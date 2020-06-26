Политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру подвёл краткие политические итоги недели на Украине

- Руслан, 22 июня Андрей Деркач и Константин Кулик обнародовали новые записи переговоров Джо Байдена и Петра Порошенко, что показывает причастность Демократической партии США к украинским коррупционным схемам. Чем это закончится для Порошенко, Байдена и украинской политической системы?

— У Байдена если проблемы и начнутся, то они начнутся не раньше, чем в сентябре месяце, потому что пленки могут стать поводом и причиной для расследования в Конгрессе и Сенате. Но пока в Конгрессе большинство у сторонников Джо Байдена, я думаю, никаких юридических последствий для него не будет.

Хитрая схема «Нафтогаза». Как содрать с украинцев три шкуры и при этом быть другом Байдена © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Трампа было десять предвыборных обещаний, с которыми он шел на пост президента? Одним из них было отправить за решетку Хиллари (Клинтон, которая была его соперницей от демократов, как сейчас Байден. — Ред.). Как мы видим, у Хиллари все хорошо.

Что же касается Порошенко, то эти пленки тем более не станут причиной для его реальной посадки. Да, уголовное дело зарегистрировано, но в обозримом будущем я не вижу предпосылок для реальной посадки Петра Алексеевича: это слишком многим невыгодно.

- Западная Украина страдает от ударов стихии. Прокуратура возбудила несколько уголовных дел — по факту экоцида, массового уничтожения растений и нарушений природоохранного законодательства, а также незаконной вырубки леса. Как вы считаете, накажут ли главных виновников и пересмотрит ли государство свою экологическую политику относительно Карпат?

— Пересматривать экологическую политику надо не только по отношению к Карпатам, но и по отношению к Юго-Востоку, где засуха, и по отношению к использованию нашего земельного фонда, где порядка 32 миллионов гектаров земли будет в нерабочем состоянии.

Посадят ли кого-то? Возможно, посадят. Тем более, что такие посадки сейчас будут особенно важны перед выборами, в том числе и для Зеленского.

Исправят ли посадки ситуацию? Нет. Исправить ситуацию может только новая государственная концепция экологической безопасности Украины, разработать и принять которую необходимо в ближайшее время.

Но самое главное — её реализовать. Поэтому главный вопрос — где найти на это деньги.

- На неделе разразились два скандала с представителями партии «Слуга народа». Галина Третьякова заявила о «бедных семьях и детях низкого качества», а Арахамия и Корниенко поговорили о «корабельной сосне». Во что все это выльется?

— Постов фигуранты этих скандалов точно не лишатся. Но Зеленскому придётся пересматривать свою кадровую политику, потому что уровень компетентности многих депутатов фракции «Слуга народа» крайне низок.

«Сосново-дубовая Рада»: соцсети о скандале с участием Арахамии и Корниенко © Facebook, Слуга Народу Корниенко–Арахамия — это проблема «кто такая женщина в политике». Кто она? Какой ее функционал?

У нас женщины были премьер-министрами, баллотировались в президенты, были заместителями главы Верховной Рады, министрами, депутатами, но вот культуры женщины в нашей политике еще нет.

Пока этой культуры не появится, любая следующая Рада будет дубово-сосновой.

Что же касается Третьяковой, то ничего нового она не сказала. Она из реанимационного пакета реформ, товарищей Сороса, которые проводят эту политику. И пока эта концепция будет, будет и Третьякова, и ей подобные после нее.

Тут нужно менять концепцию подхода к стратегическому выбору: надо возвращать государственный суверенитет Украины.

В июле будет тридцать лет декларации независимости Украины — пора её воплощать в жизнь.