Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет борьбу перед выборами президента страны небывало жесткими методами, при этом градус антироссийской риторики Лукашенко беспрецедентно высок, считает политический обозреватель Ростислав Ищенко

Предвыборная кампания в Белоруссии перешла в острую фазу. Стало известно об открытии второго уголовного дела против белорусского блогера Сергея Тихановского, жена которого выдвинула свою кандидатуру на пост главы государства.

Польские интриги. Как Варшава использует Киев и Минск против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктора Бабарико, заявившего о сборе необходимого числа подписей для выдвижения своей кандидатуры.

В офисе Белгазпромбанка, который ранее возглавлял оппозиционер, прошли обыски. Были задержаны 15 человек, возбуждены уголовные дела.

Власти Белоруссии заблокировали избирательные счета Бабарико. В самом банке ввели временного управляющего, хотя Госкомимуществу Республики Беларусь принадлежит лишь 0,097% акций Белгазпромбанка, а прочее — в равных долях «Газпрому» и Газпромбанку, то есть российским акционерам.

- Ростислав, посол Европейского союза в Белоруссии Дирк Шубель выразил обеспокоенность политическими преследованиями в Белоруссии. На ваш взгляд, можно ли говорить о «зачистке» политического поля в Белоруссии? О преследовании оппозиционных кандидатов?

— Да, можно.

- Есть ли у вас объяснение жестким действиям со стороны Лукашенко? Он чувствует силу и считает, что никто не сможет ему реально противостоять?

— С моей точки зрения, его действия абсолютно немотивированы, и складывающаяся в Белоруссии ситуация с выборами, с избирательным процессом никаким образом не побуждала Лукашенко к таким жестким действиям.

Я могу объяснить это только тем, что окружение Лукашенко убедило его в том, что действительно ему именно Москва готовит после выборов Майдан, и он пытался работать на упреждение.

Но Лукашенко угодил в ловушку, так как, во-первых, Россия в ситуацию с белорусскими выборами не вмешивается вообще.

При этом нынешние действия Минска ведут к резкому ухудшению отношений Лукашенко с Россией.

- Чем это грозит Лукашенко?

— Белоруссия продержалась последние 25 лет благодаря своему прочному союзу с Россией, так как Россия парализовала попытки Запада снести хрупкую белорусскую власть.

Сейчас, вытесняя Россию из своего политического пространства, информационного пространства, уходя от союза с Россией, Лукашенко оказывается беззащитным и открытым Западу.

Так что, я думаю, это спецоперация наших западных «партнеров».

- Лукашенко согласился прибыть на Парад Победы в Москву, однако продолжает делать жесткие заявления в адрес России. В частности, что Белоруссия может найти альтернативу поставкам газа из России. Да и национализация Белгазпромбанка — явно недружественный шаг. По вашему мнению, будет ли реакция России на это до 9 августа? И какой она может быть?

— Может быть разной, и я не исключаю, что реакция России уже есть, просто об этом никто никому не обязан докладывать.

- Во время прошлых избирательных кампаний Лукашенко уже выступал в образе «защитника Минска от Москвы». Сейчас он тоже его использует? И почему Россия всегда позволяла Лукашенко это делать?

— В обычных избирательных кампаниях Лукашенко все-таки подчеркивал прочную связь с Россией и в перспективе интеграционные планы.

Экономика от Лукашенко. Что происходит сейчас с Белгазпромбанком © РИА Новости,

Так что эта кампания пока что по накалу антироссийской риторики и по реальным действиям белорусских властей уникальна.