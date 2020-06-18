Предвыборная кампания в Белоруссии перешла в острую фазу. Стало известно об открытии второго уголовного дела против белорусского блогера Сергея Тихановского, жена которого выдвинула свою кандидатуру на пост главы государства.
Ведется расследование против соперника Александра Лукашенко на грядущих президентских выборах Виктора Бабарико, заявившего о сборе необходимого числа подписей для выдвижения своей кандидатуры.
В офисе Белгазпромбанка, который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела.
Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Бабарико. В самом банке ввели временного управляющего, хотя Госкомимуществу Республики Беларусь принадлежит лишь 0,097% акций Белгазпромбанка, а прочее — в равных долях «Газпрому» и Газпромбанку, то есть российским акционерам.
- Ростислав, посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в Белоруссии. На ваш взгляд, можно ли говорить о «зачистке» политического поля в Белоруссии? О преследовании оппозиционных кандидатов?
— Да, можно.
- Есть ли у вас объяснение жестким действиям со стороны Лукашенко? Он чувствует силу и считает, что никто не сможет ему реально противостоять?
— С моей точки зрения, его действия абсолютно немотивированы, и складывающаяся в Белоруссии ситуация с выборами, с избирательным процессом никаким образом не побуждала Лукашенко к таким жестким действиям.
Я могу объяснить это только тем, что окружение Лукашенко убедило его в том, что действительно ему именно Москва готовит после выборов Майдан, и он пытался работать на упреждение.
Но Лукашенко угодил в ловушку, так как, во-первых, Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще.
При этом нынешние действия Минска ведут к резкому ухудшению отношений Лукашенко с Россией.
- Чем это грозит Лукашенко?
— Белоруссия продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией, так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть.
Сейчас, вытесняя Россию из своего политического пространства, информационного пространства, уходя от союза с Россией, Лукашенко оказывается беззащитным и открытым Западу.
Так что, я думаю, это спецоперация наших западных «партнеров».
- Лукашенко согласился прибыть на Парад Победы в Москву, однако продолжает делать жесткие заявления в адрес России. В частности, что Белоруссия может найти альтернативу поставкам газа из России. Да и национализация Белгазпромбанка — явно недружественный шаг. По вашему мнению, будет ли реакция России на это до 9 августа? И какой она может быть?
— Может быть разной, и я не исключаю, что реакция России уже есть, просто об этом никто никому не обязан докладывать.
- Во время прошлых избирательных кампаний Лукашенко уже выступал в образе «защитника Минска от Москвы». Сейчас он тоже его использует? И почему Россия всегда позволяла Лукашенко это делать?
— В обычных избирательных кампаниях Лукашенко все-таки подчеркивал прочную связь с Россией и в перспективе интеграционные планы.
Выигрывал выборы он в основном все-таки как союзник России, а не как ее противник.
Так что эта кампания пока что по накалу антироссийской риторики и по реальным действиям белорусских властей уникальна.