"Мне подруга звонит и кричит, что в соседнем доме только что убило семью, родителей с детьми. А стрелять продолжают, и я слышу, как над крышей свистит снаряд, а потом взрыв — из телефонной трубки, то есть снова у них во дворе упало", - вспоминает Татьяна Маховицкая 2014 год в Донецке

- Татьяна, почему у вас возникло желание принять участие в сборнике #живиДонбасс, для которого вы дали свой рассказ «Огнеупорщики»? Это ваш дебют, или вы до этого публиковались?

— Склонность к литературе у меня проявилась уже в школьные годы — я очень много читала с детства и до сих пор встречаю тексты школьных своих сочинений в интернете. В студенческие годы параллельно с биологическим факультетом окончила факультет общественных профессий по специальности «Журналистика», была редактором факультетской стенгазеты «Биолог».

Газета была весьма "солидная", объёмом шесть ватманских листов, выходила раз в месяц. Наши корреспонденты писали очерки о природе, обсуждали биофаковские проблемы, помещали юношеские стихи и первые попытки осознания фантастической стороны действительности. Был у нас целый цикл фэнтезийных рассказов о потусторонних сущностях, населяющих учебный корпус.

Затем я как-то отвлеклась от литературной деятельности, и желание её продолжить появилось у меня как раз с началом войны. Мой дебютный рассказ о войне «Мальчики» вошёл в сборник «Выбор Донбасса», а первый фантастический рассказ — в сборник «Крымское приключение-2016». Сейчас у меня опубликованы уже десять рассказов, в том числе в российских журналах. В 2017 году меня приняли в Союз писателей ДНР. Само собой, мимо конкурса «Живи, Донбасс!» я пройти не могла.

Мой рассказ называется «Огнеупорщик». О чём он, ясно из эпиграфа — строк Владимира Высоцкого: «Наши мёртвые нас не оставят в беде, наши павшие — как часовые». В этом рассказе соединены два жанра — реализм и мистика. Главный герой — мой отец, к сожалению, ныне покойный, ветеран Великой Отечественной войны, инженер-огнеупорщик. Все факты, описанные в рассказе, — подлинные. А элемент мистики в том, что души наших предков помогают нам выстоять в этой войне, дают для этого силы…

- Как вы лично пережили войну в 2014 году?

— Сам факт войны я восприняла очень тяжело. До последнего не верилось, что такое возможно. Многие люди уехали летом 14-го, надеясь, что к осени всё закончится и вернётся на круги своя. Страшно было смотреть на пустые улицы.

Когда я шла по бульвару Пушкина, излюбленному месту отдыха дончан, то слышала только звук собственных шагов и грохот артиллерии, доносившийся с северо-запада. Я живу в относительно спокойном районе. Но досталось и нам — в августе ДРГ обстреляла вначале больницу № 3, а затем улицу Краснофлотскую.

Мне подруга звонит и кричит, что в соседнем доме только что убило семью, родителей с детьми. А стрелять продолжают, и я слышу, как над крышей свистит снаряд, а потом взрыв — из телефонной трубки, то есть снова у них во дворе упало…

Больше всего меня шокировали два явления. Первое — оказывается, государство может применять против своих жителей военную технику, обстреливать города, убивать мирных жителей, и за это никто не будет наказан, потому что мировые «демократические» силы предпочитают ничего не замечать. Но, как говорится, армия может выстрелить в свой народ только один раз. Второй раз она стреляет уже в чужой народ. Поэтому я не думаю, что мы когда-нибудь вернёмся в Украину, и отрицательно отношусь к попыткам вернуть нас туда силой.

И второе — многие представители либеральной российской творческой интеллигенции выступили на стороне убийц. Те артисты, писатели, которых мы когда-то любили, повернулись совершенно неожиданной стороной. Ну что же, это их выбор. Делаем выводы и идём дальше!

- Как вы объясняете такой необычный феномен, что почти все русские фантасты поддержали Донбасс? Приезжают на фестиваль «Звезды над Донецком»? С чем это связано?

— А вот это как раз говорит о высоком интеллектуальном и моральном уровне тех, кто приехал. Представители фантастического направления в литературе всегда отличались широтой и глубиной мышления, что позволило им правильно понять события.

И многие были шокированы контрастом — вот передовая, окопы, а в получасе езды — идеально чистые улицы, цветы, действующие вузы, театры и филармония. Неудивительно, что у этих людей появилось желание своими глазами увидеть ситуацию и помочь нашим жителям.

Например, фантаст Михаил Тырин уже много лет отправляет сюда гуманитарную помощь. За что мы очень благодарны и ждём снова в гости, если не помешает вирус, конечно! Можно прямо сказать — сюда едут лучшие!

- Чем, по-вашему, Донецк является для Русского мира? Чему донецкий опыт может научить Русский мир? Как Донецк и дончане изменились за время войны? Что в них появилось нового?

— Донбасс для Русского мира, по моему мнению, катализатор. Толчок к возврату сознания собственного достоинства, чувства Родины, стремления её защищать — такую как есть. Непродажности, в конце концов.

Не стоит поворачиваться туда, где тебя презирают, в надежде, что этот разворот будет чем-то оплачен. Не нужно искать, где лучше, нужно стараться, чтобы стало лучше здесь. Учить русских людей этому не надо, но некоторым следует просто вспомнить, что Россия — уникальная ценность.

А дончане за время войны, если можно так выразиться, кристаллизовались. Переоценили ценности, отбросили шелуху, научились ценить жизнь во всех её проявлениях и определили, что в этой жизни является важным для каждого…