — Аккермана и Килии.

Во время Второй мировой войны Дунай стал важнейшим логистическим коридором между Германией в Черноморским бассейном. По этой причине в Подунавье большую активность проявляли советские подпольно-диверсионные группы.

Днестр во времена Российской империи был важной судоходной рекой. По нему шли крупные поставки на внешний рынок подольского и бессарабского хлеба. После того, как Днестр стал пограничной рекой, судоходство по нему прекратилось.

Сдвиг государственной границы на 150 км западнее существенно снижал уязвимость от нападения с суши Одессы — крупнейшего советского порта. В начале Великой Отечественной войны этот расчёт себя полностью оправдал. Наступление румынских армий на Дунайском рубеже сдерживалось целый месяц. Приграничный Измаил был занят фашистами уже после падения Вильнюса, Львова и Минска, во время боёв за Смоленск.

Для Румынии Бессарабия как предполье также была очень важна. Не зря по правому берегу Днестра здесь возводилась оборонительная линия «Кароль». По замыслу бухарестских стратегов, она должна была выполнить задачу, схожую с задачей линии Маннергейма в советско-финской войне. Лишаясь этого рубежа, Румынское королевство становилось гораздо более уязвимым.

Молдавское население Бессарабии было хорошим проводником советского влияния на культурно близкое население Румынии. Во время овладения Красной армией Румынией в 1944 г. Бухарест опасался, что Москва пойдёт по пути воссоздания Большой Молдавии (со столицей в Яссах). В 1945 г. Хрущёв предпринимал активные действия по установлению советского суверенитета над Марамурешским уездом Румынии — тем самым регионом, где в Средневековье зародилась молдавская государственность.

Наконец, решение «Бессарабского вопроса» в пользу СССР было делом международного престижа Москвы. Ведь Советская Россия, а затем и Советский Союз считали этот регион насильственно отторгнутым Румынией ещё с 1918 г.

Бухарест, кстати, так и не смог безупречно оформить закрепление за собой Бессарабии. Дело в том, что Парижский протокол 1920 г. о передаче региона под суверенитет Румынии не был ратифицирован всеми государствами Антигерманской коалиции и не вступил поэтому в законную силу.

- Зачем Сталин разделил Бессарабию на Молдавию и Южную Бессарабию? Почему не сделал Молдавию морской республикой?

— Решение о разделении Бессарабии на молдавскую и украинскую части возникло уже в ходе советизации региона. Изначально планировалось Пруто-Днестровское междуречье просто присоединить к Молдавской Автономной республике в составе Украины.

Советский ультиматум к Румынии от 26 июня начинался словами о том, что, отторгнув Бессарабию, королевство нарушило «вековое единство Бессарабии, населённой главным образом украинцами, с Украинской Советской Социалистической республикой».

При прочтении центральных советских газет первых дней июля 1940 г. создаётся иллюзия преобладания в Бессарабии украинского населения. Переход региона под власть Киева представлялся большей части современников вполне закономерным.

Персональный состав первых партийных и государственных органов власти в бессарабских уездах был утверждён в Киеве. В них вошли преимущественно выходцы из областей УССР.

Крутой поворот произошёл 10 июля 1940 г., когда партийные и государственные органы Украины и Молдавской автономии одновременно приняли обращения с инициативой создания Молдавской союзной республики. В тот же день ЦК ВКП(б) и Правительство СССР поддержали данную идею.

Очевидно, что столь синхронное принятие подобного решения могла обеспечить воля самого высокопоставленного руководителя Советского Союза.

Именно этому человеку и обязано своим появлением на свет Молдавское суверенное государство. Ведь с получением статуса союзной республики у Молдовы появилось право выхода из Советского Союза…

Стань Кишинёв, как изначально планировалось, в 1940 году украинским городом, спустя полвека он не получил бы статус столицы независимого государства.

Принятие решения о создании МССР сразу поставило вопрос о том, как обеспечить численное преобладание в ней титульной нации. Ведь по последней переписи до румынской оккупации в Пруто-Днестровье доля молдавского населения составляла лишь 47,6%. А тут ещё к МССР присоединялось в основном славянское Приднестровье (Левобережье Днестра).

Преимущественно украинский Хотинский уезд на севере в пользу УССР отсекли сразу. Затем та же участь постигла Аккерманский и Измаильский уезды на Черноморском побережье. Однако, поскольку на юге Бессарабии украинская этническая община была лишь третьей по численности (после молдаван и русских), советским властям пришлось пойти на манипуляции.

Председатель Верховного Совета УССР Гречуха обосновывал украинский статус Бессарабского Причерноморья тем, что русских и украинцев здесь проживало больше, чем молдаван. При этом украинский чиновник не акцентировал внимание на том, что русских в Измаильском и Аккерманском уездах было всё-таки больше (24,5% против 17,2% украинцев). РСФСР ведь в соответствии с данным подходом также могла претендовать на этот регион.

Из всех спорных районов наиболее острая борьба развернулась за Измаильский уезд, поскольку он имел выход к Дунаю, славился рыбным промыслом, развитым виноделием. В итоге Украине удалось отстоять свой приоритет над Измаилом, аргументируя его лучшими возможностями своих речной и морской флотилий. Доля лукавства была и в этом подходе, так как Днепровское речное пароходство, которое планировалось использовать для освоения Дуная, было предприятием союзного подчинения.

Молдавские политики и общественные деятели уже после Великой Отечественной войны пытались оспаривать принадлежность Измаила и Бергород-Днестровского. Однако после прихода к власти в Москве уроженцев Украины эти претензии были бесперспективны.

Таким образом, можно сказать, что Бессарабская Молдавия заплатила за получение суверенитета потерей морского побережья.

- Как восприняли молдаване и украинцы присоединение к СССР?



— Как только стало известно, что советские войска форсируют Днестр, бессарабские города охватили массовые просоветские выступления. Деятельность румынских органов власти была парализована, и они даже не смогли толком эвакуировать своё имущество.

Преимущественно нейтрально приход Советов восприняли молдавские крестьяне. В отличие от русскоязычных, они не испытывали культурно-языковой дискредитации, но их социально-экономический статус сильно оставлял желать лучшего.

Румынские власти проводили непопулярную аграрную политику, заставляя крестьян платить большие выкупные платежи за переданные им государственные и помещичьи земли. Проблема крестьянского малоземелья так и не была решена. Действовала госмонополия на закупку важных продуктов животноводства. Рынок сбыта для бессарабской сельхозпродукции после обособления от России сузился, в 30-е годы регион как и большую часть Европы охватила экономическая депрессия. Бессарабское виноделие даже на внутреннем рынке столкнулось с конкуренцией французских вин.

Налоговое бремя, тем не менее, оставалось тяжёлым. Плюс к этому Бухарест стремился назначать на службу в Бессарабию представителей «Старого королевства», из метрополии. Зачастую они вели себя в регионе довольно бесцеремонно, всё это создавало конфликты между местными и приезжими.

И по сегодняшний день Бессарабию будоражат воспоминания о разгуле произвола румынских силовиков. Он порождался большой концентрацией румынских войск и жандармерии в Пруто-Днестровье. К примеру, из 45 тыс. королевских жандармов 20 тыс. размещались в Бессарабии. Здесь практически постоянно действовало военное положение, что давало румынским силовикам очень широкие полномочия, чем они не стеснялись пользоваться в личных интересах.

Русскоязычные, которые составляли большинство городского населения, были недовольны фактическим поражением в гражданско-политических правах. Доступ на государственную службу был, по сути, закрыт. Образование на нерумынских языках год от года сокращалось. Правонарушением считалась даже попытка ввоза учебной литературы из-за границы.

Режим военного положения ставил вне закона любые левые политические взгляды. К тому же, остро стояла проблема безработицы. Сдерживая индустриализацию Бессарабии, королевские правительства обрекали здешние города на незавидное существование, стимулировали миграцию из региона.

СССР в этом плане представлял собой гораздо лучшую альтернативу. Русскоязычным он мог предложить восстановление культурно-политического равноправия. Бессарабским крестьянам — широкий рынок сбыта, механизацию производства, передел земель крупных землевладельцев. Именно эти направления и стали приоритетными в политике большевиков первоначально. Такие непопулярные мероприятия, как раскулачивание, коллективизация, высылка «неблагонадёжных» граждан реализовывались уже в послевоенный период.

- Присоединение Молдавской АССР к Молдавии в 1940 году было неизбежно?

— Думаю, что да. Ведь именно для обозначения советских претензий на Бессарабию и создавалась Молдавская автономия в 1924 г. Не зря ведь на многих картах того времени западная граница МАССР обозначалась по реке Прут. Днестр же считался не советско-румынской государственной границей, а всего лишь демаркационной линией. Кстати, существовал проект создания Молдавской союзной республики в Приднестровье ещё в 20-е годы. Однако для его реализации численности молдаван на Левобережье Днестра было явно недостаточно.

Две трети населения Приднестровья составляли украинцы и русские. Основным языком деловой сферы и образования был русский. Причём произошло это даже вопреки воле партийного руководства: молдаванизация здесь нейтрализовала украинизацию.

После образования МАССР обязательная украинизация в Приднестровье отменялась и провозглашался приоритет молдавского языка. Однако, поскольку его носителей было мало, не было соответствующей литературы, учебные заведения и государственные органы по умолчанию вернулись к использованию русского языка.

Так благодаря участию в молдавском геополитическом проекте Приднестровье стало той частью исторической Новороссии, которая избежала украинизации.

В Советской Молдавии Приднестровье выполняло ту же роль, которая была у Донбасса на Украине. Локомотив индустриального развития, донор республиканского бюджета и кузница «руководящих» кадров.

Приднестровцы оказывали большое влияние на политику Кишинёва вплоть до распада МССР в 1990-1991 годах. Национализация Молдовы стала способом удаления приднестровских элит из молдавской политики.

На излёте существования Советской Молдавии индустриальный Тирасполь, так же, как и позднее Донецк, стал оплотом «антимайдана». На центральной площади Кишинёва силами председателей колхозов собиралось «Великое Национальное собрание» — молдавский аналог «майдана». Тирасполь же ответил манифестациями промышленных рабочих и государственным самоопределением.

Как раз тогда тираспольские политики впервые всерьёз заговорили, что ликвидация МАССР произошла с нарушением Конституции автономии. За присоединение к МССР не проголосовал Верховный Совет автономии, а значит, объединение Приднестровья с Бессарабией в 1940 г. было незаконным.

- Как сейчас молдаване относятся к своему пребыванию в составе СССР и Российской империи?

— В отношении исторического прошлого молдавское общество расколото. Это, собственно, и демонстрируют парламентские и президентские выборы последнего времени: примерно равное соотношение сил, ориентированных на Москву и Бухарест.

Первые считают Кутузова и императора Александра Павловича освободителями, позитивно оценивают развитие Бессарабской губернии Российской империи, воспринимают как благо создание МССР. Для вторых является трагедией то, что Бессарабия не приняла участия в формировании румынской нации, а в ХХ веке входила в состав СССР.

Эти различия накладываются на политический водораздел жителей Молдовы.

Еврооптимисты, как правило, в историческом контексте являются румынофилами; европессимисты — русофилами либо сторонниками молдавской самобытности.

Это, разумеется, не касается Приднестровья, где явно преобладают пророссийские настроения в актуальной политике и историческом сознании.

Данное соотношение исторических настроений в Молдове достигнуто очень активными действиями Румынии на гуманитарном поприще. Чего стоит только массовое обучение молдавской молодёжи в румынских вузах. Огромный же культурно-исторический потенциал российского влияния используется слабо.

Исключением здесь является лишь увековечивание памяти о Великой Отечественной войне. Другие важные события общей истории сейчас на официальном уровне вспоминаются редко.

- А каково сегодня отношение к "дорогому Леониду Ильичу", который был одним из первых руководителей советской Молдавии?

— Брежнев — сложнейшая фигура молдавской истории. С одной стороны, на официальном уровне вслух о нём предпочитают не говорить. С другой — нравится это кому-то или нет, но именно Брежнев является одним из основных «отцов-основателей» Молдавской республики в нынешних международно признанных границах. Для простых молдаван слишком очевидна разница между интенсивно развивавшейся Молдавией брежневкого периода и нынешней Республикой Молдова, утратившей промышленность и угодившей в кредитную кабалу.

Сталину приписывают известное высказывание относительно Брежнева: «Какой красивый молдаванин». Как известно, он не был этническим молдаванином, но стал первым представителем Молдавии в ЦК КПСС. Ведь с момента своего создания МССР первые секретари Молдавской компартии не входили в состав высшего партийного органа. Этим, к слову, она отличалась от прибалтийских республик. Последние, хоть и возникли позже МССР, но своих представителей в ЦК партии получили.

Брежнев, по сути, открыл доступ этническим молдаванам в высшие эшелоны власти республики. С момента образования МССР и до начала 60-х годов (когда Брежнев стал московским куратором республики) посты глав республиканской компартии, парламента и правительства занимали почти исключительно выходцы с Украины.

Ставленник Брежнева Бодюл вспоминал, что в тот период на министерских и других руководящих должностях «не было ни одного бессарабца». К началу 80-х годов среди первых секретарей райкомов и горкомов молдаване уже составляли 70%, а среди секретарей райкомов и горкомов комсомола — 85%. Вот такая кадровая революция!

Брежнев выстроил баланс интересов бессарабцев и приднестровцев в молдавской политике, который действовал вплоть до распада республики. Первые отвечали за сельскохозяйственные отрасли, вторые — за промышленное производство.