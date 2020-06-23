Депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный рассказал изданию Украина.ру о том, как сегодня на Украине выживает бывший центр судостроения СССР

— Максим, ряд СМИ и народных депутатов Украины сообщают что судостроительный завод «Океан» в вашем городе фактически режут на металл. Что на самом деле происходит? Что на самом деле происходит в Украине? И другие вопросы со статистикой по COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— У нас было три судостроительных завода. Они строили гражданские и военные суда, рефрижераторы, авианосцы, ракетные крейсеры и так далее. Сегодня два предприятия обанкрочены полностью. Так, судостроительный завод имени 61 коммунара принадлежит «Укроборонпрому» и распиливается на металл. Он уже не способен ничего производить. Упомянутый вами завод «Океан» еще держится на плаву и начал принимать заказы на судоремонт. Однако люди Зеленского наложили арест и по сути заблокировали его работу. Ни прошлый генпрокурор Рябошапка, который был собственником завода, ни действующий новый генпрокурор Венедиктова, не принимают мер по восстановлению справедливости вокруг предприятия. Ситуация пущена на самотек, отрасль умирает. Единственное, что еще существует, это частный судоремонт на старых мощностях СССР. Никакого производства нет, но судоремонт еще остался.

- После распада Союза ситуация была такой всегда?

— Отчасти. До 2014 года сюда на ремонт заходили российские суда. Для черноморского пароходства это было качественно и удобно. Даже военные корабли ремонтировались. После 2014 года, конечно же, поубавилось судоремонта из-за отсутствия российских заказов.

Пока не поменяется политический режим, я не думаю, что судостроительная отрасль на Юге Украины будет иметь перспективы. Международные финансовые корпорации не заинтересованы в том, чтобы их колония Украина думала своей головой. Естественно, им не выгодно, чтобы в Украине была какая-то промышленность или любое высокотехнологичное производство, к которым относится кораблестроение. Ожидать чего-то в ближайшее время нет смысла. Если получится поменять, переломить эту политическую ситуацию и выйти из-под такого жесточайшего внешнего управления, тогда можно будет говорить о перспективах корабелов.

- Что осталось от былого морского величия города?

— Остатки инфраструктуры — порты, которые, кстати, Порошенко в прошлой его каденции отдал на приватизацию. Это большая «радость» — теперь приватизируют наши важные стратегические объекты по бросовой цене. Не буду голословным: в Николаеве есть порт «Ольвия», довольно прибыльный, приносил более 100 миллионов гривен в год. Его отдали в концессию. То есть если раньше государство зарабатывало 100 млн, теперь оно зарабатывает 20 млн. Почему так сделали? Неизвестно! Маразм! Колёсный, паровой, боевой — что увидело свет 197 лет тому назад в Николаеве © commons.wikimedia.org,

- За счет чего живет полумиллионный город? При СССР здесь было судостроение, металлообработка, научно-исследовательские центры, крупный транзитный хаб. А теперь?

— Добавлю, что в Николаеве были конденсаторные заводы, завод холодильного оборудования, завод «Кристалл», турбинный завод. Последний попал в очень сложное положение, когда началась конфронтация с Российской Федерацией, куда мы сбывали большую часть наших турбин. Россия тоже пострадала, но страдала она недолго. Россияне просто построили в Рыбинске аналогичное предприятие. А вот Украина была одной из пяти стран в мире, которые производят турбины, это Британия, Франция, Америка, Россия и Украина. Сегодня мы свой турбинный завод похоронили. Черноморский судостроительный завод — это был полный цикл производства, все для судов и авианосцев! Территория в 300 гектар, на которой было все — кузница, сборочные цеха, навигационная, и так далее. Это все мы тоже похоронили.

Чем живет Николаев? У нас много торгуют. Есть неофициальный экспорт. Вы же знаете, что у нас через таможню не все проходит так, как должно проходить. В основном это продукция сельского хозяйства. Николаевская область — это зона рискованного земледелия. Содержание гумуса в почве, который обеспечивает плодородность, у нас довольно высокое, но проблема с орошением. Управление водных ресурсов, вместо того чтобы развивать оросительную систему и повышать урожайность, только и знает, что повышает стоимость воды, которую используют фермеры.

Вы же видите, что главная наша национальная идея на сегодняшний день — это взять кредит у МВФ, а не думать над развитием собственной страны.

- На президентских выборах 2019 года Зеленский в вашей области набрал свыше 80% голосов. Николаевцам была близка его риторика о мире на Донбассе, отсутствие оголтелой русофобии. Изменилось ли сегодня отношение к Зеленскому, когда ясно, что это Порошенко 2.0?

— Зеленский позиционировал себя как антипод Порошенко. Естественно, люди считали, что если Порошенко делал что-то, что людям не нравилось, то Зеленский будет делать все с точностью до наоборот, то есть то, что людям нравится. Но оказалось, что Зеленский просто хотел занять должность Порошенко. У меня складывается впечатление, что внешние политические силы взяли курс на использование Украине как тарана против России, чтобы здесь на территории Украины разыгрывались определенные политические события. И вот они стали понимать, что Порошенко ведет не в ту сторону, в которую им нужно, население уже не выдерживает этого гнета, этой тирании и они просто сменили Порошенко на Зеленского, а курс продолжился. Ожидать каких-либо изменений от Зеленского бессмысленно. Люди обманулись в своих ожиданиях, потому что в программе Зеленского было «мы за все хорошее, мы против всего плохого». Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Да, когда-то Зеленский в интервью Гордону сказал: «Я готов договариваться с Путиным». Но что произошло после его победы? Он продолжил играть в ту же игру, в которую играл Порошенко: все проблемы у нас от Путина.

- Откуда же тогда украинская нищета? Кто виноват? Олигархи? Сами украинцы? Или опять Путин?

— Намедни власти приняли закон о том, что можно будет забирать квартиры за долги по коммунальным платежам, но при этом они необоснованно поднимают коммунальные платежи. Сейчас они уничтожают атомную электроэнергетику. Почему? Потому что у Рината Ахметова есть интересы в теплоэнергетике, ему выгодно продавать уголь из шахт, которые должны содержать ТЭЦы, а атомная энергетика, которая дешевле и принадлежит государству, ему мешает, поэтому её закрывают. Нашего премьер-министра в кулуарах называют Денис Ринатович, по отчеству его хозяина, Рината Ахметова. Шмыгаль, по сути, выполняет программу уничтожения всей энергетики. В Белоруссии, например, и многих других странах развивают атомную энергетику, а у нас ее ликвидируют.

- Вы принадлежите к той политической силе, которая выступает за мир на Донбассе и реализацию Минских соглашений. Годы идут, а толку нет. Может, действительно необходимо обновить Минский формат?

— Альтернативы Минским соглашениям нет! Об этом говорит и Франция, и Германия. Когда наши президенты, и Зеленский, и Порошенко, едут на международные встречи, они тоже там говорят, что нет альтернативы "Минску". Но когда они приезжают сюда, они говорят совсем другие вещи. Порошенко находил причины, почему "Минск" невозможно реализовать, Зеленский одно время было взялся за их выполнение, но там же прописано, что надо сделать, но не предусмотрено четкого порядка.

Ну нет желания у власти сегодня выполнять Минские соглашения, реализовывать интеграцию Донбасса в экономическое, политическое, культурное и юридическое пространство Украины. Чтобы интегрировать Донбасс, мы должны создать условия. Если я хочу вас пригласить домой, я же должен прибраться, организовать место, куда вас посадить, дать вам тарелку, супа налить и так далее. А у нас получается как? Я вам говорю «заходите, гости дорогие»», закрываю за вами дверь, но за стол не сажаю, а начинают камнями вас закидывать. Ну это же глупость! McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Если, допустим, в Николаеве выходит 100 человек протестовать против какого-то решения власти, власть идет к ним на встречу? Власть с ними общается? Общается. А тут больше 3 миллионов жителей Донбасса. Скажите, пожалуйста, с ними нужно считаться? Конечно, с ними нужно считаться! У нас получается парадокс: мы воюем против жителей Донбасса за то, что они не признают киевскую власть, которую мы сами же и ненавидим. Еще больший парадокс, когда после принятия закона о продаже земли воины АТО встают перед выбором, а чью землю они будут защищать? Второй момент, власть сегодня принимает решение открыть телеканал на русском языке (телеканал «ДОМ». — Ред.) для жителей неподконтрольных территорий. Но ведь на Украине русский язык угнетается, то есть получается, чтобы оставить право на русский язык, нужно брать оружие в руки? Представляете, с какими парадоксами мы сталкиваемся?!

- И вот о языке. Насколько мне известно, абсолютное большинство жителей Николаева говорят на русском. Тем не менее центральная власть это игнорирует. Что вы, как депутат облсовета, предпринимаете в защиту языка ваших избирателей?

— Я скажу так. Мы на Украине отстаиваем не русский язык, а свой родной язык. Все жители Украины прекрасно понимают и украинский, и русский языки, прекрасно говорят и на том и на другом, но мы отстаиваем право говорить по-русски по той причине, что есть принуждение к украинизиации.

Если человека принуждают к чему-то, у него возникает протест, особенно если это принуждение не обосновано какими-то объективными условиями. Получается вечная спекуляция с языком. Только у нас появляется претензия к государству, что нас обворовывают, нам говорят: «Подождите, ребята, успокойтесь, пишите все свои претензии на украинском языке». И это абсолютно асимметричный ответ, искусственная проблема. Мое мнение такое, что если мы будем иметь какие-то достижения в науке, в литературе, в искусстве, в любой другой отрасли, то термины, которые будут рождаться в процессе развития на Украине, будут тиражироваться вместе с этим опытом. Ну, например, как на севере Европы появилось судостроение, и все немецкие слова в судостроении используются до сегодняшнего времени во всех странах, которые занимаются судостроением. В сфере программирования доминирует английский язык, так как огромное количество достижений в этой сфере именно у англоязычных стран.