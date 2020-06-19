В России не будет погромов и грабежей. Но Россия нуждается в формировании мощных национальных сил в оппозиции и во власти, считает Сергей Григоров, историк и сопредседатель движения "Русские демократы"

- Сергей, ав США происходит то, что эксперты уже назвали новым термином — «черный Майдан». Как к нему должны отнестись русские патриоты?

— Надо смотреть на мир чуть сложнее и изящнее. Мы должны одновременно симпатизировать идеям белой консервативной Америки и, шире, всему правому Западу, одновременно извлекая национальную русскую пользу и от ослабления США, и от ослабления Запада в принципе.

Почему так? Так исторически сложилось, что за исключением ужасного коммунистического эксперимента с 1917 года, в основном именно через Запад Россия воспринимала основные политические идеи. Да и сам марксизм — это явление абсолютно западное и внешнее для России. Мы сначала восприняли марксизм, а уже потом начали его реэкспорт. Но не мы его создали.

Сегодня мы только выходим из последствий советского эксперимента над Россией, только сегодня трудно, медленно, с удачами и отступлениями восстанавливается утраченная нами историческая Россия. Огромная часть российской интеллигенции была антинациональна, наша беда в этом. Она всегда была за мир Интернационала, либо ещё хуже — падала в низость смердяковщины, подчиниться кому-то якобы более развитому и сильному.

Потому симпатии левым, Интернационалу — это усиление позиций этого самого Интернационала во внутренней политике самой России. Причём на фоне того, что идея многонационалии или многонацизма владеет умами не только существенной части интеллигенции, но и большой доли чиновничества и правительства. Им эта повестка по нраву.

- Какие последствия и угрозы для России и мира может нести победа «черного Майдана»? Есть ли такие угрозы?

— Если на Западе, и в США в частности, объектом нападения становится белый консервативный мир, то внутри России объектом нападения будет становиться мир русский. Западная идея сноса имперской истории, гордости за свои страны и культуру, тема вечного покаяния, расплаты за настоящие и приписываемые грехи на фоне идеализации другой стороны может ударить и по нам: в итоге это обернется тем, что русские должны каяться, платить и каяться, наша история оболгана, а наши герои и деятели культуры должны быть смещены и вычеркнуты из истории, либо отобраны из исторической памяти в пользу других народов: негр Пушкин, шотландец Лермонтов, татарин Рахманинов, швед Суворов.

Подобная чудовищная клевета и вычёркивание из русских на основании 1/16 или 1/32 нерусской крови — это системная работа антирусских сил. Причём тут используется такой метод: русских деятелей культуры не существует, никакой культуры русские не создали, да и самих-то русских нет, но они всех оккупировали и угнетали в тюрьме народов.

Поддержка левого западного Интернационала рискует обернуться в России поддержкой ленинских идей по дискриминации русского народа, его дальнейшего расчленения, пораженчества во внешних конфликтах, забвения его культуры, как это и было изложено в программной ленинской статье «О национальной гордости великороссов».

Сегодня мы выбираем между миром отечеств и миром Интернационала. Речь идёт именно о базовой модели мирового устройства. Естественно, что мир отечеств будет полон борьбы за национальные интересы, правого интернационала для нас не существует, покуда российские интересы не восстановлены, пока историческая Россия не возрождена во всей мощи политического, культурного, территориального и военного бытия государства, экономического и демографического благополучия русского народа.

- Возможно ли нечто подобное тому, что сегодня происходит в Америке, в самой России?

— В России не будет погромов и грабежей. Но Россия нуждается в формировании мощных национальных сил в оппозиции и во власти. Победа же в России интернациональных сил — это распад российского государства, сепаратизм, аннигиляция русского народа, превращение страны в набор племён под контролем Китая.

И тут надо помнить, что, с одной стороны, нам выгодно ослабление США и Запада для восстановления исторической России, а с другой стороны, после восстановления нам нужен правый Запад для баланса мощи и давления Китая.

Я не вижу, как симпатии правым Запада могут излишне укрепить правых, которые будут в силах помешать реально национальным интересам России. Мы на внутриполитическую борьбу Запада повлиять сейчас не можем. Но симпатиями к левым мы можем усилить собственных левых и иных русофобов внутри России. И вот тут ситуация для нас может стать опасной.

Итак, Россия должна симпатизировать правым идеологически и ценностно, при случае воспользоваться ослаблением США и Запада для реализации наших национальных интересов. А по итогам вообще поставить себе цель самим стать цивилизационным и культурным лидером XXI века.