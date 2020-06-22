Политический кризис в Армении имеет внутреннюю природу и не зависит от влияния внешних игроков, считает директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян

В отношении лидера второй по численности в парламенте партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна расследуются три уголовных дела. Оппозиционера подозревают в незаконной организации игорного бизнеса, взяточничестве и незаконном присвоении земельного участка.

Сам Царукян, который ранее призывал правительство Николы Пашиняна уйти в отставку, называет уголовное преследование политически мотивированным.

Суд общей юрисдикции в Ереване накануне отказался избрать арест в качестве меры пресечения Гагику Царукяну.

- Александр Максович, почему суд принял такое решение? Можно ли предположить, что оппозиция и власть достигли кулуарных договоренностей?

— Конечно, само решение суда указывает на то, что некоторая степень консенсуса достигнута. В биографии господина Царукяна такое происходит не в первый раз. Это происходило и при президенте Серже Саргсяне, и сейчас примерно та же модель.

Очевидно, в результате какого-то переговорного процесса, формализованного или неформализованного, удалось прийти к каким-то договоренностям.

- Сыграло ли свою роль внешнее давление, ведь недавно председатель Европейской народной партии (ЕНП), бывший глава Европейского совета Дональд Туск призвал власти республики прекратить давление на оппозицию?

— Нет, я не думаю, что внешнее давление играет какую-то роль. Это результат внутренней ситуации.

- В Белоруссии уделяют пристальное внимание ситуации вокруг бизнесмена Царукяна, а оппозиционеры называют его «прачечной» президента Александра Лукашенко. Есть ли белорусский след в этой истории, учитывая давнюю дружбу Царукяна и Лукашенко?

— Я думаю, что это преувеличение. Причиной этого преувеличения насчет «прачечной» являются внутрибелорусские политические обстоятельства, политические дискурсы.

Искандарян: Партия Царукяна оставалась чужеродным телом в правящей элите Армении © Sputnik /Asatur Yesayants

- Прокуратура собирается обжаловать судебное решение в Апелляционном суде. Встанет ли суд высшей инстанции на сторону прокуроров?

— Это зависит от того, как будут соблюдаться договоренности и какого рода процесс внутриполитического консенсуса будет сохраняться. Потому что это результат того, как будут выстраиваться взаимодействия между сторонами конфликта.

- Какие черты приобретет теперь политическое противостояние в Армении? Продолжит ли Царукян требовать отставки правительства?

— По крайней мере, в ближайшее время нет. А дальше это зависит от рейтинга властей, от того, как он будет меняться и какой будет общеполитическая ситуация в стране на фоне экономических трудностей, которые возникнут после выхода из коронавируса.

- Насколько сильное влияние пандемия коронавируса оказала на внутриполитическую ситуацию в республике?

— Коронавирус не рождает проблемы, он их очень сильно катализирует. Он не приносит чего-то совершенно нового в политическую жизнь. Но это ведь кризис, он прибавляет довольно много забот и в экономической, и в политической, и в организационной сфере, и в сфере логистики. И это усиливает те трудности, которые есть.