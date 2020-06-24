Не всегда в украинской политике покупки оправдывают себя, пусть за них и дорого было заплачено. Иногда важнее следование правде жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Сергей Слободчук

- Сергей, Верховная Рада дважды провалила голосование за программу правительства Дениса Шмыгаля. Получается, что, с одной стороны, у правительства нет иммунитета, с другой же стороны, мы видим, что в парламенте уже нет монобольшинства… Что происходит? Битва железных карликов. Обзор политических событий на Украине 13-19 июня © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Отвечу на этот вопрос реалистично, как есть. Итак, «ахметовские» решили, что они купят себе «за бабки» премьер-министра — потому что «зеленые кнопочки» голосовать соглашались только за конверт. Соответственно, можно у них спросить: на что обижаетесь? Мы же в ответе за тех, кого приручили. Здесь надо поставить смайлик. Можно грустный. Теперь они (депутаты. — Ред.) за каждое голосование конверт хотят.

Но проблема в том, что есть не только финансовые стимулы. Есть ещё и политические вопросы. Не голосовали «соросята», мы это видим. Не голосовали «коломойские». Они бы и рады конвертик взять, да хозяева не велят. Поэтому провал голосования за программу — это логичная ситуация.

Мне это напоминает события истории Древнего Рима, когда деградация государства дошла до того, что сенатор Дидий Юлиан купил себе у преторианцев титул за очень большие деньги, дал по 25 тысяч сестерций каждому. Но уже через 66 дней его свергли и убили, причем одни историки высказывают версию, будто он так и не смог расплатиться с преторианцами.

Вот такие аналогии.

В данном случае премьера купили, а вот иммунитет купить не могут. Нет консенсуса групп влияния по поводу того, чтобы давать на год иммунитет этому правительству.

Это первое. Второе — понятно, что их задача была получить индульгенцию на один год, потому что настоящая программа правительства — это не то, что раздавали депутатам в Раде.

- Какая же настоящая?

— Настоящая программа правительства, если оценивать общий знаменатель его действий на протяжении этих месяцев, выглядит следующим образом: перенаправить финансовые потоки на бизнес-империю Ахметова и из этих потоков, как говорят блатные, за долю малую — дать депутатам в конвертах. А нужен ли Зеленскому референдум? О первом тезисе предвыборной программы прзидента © пресс-служба президента Украины

Если правительство справится с этой задачей — ну, молодцы. С другой стороны, если даже и справляется, то выходят на поверхность различного рода политические подводные камни. В данном случае мы и увидели такую ситуацию.

А в глобальном смысле через транши украинское правительство должно выполнять рекомендации МВФ.

- Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил Зеленскому распустить Верховную Раду. Решится ли на это Зеленский? Какие могут быть последствия?

— На данный момент нет консенсуса у основных политических игроков относительно роспуска парламента. В данном случае это скорее игра мускулами, чтобы депутаты Рады немножко пришли в себя, избавились от головокружения от успехов. Тем более что головокружение есть, а успехов нет.

В общем, цель такого заявления — немного их, депутатов, напужать. Действительно, формально основания для роспуска имеются, потому что основа для деятельности Верховной Рады — это коалиционное соглашение, то есть, это действующая коалиция, большинство от депутатского состава. На данный момент мы видим, что такой коалиции, такого большинства нет.

Более того, это один из глубинных моментов, который показывает, что нынешняя «зелёная» власть, она во многом повторяет политический курс Порошенко. Почему? Давайте вспомним: тогда ведь тоже фактически не было коалиции. Фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) и «Народный фронт» не давали 226 голосов. Единственно, что большой поборник законности и соблюдения Конституции Украины в виде (спикера Рады. — Ред.) Парубия не давал список коалиции, и формально она как будто бы существовала.

Как на практике решали вопрос? Спускался какой-то законопроект из Администрации президента, и голосовала часть БПП, голосовала часть фракции «Народный фронт», а остальные голоса докупали. Но точно так же и сейчас ключевые законопроекты принимают вот таким образом, докупая голоса группы «Доверие… аграрных магнатов», докупая голоса группы «За будущее»… «ПриватБанка». Ну и так далее.

- Значит, предложение Ермака можно пока рассматривать как способ давления на отбившихся от рук парламентариев?

— Это даже не то, чтобы способ давления, а предупреждение. В данном случае процитирую живого классика украинской политики Виктора Ющенко, который сказал, помнится, депутатам: «Я вас всех на помойке нашёл».

Вот и Зеленский и его спонсоры могут точно так же выразиться в отношении этих нынешних депутатов, что, вообще-то, на помойке их всех нашли и привели в Верховную Раду. Короче, не забывайтесь. Завтра отправим всех на выборы — и не будет больше в Раде таких депутатов, опять будете на свадьбах фотографировать и корпоративы вести. Источники в парламенте: Зеленский в августе распустит Верховную Раду, но это не факт © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

- Тем временем Зеленский решил, кажется, начать выполнять свои предвыборные обещания. В Раде в первом чтении приняли законопроект о референдуме.

— Да, Зеленский, помимо прочего, давал обещание первым делом подать законопроект о народовластии. Один из инструментов прямого народовластия — это референдум. А у нас, как мы помним, в 2018 году Конституционный суд отменил закон о всеукраинском референдуме, принятый при Януковиче — соответственно, действующим является закон о всеукраинском и местном референдуме 1991 года.

То есть, как видим, идет политическая борьба за полномочия объявлять референдум и контролировать его ход и особенно подсчет голосов. Можно сказать, что сейчас идёт поиск инструментов, которые будут выполнять одновременно и пиар-функцию, и функцию политическую. То есть, если Верховная Рада не голосует за что-то, то выносить на референдум такие вопросы, как это делал, например, Шарль де Голль. И тогда появляется железобетонный козырь в споре с депутатами — это решение поддержал народ. Конечно, это очень натянутая аналогия, потому что наши «зелёные» — это уж точно не Шарль де Голль.

Но, с другой стороны, дело к выборам, поэтому, понятное дело, Зеленский и компания будут использовать тему референдума как повод говорить, что было такое предвыборное обещание — и вот они его выполняют.

Хотя референдум не всегда может привести к запланированным результатам. Например, военная хунта во главе с Аугусто Пиночетом сама не ожидала таких результатов, которые принес референдум 1988 года — потому что более 56% участников выступили против того, чтобы продлить полномочия Пиночета до 1996, а хунты — до 1990 года.

- Но такой инструмент и действительно может Зеленскому пригодиться…

— Конечно. Привязка к референдуму — это привязка к рейтингу самого президента, который всё-таки первый сейчас в стране, а не к рейтингу «Слуги народа», который меньше.

- Похоже на то, что Украина выходит из политического карантина: на днях мы наблюдали достаточно многолюдные акции протеста у Офиса президента, организованные партией Шария. В СМИ заговорили о новых лицах, о новой политсиле. Как вы оцениваете эти митинги? Действительно ли мы наблюдаем появление новых лиц, или же мы наблюдаем политтехнологии?

— Конечно, это технологии. «Новые лица» — это тоже технология. Ничего плохого нет в том, что есть технология. Естественно, они (партия Шария — Ред.) хотят работать в той же нише, что и «зелёные», потому что большой запрос на приход в политику новых лиц всё равно сохраняется. Для многих избирателей главный аргумент проголосовать за ту или иную партию заключается в том, есть ли там новые лица, новые политики. «Самая независимая и прогрессивная партия». Кто стоит за спиной у Шария-политика © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Это говорит о том, что стандартные политические партии, которые в Украине существуют, не справляются с этой задачей, не приводят в политику новые лица. Хотя, если мы посмотрим состав политических партий, которые есть в Верховной Раде, там есть масса новых лиц. Здесь проблема в том, что у избирателя эти силы не ассоциируются с «новыми лицами». И это проблема коммуникации этих партийных проектов с избирателями.

А запрос такой есть. Раз есть спрос, то, говоря коммерческим языком, есть и предложение. Поэтому сейчас часть политикума и работает, так сказать, на новые лица.