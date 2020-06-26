Изменения, которые произойдут в мире после "черного майдана", будут кардинальными, подобными тем, что произошли в России после 1917 года, считает русский писатель Владимир Лорченков, живущий в Квебеке

- Владимир, происходят ли у вас, в Квебеке и во всей остальной Канаде, события, аналогичные американским (акции протеста, поджоги, грабежи магазинов, сбрасывание монументов известным историческим деятелям, провозглашение «народных республик» и так далее)?

— Нет, ничего подобного не происходит. Были манифестации в поддержку афроамериканского населения США, но происходило все очень цивилизованно и чинно. Вообще мы, квебекуа, люди очень спокойные, добродушные.

Про Квебекскую Народную Республику я написал роман "Таун Даун", но это все-таки художественная литература. То, что происходит в США, — дело серьезное, значит, без беспорядков. Люди просто выражают свою симпатию чернокожему населению США, пишут посты в соцсетях, участвуют в мирных маршах, выставляют на газонах плакаты с надписями "Black lives matter".

Какие-то хулиганы облили краской статую Трюдо-отца, но это единичный случай, и я надеюсь, хулиганов найдут и накажут по всей строгости закона. Нам тут, в Канаде, «путинские провокаторы» не нужны.

- Мне нравится ваша ирония про «путинских провокаторов». На Западе это уже психоз какой-то — то «русские хакеры Трампа сделали президентом», то «Путин организовал черный майдан». Действительно, пропагандистская паранойя какая-то. Ну хорошо, а как в Канаде политики, общественные деятели и пресса реагируют на события в США и Британии? Кто поддерживает и почему? Кто не поддерживает и почему?

— Мы все негодуем и с замиранием сердца следим за освободительной, по сути, борьбой угнетенного населения США. Black lives matter! Возможно, есть недоноски, которые думают иначе, но я стараюсь не осквернять себя даже мыслями о них. Премьер-министр Джастин Трюдо встал на колено и стоял так 8 минут — столько задыхался Джордж Флойд — и, по-моему, все порядочные граждане Канады должны аплодировать своему лидеру. Я аплодирую.

- С чем, по вашему мнению, связано возникновение «черных майданов» в Америке? С неравенством рас? С предстоящей президентской избирательной кампанией? С заговором демократов против Трампа?

— С угнетением, дискриминацией и расизмом. С ежедневными унижениями цветного населения США — я сейчас говорю и о коренных американцах, и об уроженцах Азии, и об афроамериканцах, конечно — которое не выдержало и вышло бороться за свои права.

Да, кое-где пролилась капелька крови, но, как писал великий американский писатель Марк Твен, что эта капля крови в сравнении с морем крови и слез, выжатых из народа угнетателями за столетия? Я не верю ни в какие заговоры. Все, что происходит на улицах, это естественная реакция народа.

- Изменится ли Запад после «черных майданов»? Если да, то как?

— Уверен, что мир станет лучше и чище. Мы должны положить конец расовому неравенству во всем мире и избавиться, наконец, от травмы рабовладения и работорговли, которая отравляет нашу цивилизацию.

Изменения, которые произойдут, будут кардинальными, подобными тем, что произошли в России после 1917 года. И, я уверен, всякий русский интеллигент — будь он даже этнический румын, как я — просто обязан поддержать происходящее. В 1917 году мир подарил России свободу от царизма. Пора отдать долг!

- Как русские патриоты должны относиться к этим событиям в Америке: поддерживать «белую консервативную Америку» или желать дальнейшего продолжения «марлезонского балета», который делает Америку, геополитического врага России, слабее и дает возможность свободнее продвигаться в своих геополитических планах, например, на Украине?

— Русским патриотам, во-первых, нужно вывести все войска с Украины, всех этих "ихтамнетов", эти бурятские спецназы, танкистов из Ростова, что там еще, все 12 дивизий, которые ищут и не могут найти украинцы. А еще, во-вторых, выплатить Киеву компенсацию, что-то около 30 млрд долларов, затем вернуть Крым. После этого — может быть — уже можно будет начать обсуждение более конкретных, адресных компенсаций тем украинцам, кто пострадал от режима Путина.

А если серьезно, русский патриот должен помнить, что поскреби русского — найдешь кучу всего. Вот я, например, румын, а Пушкин — негр. Black lives matter! Нужно жить по совести, читать Буковского — не Чарльза! Володю… — слушать Булата, смотреть фильмы Эльдара. Нужно вытравить в себе русского раба, а в освободившееся место заселить порядочного человека. Афроамериканца или, скажем, румына.