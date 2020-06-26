Скандалы в рядах «Слуги народа» говорят о низком уровне профессионализма и запредельном цинизме соратников Зеленского, считает директор Украинского Института политики Руслан Бортник

- Руслан, как скажется публикация новой порции аудиозаписей переговоров вице-президента США и президента Украины на политической карьере Джо Байдена и Петра Порошенко?

— Это зависит от хода расследования в США. Если в США эти материалы будут включены в расследование, то вполне вероятно, что и в Украине тоже публикация "плёнок", которые напрямую не касаются Байдена, они касаются Порошенко, будет расследована. Если в США не будет эффективного расследования, то и в Украине, скорее всего, ничего не будет.

Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье © Facebook, Немічев Костянтин

Во-первых, общество убедилось, что Украина находится под внешним управлением. Догадываться и знать — это два разных состояния. Эти "плёнки" доказывают, что Украина управлялась. Конечно, усиливаются позиции антизападников, людей, которые настроены против интеграции с Западом.

Во-вторых, это серьезная проблема для самого Петра Порошенко, политическая проблема. Ведь оказалось, что он был не самодостаточен в своем управлении. Байден попросил повлиять на Яценюка, и оказалось, что Порошенко во многих случаях выполнял приказы. Многие его действия, как ликвидация "ПриватБанка", были коррупционно мотивированы.

Кроме того, включается внутриэлитарная проблема Петра Порошенко. Вероятно, об этом говорят многие, эти записи были сделаны самим Порошенко. Утечка этих записей ухудшит отношение к Петру Порошенко со стороны дружественных к нему американцев. Потому что они будут считать это ошибкой, проблемой Петра Порошенко, что эти записи стали достоянием общества. Это серьезный личностный понятийный провал и проблема для Петра Порошенко.

- Генпрокуратура возбудила ряд уголовных дел после наводнений на Западной Украине. Как вы считаете, будут ли найдены и наказаны виновники, и поменяет ли государство свою экологическую политику в Карпатах?

— Эти дела вряд ли завершаться каким-то наказанием. Пройдёт паводок, и мы забудем, к сожалению, об этой ситуации.

Возбуждение уголовных дел я считаю информационной пиар-реакцией власти на кризис. Понятно, что проблема по Карпатам — многослойная. Начиная от вырубки деревьев, в организации которой принимают участие все, от полиции и таможенников до местных олигархов, и заканчивая вопросом очистки русел рек, создания укрепляющей инфраструктуры, выделения денег. Все это огромный клубок вопросов, который прокуратура не сможет потянуть. Скорее, эти дела будут висеть в подвешенном состоянии.

- Соратники Владимира Зеленского вновь оказалась в центре крупных скандалов. Галина Третьякова отметилась заявлениями о «бедных семьях и детях низкого качества», а Давид Арахамия и Александр Корниенко на официальной встрече обсуждали внешность своей соратницы по партии Ирины Аллахвердиевой…

— Ребята вышли из карантина, вернулись к политике и начинают создавать проблемы для президента и его команды. Эти скандалы говорят о низком уровне профессионализма, не готовности быть политиком. Говорят о том, что они неадекватно воспринимают действительность, не понимают что можно и где можно говорить.

Говорят и о высоком, запредельном уровне цинизма. В партию пришло новое поколение политиков, которые считают всех, кто менее успешен, чем они, людьми второго сорта. Эти проблемы приводят к такого рода регулярным скандалам.

- Лишатся ли фигуранты этих скандалов своих постов, и пересмотрит ли президент кадровую политику?

— Сегодня возможности президента изменить кадровую политику в отношении партии крайне ограничены. Внеочередные парламентские выборы пока что маловероятны.

Что касается правительства и губернаторов, там постоянно идет кадровая рутина, постоянно происходят изменения.

Все эти скандалы с собаками, детьми, соснами и всем остальным подталкивают, конечно, президента в направлении досрочных парламентских выборов. Но такая вероятность сейчас очень низкая.