- Александр, у нашего издания появились сведения о том, будто бы ваша организация обеспечивала безопасность митингов партии Шария 17 июня возле Офиса президента. Вы могли бы это как-то прокомментировать?
— Нет, наша организация не имеет отношения ни к обеспечению безопасности, ни ко всему остальному. Я на это уже указывал. Честно говоря, я даже не понимаю, о какой информации идет речь. Так что ничего конкретного по этому поводу сказать не могу.
- Чем именно занимается ваша организация?
— Общественная организация «Братья» занимается антирейдерской деятельностью и другими подобными вопросами. Мы приезжаем туда, где нарушаются права наших граждан, и отстаиваем их интересы. У нас есть сайт, где более подробно об этом рассказывается.
- Как вы узнаете о таких нарушениях? К вам обращаются или вы сами все это отслеживаете?
— Да, к нам обращаются напрямую, на сайте все наши контакты для этого указаны. У нас все открыто и прозрачно.
- Почему вы вообще решили создать эту организацию и с чего началась ваша деятельность?
— В нашем коллективе давно возникла мысль о том, что вокруг нас происходят процессы, губительные и для сограждан, и для страны в целом. Закон не работает, происходит то, что происходит, и у нас в головах это не укладывается.
Поэтому мы, организовавшись вместе, хотим немного заставить власть считаться с нашими правами, и в юридической плоскости воздействовать на конкретные службы и организации, которые курируют ту или иную отрасль в государственном направлении.
- Есть ли какие-то конкретные примеры, когда вам удалось помочь людям?
— Да, конечно. В Киеве мы оставили около 300 семей в своих квартирах. Мы гордимся этим и другими достижениями в отношении наших сограждан. Кроме того, мы чтим традиции наших дедов и прадедов. Мы ходим на 9 Мая, мы отстаиваем памятник генералу Ватутину, чтобы его не демонтировали.
При Порошенко на нас оказывалось силовое воздействие со стороны спецслужб, мы прошли и через это. Нам нужно здоровое общество, с трезвыми идеями и трезвыми действиями.
- Вам часто приходится сталкиваться с обвинениями в политической ангажированности и работе в чьих-то интересах?
— Нет. Я считаю, что у нас одна из немногих общественных организаций в Украине, которая не заангажирована и не имеет никакого отношения ни к одной политической силе.
- А сами планируете регистрироваться как партия?
— Нет. В этом вопросе я пришел к определенному мнению, которое достойно внимания. Я считаю, что Украина из страны превращается в территорию, где фактически правят олигархические кланы или представители их политических платформ. Она превращается в некую коммерческую территорию, где государственностью и не пахнет.
Это мое личное мнение, и я готов объяснить, почему я думаю так, а не иначе. Я по сущности своей должен быть военным. Я вырос в определенных рамках, где меня строго учили придерживаться фундаментальных вещей и норм.
Я также заканчивал Национальную академию госуправления, где точно так же осваивал, что такое государственное управление, какие процессы происходят в государстве, какими должны быть чиновники и кто такие государственные люди. Поэтому знания у меня есть, а происходящее на знания никак не накладывается.
- То есть вы считаете, что заниматься политикой сейчас бессмысленно?
— Если мы говорим об Украине, то сейчас здесь можно заниматься политикой, только зайдя на чью-то платформу. Либо быть под протекторатом олигархата, либо под внешним воздействием.
- Украине сейчас предрекают распад и экономический крах. А за счет чего, на ваш взгляд, у нее есть шанс стать успешным и независимым государством?
— Пока я еще не вижу фундаментальных вещей, на основании которых Украина может стать успешным государством. Понимаете, самое главное в построении каждого общества — это образование. А что сейчас происходит с образованием, мне непонятно.
Как я могу верить в то, что завтра у нас все будет хорошо, если у нас отсутствует кузница кадров, если у нас фактически не производят государственных мужей? Кто будет править? Все это вызывает сомнения у здравых людей насчет того, что будет завтра, и будет ли это хотя бы в тех территориальных границах, которые есть сегодня.