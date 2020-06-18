В тот момент, когда в мире наступает нестабильность, действует старое правило: нужно поддерживать дружественный режим и не способствовать укреплению врага. А США официально объявили Россию своим врагом, напоминает политолог Владимир Корнилов

- Владимир, по всей Америке продолжается «черный майдан». В русской патриотической среде на этот счет существуют две точки зрения.

Одни считают, что Россия должна поддерживать Трампа и «белую консервативную Америку», так как эти события напоминают как события в Киеве 2013-2014 годов, так и революционные события 1917 года, когда фактически была разрушена и уничтожена российская государственность. Таким образом, если будет свергнут Трамп, дружески настроенный по отношению России, то к власти в Вашингтоне придут сторонники Демпартии, что будет еще хуже для нас в силу русофобской позиции демократов.

Другие полагают, что поддержка «белой Америки» — это опасная иллюзия, так как вся эта «белая Америка» всегда была и будет против России. К тому же при Трампе в общем-то антироссийская политика в отношении России и Донбасса не поменялась. Россию продолжают душить санкциями — «Северный поток-2», например. Давления на Украину с целью прекращения войны в Донбассе не видно. Поэтому русские патриоты не должны поддерживать противоборствующие стороны. Нам выгоден хаос в Америке и война всех против всех, что ведет к ее ослаблению. Какой позиции придерживаетесь вы?

— Да не надо занимать ту или иную сторону. Есть старое правило: нужно поддерживать стабильность и порядок в дружественной тебе стране и не способствовать укреплению врага. А напомню, США официально объявили Россию своим врагом…

В расовых беспорядках в Америке «все не так однозначно» (как сказала бы «дочь офицера»). В них сейчас, как это ни парадоксально, заинтересованы и демократы, и Трамп, у которого благодаря им появился шанс проявить себя «сильной личностью» и защитником «белой» Америки. Поэтому и «патриоты», и «непатриоты» должны понимать, что важна не трактовка сегодняшних событий, а последующие действия обеих партий.

- Какие последствия и угрозы для России и мира (в частности Европы) может нести победа «черного майдана»? Есть ли такие угрозы?

— Я не знаю условий, при которых «чёрный майдан» может победить. Президентом должен стать афроамериканец? Так проходили уже. Трамп должен перестать быть президентом? Так перестанет рано или поздно.

России (да и Китаю) выгоден тлеющий, долгоиграющий конфликт внутри Америки хотя бы для того, чтобы переключить ее первоочерёдное внимание с внешней политики на внутреннюю. И для этого вовсе необязательно (и даже не мудро) однозначно поддерживать в этом конфликте ту или иную сторону.

- Возможно ли нечто подобное тому, что сегодня происходит в Америке, в самой России?

— Конечно, возможно. Во-первых, переживали мы уже такое не раз. Во-вторых, различные американские учреждения (вроде RAND) особо и не скрывают, что разрабатывают сценарии дестабилизации положения в России, в том числе используя и уличные протесты.

Именно поэтому ситуацию в Америке и в других странах, где происходят подобные события, надо тщательно изучать и анализировать. Как и доклады структур, работающих над дестабилизацией России. С тем, чтобы быть готовым к таким событиям и к отражению угроз для стабильности государства.