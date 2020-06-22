В отношении лидера второй по численности в парламенте партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна расследуются три уголовных дела. Оппозиционера подозревают в незаконной организации игорного бизнеса, взяточничестве и незаконном присвоении земельного участка.
Сам Царукян, который ранее призывал правительство Николы Пашиняна уйти в отставку, называет уголовное преследование политически мотивированным.
Суд общей юрисдикции в Ереване накануне отказался избрать арест в качестве меры пресечения Гагику Царукяну.
- Александр Максович, почему суд принял такое решение? Можно ли предположить, что оппозиция и власть достигли кулуарных договоренностей?
— Конечно, само решение суда указывает на то, что некоторая степень консенсуса достигнута. В биографии господина Царукяна такое происходит не в первый раз. Это происходило и при президенте Серже Саргсяне, и сейчас примерно та же модель.
Очевидно, в результате какого-то переговорного процесса, формализованного или неформализованного, удалось прийти к каким-то договоренностям.
- Сыграло ли свою роль внешнее давление, ведь недавно председатель Европейской народной партии (ЕНП), бывший глава Европейского совета Дональд Туск призвал власти республики прекратить давление на оппозицию?
— Нет, я не думаю, что внешнее давление играет какую-то роль. Это результат внутренней ситуации.
- В Белоруссии уделяют пристальное внимание ситуации вокруг бизнесмена Царукяна, а оппозиционеры называют его «прачечной» президента Александра Лукашенко. Есть ли белорусский след в этой истории, учитывая давнюю дружбу Царукяна и Лукашенко?
— Я думаю, что это преувеличение. Причиной этого преувеличения насчет «прачечной» являются внутрибелорусские политические обстоятельства, политические дискурсы.
Конечно же, господин Царукян не играет такой большой роли в судьбе президента Белоруссии. И несмотря на то, что действительно отношения есть, в том числе и личные, у господина Царукяна есть кое-какие бизнес-интересы в Белоруссии, но преувеличивать это все не стоит. То, что происходит, имеет внутриармянскую природу.
- Прокуратура собирается обжаловать судебное решение в Апелляционном суде. Встанет ли суд высшей инстанции на сторону прокуроров?
— Это зависит от того, как будут соблюдаться договоренности и какого рода процесс внутриполитического консенсуса будет сохраняться. Потому что это результат того, как будут выстраиваться взаимодействия между сторонами конфликта.
- Какие черты приобретет теперь политическое противостояние в Армении? Продолжит ли Царукян требовать отставки правительства?
— По крайней мере, в ближайшее время нет. А дальше это зависит от рейтинга властей, от того, как он будет меняться и какой будет общеполитическая ситуация в стране на фоне экономических трудностей, которые возникнут после выхода из коронавируса.
- Насколько сильное влияние пандемия коронавируса оказала на внутриполитическую ситуацию в республике?
— Коронавирус не рождает проблемы, он их очень сильно катализирует. Он не приносит чего-то совершенно нового в политическую жизнь. Но это ведь кризис, он прибавляет довольно много забот и в экономической, и в политической, и в организационной сфере, и в сфере логистики. И это усиливает те трудности, которые есть.