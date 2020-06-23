В понедельник, 22 июня, заработал КПВВ "Еленовка" на линии разграничения между ДНР и Украиной. О трудностях, с которыми столкнулся Донецк, пока договаривался с об этом с Киевом, рассказала изданию Украина.ру Дарья Морозова

- Дарья, почему именно в «Еленовке» и почему именно сейчас был открыт переход на территорию Украины?

— "Еленовка" в прошлом году прошла реконструкцию: там и подъездные пути заасфальтированы, и палатки есть, и медпункты. В сравнении с другими пунктами она может позволить себе большую вместимость. На наш взгляд, это самый удобный КПВВ, который можно открыть с Украиной.

- А почему с Украиной и почему именно сейчас?

— Во-первых, не только с Украиной. Глава ДНР Денис Пушилин издал указ об открытии границы и с Россией по особому режиму.

Что касается Украины, то по одну и по другую сторону линии соприкосновения проживает много граждан, которые хотели бы пересечь ее как в ту, так и в другую сторону. Причины: смерть близких, уход за близким родственником, получение пенсии, воссоединение семьи, выезд на учебу, лечение.

Есть, кстати, категория граждан, которые здесь проходили лечение и не успели выехать на территорию Украины до карантина. Или наоборот, кто-то из наших граждан проходил лечение на территории Украины и не успел обратно вернуться.

Поэтому нами, Донецкой Народной республикой, этот вопрос был инициирован 2 месяца назад.

Тогда еще в лице официального представителя в Гуманитарной трехсторонней контактной группе в Минске, генерала СБУ Кузнецова, было выражено пожелание: работать в таком виде — составить определенные гуманитарные списки согласно категориям и делать вот такие гуманитарные коридоры. При этом Украина, пусть и медленно, но начала работать по неким спискам пеших переходов с Луганском.

Мы со своей стороны составили все списки и направили их еще 2 месяца назад. Первый наш запрос ушел, если не ошибаюсь, в конце марта или в начале апреля. Потом произошла смена официального переговорщика — господин Кузнецов стал экспертом.

Но тем не менее, мы неоднократно пытались поднять вопрос гуманитарных коридоров в нашей гуманитарной подгруппе в Минске, которая сейчас проходит в виде скайп-конференции. Но, к сожалению, украинская сторона не хотела обсуждать этот вопрос.

Более того, украинские представители возражали даже против включения этого вопроса в повестку дня по разным надуманным причинам.

Украина в одностороннем порядке, не согласовав свои действия с нами (а этот механизм может быть только двухсторонним), решила открыть один из КПВВ. Мы поставили вопрос о том, чтобы украинская сторона поменяла своё решение, поскольку те условия, которые предлагались для пропуска, просто антигуманны и нереализумы в таком авральном режиме.

Но, увы, на все наши просьбы найти обоюдоприемлемое решение этой проблемы украинская сторона так ничего и не ответила. За прошедшую неделю я направила порядка пяти писем — сначала с просьбой разработать совместный механизм. А потом мы их уведомили через технический центр ОБСЕ заранее, что нам не остается другого выбора, как открыть КПВВ «Еленовка» в одну сторону — на выезд.

- В этот понедельник «Еленовку» открыли с 9 часов утра.

— Да, я там была. Там было довольно большое количество людей. Все выезжают по разным причинам. Проблем не было. Украинская сторона с нами на прямой контакт так и не вышла. Я смогла добиться ответа только от начальника патруля ОБСЕ, которые также присутствовали на линии разграничения. Они подтвердили, что Украина готова пропускать людей.

Когда Украина якобы открыла переход 10 июня, она хотела, чтобы из ДНР был автотранспортный переход, а из ЛНР только пешеходный, не говоря уже о том, что время работы КПВВ было выбрано с 11:00 до 14:00. Напомню, что сейчас лето, и температура в это время суток наиболее высокая, а многие их тех, кто пересекает границу, — это пожилые люди, у которых есть проблемы со здоровьем.

В итоге, исходя из гуманитарных соображений, мы сочли подобные действия Украины недопустимыми и несущими риск жизни людей. У многих нет своего автотранспорта. В подобных условиях ехать в ЛНР, чтобы пешком перейти границу в летнюю жару, — это неправильно, рискованно и негуманно.

- Известно, что если хочешь перейти на украинскую сторону, то надо для начала поставить нужное приложение в смартфоне, там зарегистрироваться, но ведь у пенсионеров нет таких дорогих гаджетов. Как быть?

— Да, сегодня возник этот вопрос. Ко мне подошла пенсионерка и сказала: я не могу выехать, потому что у меня обычный кнопочный телефон. Мне сказали, что я должна приобрести смартфон.

Я тут могу ответить, как уполномоченный по правам человека, что тут нарушение и прав человека, и собственно украинского законодательства. Это никак не может отражаться на пропуске людей, потому что у каждого разная финансовая ситуация — кто-то может себе позволить смартфон, а кто-то нет. Поэтому не пропускать человека, потому что у него нет смартфона, как минимум это неправильно.

Человек, переходя на украинскую сторону, может и без смартфона указать, где он будет находиться, чтобы находиться в самоизоляции, написав соответствующее заявление. К нему может заходить инспектор соответствующих органов и его контролировать.

- А будут ли пропускать тех, кто хочет приехать с Украины в ДНР?

— Сейчас «Еленовка» работает только на выезд. У нас создан штаб по оперативному реагированию по коронавирусу, который прорабатывает все заявления и дает разрешение на въезд. Те люди, которые получили разрешение, могут въехать на территорию Республики и проходить обсервацию (карантин) в специальных медучреждениях. Сначала одна группа граждан, после нее, по мере проработки списков и наличия мест для карантина, — другая.

- Когда другие КПВВ будут открыты?

— В зависимости от эпидемиологической ситуации.