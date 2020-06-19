Лидер общественной организации «Братья» Александр Сухарский в интервью изданию Украина.ру рассказал о своей деятельности, ответил на вопрос об участии в митингах Шария и об отношении к происходящему на Украине

Гожый: Зеленский может уйти раньше срока, но пока это выгодно только Порошенко © Facebook, Андрей Гожый - Александр, у нашего издания появились сведения о том, будто бы ваша организация обеспечивала безопасность митингов партии Шария 17 июня возле Офиса президента. Вы могли бы это как-то прокомментировать?

— Нет, наша организация не имеет отношения ни к обеспечению безопасности, ни ко всему остальному. Я на это уже указывал. Честно говоря, я даже не понимаю, о какой информации идет речь. Так что ничего конкретного по этому поводу сказать не могу.

- Чем именно занимается ваша организация?

— Общественная организация «Братья» занимается антирейдерской деятельностью и другими подобными вопросами. Мы приезжаем туда, где нарушаются права наших граждан, и отстаиваем их интересы. У нас есть сайт, где более подробно об этом рассказывается.

- Как вы узнаете о таких нарушениях? К вам обращаются или вы сами все это отслеживаете?

— Да, к нам обращаются напрямую, на сайте все наши контакты для этого указаны. У нас все открыто и прозрачно.

- Почему вы вообще решили создать эту организацию и с чего началась ваша деятельность?

— В нашем коллективе давно возникла мысль о том, что вокруг нас происходят процессы, губительные и для сограждан, и для страны в целом. Закон не работает, происходит то, что происходит, и у нас в головах это не укладывается.

Поэтому мы, организовавшись вместе, хотим немного заставить власть считаться с нашими правами, и в юридической плоскости воздействовать на конкретные службы и организации, которые курируют ту или иную отрасль в государственном направлении.

- Есть ли какие-то конкретные примеры, когда вам удалось помочь людям?

— Да, конечно. В Киеве мы оставили около 300 семей в своих квартирах. Мы гордимся этим и другими достижениями в отношении наших сограждан. Кроме того, мы чтим традиции наших дедов и прадедов. Мы ходим на 9 Мая, мы отстаиваем памятник генералу Ватутину, чтобы его не демонтировали.

При Порошенко на нас оказывалось силовое воздействие со стороны спецслужб, мы прошли и через это. Нам нужно здоровое общество, с трезвыми идеями и трезвыми действиями.

- Вам часто приходится сталкиваться с обвинениями в политической ангажированности и работе в чьих-то интересах?

— Нет. Я считаю, что у нас одна из немногих общественных организаций в Украине, которая не заангажирована и не имеет никакого отношения ни к одной политической силе.

- А сами планируете регистрироваться как партия?

— Нет. В этом вопросе я пришел к определенному мнению, которое достойно внимания. Я считаю, что Украина из страны превращается в территорию, где фактически правят олигархические кланы или представители их политических платформ. Она превращается в некую коммерческую территорию, где государственностью и не пахнет.

Это мое личное мнение, и я готов объяснить, почему я думаю так, а не иначе. Я по сущности своей должен быть военным. Я вырос в определенных рамках, где меня строго учили придерживаться фундаментальных вещей и норм.

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- То есть вы считаете, что заниматься политикой сейчас бессмысленно?

— Если мы говорим об Украине, то сейчас здесь можно заниматься политикой, только зайдя на чью-то платформу. Либо быть под протекторатом олигархата, либо под внешним воздействием.

- Украине сейчас предрекают распад и экономический крах. А за счет чего, на ваш взгляд, у нее есть шанс стать успешным и независимым государством?

— Пока я еще не вижу фундаментальных вещей, на основании которых Украина может стать успешным государством. Понимаете, самое главное в построении каждого общества — это образование. А что сейчас происходит с образованием, мне непонятно.

Как я могу верить в то, что завтра у нас все будет хорошо, если у нас отсутствует кузница кадров, если у нас фактически не производят государственных мужей? Кто будет править? Все это вызывает сомнения у здравых людей насчет того, что будет завтра, и будет ли это хотя бы в тех территориальных границах, которые есть сегодня.