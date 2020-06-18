Президент Белоруссии Александр Лукашенко – жесткий лидер, поэтому его оппоненты напрасно ждут, что накануне выборов президента он проявит слабость, утверждает белорусский политолог Александр Шпаковский

В Белоруссии накалилось предвыборное противостояние президента Александра Лукашенко и оппозиции. Власти заблокировали избирательные счета Виктора Бабарико, набравшего необходимое число подписей для выдвижения в кандидаты в президенты.

В офисе Белгазпромбанка, который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски, по возбужденным уголовным делам задержаны 15 человек.

- Александр, посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в стране. На ваш взгляд, можно ли говорить о «зачистке» оппозиции накануне президентских выборов в Белоруссии?

— Я бы сказал, что позиция Евросоюза в данном случае представляет интерес для белорусского руководства и общества, но является по сути вторичной. Потому что все действия осуществляются в рамках белорусского законодательства, это суверенное дело белорусской стороны, организации политического процесса.

В Европейском союзе тоже есть немало прецедентов, когда можно говорить о политических преследованиях. Из недавнего можно вспомнить референдум о самоопределении Каталонии, который был жестко подавлен испанскими властями. Многие руководители каталонского движения за самоопределение оказались в тюрьме.

Можно вспомнить протесты «желтых жилетов» во Франции, которые закончились насильственными действиями в отношении протестующих со стороны сил правопорядка и реальными административными и уголовными делами в отношении участников и организаторов акций гражданского неповиновения.

Поэтому Евросоюз имеет право на свое мнение относительно происходящего в Белоруссии, однако оно является вторичным для нашей стороны, а первоочередным является обеспечение внутриполитической стабильности и безопасности.

Польские интриги. Как Варшава использует Киев и Минск против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Здесь можно вспомнить о том, что на сегодняшний день в двух странах бывшие главы государств находятся в местах лишения свободы, в Киргизии и в Армении. На Украине в отношении одного президента (Виктора Януковича) вынесен заочно судебный приговор о лишении его свободы на 13 лет, второго (Петра Порошенко) будут пытаться арестовать.

В Грузии Саакашвили осужден заочно и так далее. И во всех странах отмечались прецеденты использования правоохранительных органов в том числе и в политическом процессе.

Насколько дела в отношении Тихановского и Белгазпромбанка являются политическими, мне сложно судить, я не знаком с сутью этих дел. Выдвинуты обвинения, и суд, следственные органы дадут им правовую оценку. Не доверять их оценке у меня как у гражданина нет оснований.

- Как можно объяснить столь жесткие действия белорусских властей в отношении лидеров оппозиции?

— Все мы знаем, что стиль правления Александра Лукашенко достаточно жесткий. Почему же тогда оппоненты ждут от него какой-то слабости? Когда они обещали ему Майдан, судьбу Чаушеску (генеральный секретарь Румынской коммунистической партии, расстрелянный в 1989 году по приговору трибунала. — Ред.), когда обещали прийти в «гости» в его резиденцию? Понятно, что, играя в такую игру с властями, государством и правителем, которого они сами называют авторитарным лидером, можно получить симметричный ответ.

- Лукашенко продолжает делать жесткие заявления в адрес России. Например, национализация Белгазпромбанка явно не дружественный шаг, ведь Госкомимуществу Республики Беларусь принадлежит лишь 0,097% акций, а остальное российским акционерам.

— Абсолютно с вами не согласен в отношении того, что это какой-то шаг против России. Речь идет о конкретных претензиях белорусского государства к субъекту хозяйствования, зарегистрированному на территории Республики Белоруссии и обязанному действовать в рамках нашего нормативно-правого поля.

И сегодняшний комментарий посла РФ в Белоруссии Дмитрия Мезенцева о том, что не надо путать споры хозяйствующих субъектов и наши стратегические союзные отношения в этой ситуации, я считаю абсолютно правильным.

Есть определенные противоречия в вопросах цены на газ, в вопросах функционирования тех или иных субъектов хозяйствования, между Белоруссией и компанией «Газпром». Это действительно так, но компания «Газпром» — это далеко не вся Россия.

И полезно подчеркнуть, что доля государства в «Газпроме» — это 51%, а 49% находятся у частных держателей. В том числе порядка 25% у держателей так называемых американских депозитарных расписок. Поэтому сложно сказать, насколько действия этой компании соответствуют российским национальным, а тем более стратегическим интересам.

Политолог Шпаковский: Москве и Минску нужно отнестись всерьез к военным приготовлениям в Польше © РИА Новости, Владимир Трефилов

Национализация «Белгазпромбанка» еще не проведена. Это неправильная квалификация действий белорусской стороны. В банке введена временная администрация для управления этими активами на период оперативно-следственных действий.

Впоследствии, я уверен, стороны придут к компромиссу в отношении этого актива, и никто отбирать его у компании «Газпром» не будет.

- Как вы считаете, продолжает ли Лукашенко использовать образ «защитника Минска от Москвы» во время своей предвыборной кампании?

— Я считаю, что Лукашенко в целом все свои предвыборные кампании позиционировал себя как защитника белорусского государства, суверенитета и национальных интересов. Это неотъемлемая часть образа действующего президента, и абсолютно не важно, на каком направлении он действует, на западном или на восточном.

Несмотря на все странные для белорусского уха разговоры о развороте на Запад, которые часто публикуются в российской прессе какими-то экспертами и обозревателями, Белоруссия продолжает состоять во всех проектах с участием Российской Федерации, существующих на территории постсоветского пространства.

Предпосылок к тому, что союзные отношения могут быть разрушены, нет. Более того, мы 19 июня ждем министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Ожидается очень важное решение в белорусско-российских отношениях, это договор о взаимном признании виз, что фактически ликвидирует существующую несколько лет коллизию с транзитом граждан третьих стран через Белоруссии в Россию.

Поэтому говорить о том, что Лукашенко использует антироссийские образы, я бы не стал. Но то, что он политический типаж защитника суверенитета и национальных интересов, это однозначно так. Это информационный образ.