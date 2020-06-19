В настоящий момент административный ресурс в Белоруссии включился на самом раннем этапе президентских выборов. Идут массовые аресты, кандидатам и членам их команд угрожают, происходит запугивание даже рядовых активистов. Были случаи, когда задерживали людей, просто подписывавшихся за кандидатов, рассказывает политолог Евгений Константинов

- Евгений, посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в стране. На ваш взгляд, можно ли говорить о «зачистке» политического поля в Белоруссии? О преследовании оппозиционных кандидатов?

— Да, безусловно, беспредел, творимый властями, вызывает негодование. Раньше, по крайней мере, кандидатов не преследовали до самих выборов, спокойно давали им собрать подписи, провести агитацию, а потом уже спокойно фальсифицировали результаты волеизъявления.

В настоящий момент административный ресурс включился на самом раннем этапе. Идут массовые аресты, кандидатам и членам их команд угрожают, происходит запугивание даже рядовых активистов. Были случаи, когда задерживали людей, просто подписывавшихся за кандидатов.

- Есть ли у вас объяснение жестким действиям со стороны Лукашенко? Он чувствует силу и считает, что никто не сможет ему реально противостоять?

— Объяснение простое — власть увидела реальных конкурентов, которых достаточно сложно будет заткнуть за пояс. Кроме того, заметным является народный протест против диктатуры. Люди устали от бесконечного правления Лукашенко, который задавил общественные инициативы даже на самом низовом уровне.

При этом власть уже одинаково презирают как прозападные, так и пророссийские граждане. В связи с этим сегодня можно наблюдать многочисленные очереди к инициативным группам кандидатов в президенты. Снова, как и в 2010 году, появился лозунг «За всех, кроме одного». Очевидно, что белорусский режим серьезно опасается, что, сфальсифицировав очередные выборы, он может получить мощную «площадь». Поэтому всё пытаются зарубить на корню, даже самыми подлыми действиями.

- Лукашенко согласился прибыть на парад Победы в Москву, однако продолжает делать жесткие заявления в адрес России. В частности, что Белоруссию может найти альтернативу поставкам газа из России. Да и национализация «Белгазпромбанка» — явно недружественный шаг. По вашему мнению, будет ли реакция России на это до 9 августа? И какой она может быть?

— Если Россия будет позволять себя унижать, то белорусский режим окончательно перестанет с ней считаться. Российским политикам пора уже давно понять — Лукашенко не пророссийский, он просто использовал и использует Россию. Я, если честно, очень сомневаюсь, что Кремль жестко будет реагировать на действия Лукашенко, потому что, к сожалению, его все еще считают достойной альтернативой националистам.

На нынешних выборах Лукашенко уже перестал даже играть в народного кандидата. Он просто давит своих оппонентов. Он прекрасно осознает, что народ уже не верит его словам, поэтому не особенно старается играть на публику. В связи с этим образ «защитника от Москвы» уже не влияет на его имидж, оппозиции его политические телодвижения глубоко безразличны, у нее есть свои кандидаты.