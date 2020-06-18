«Война всех против всех» в Штатах обязательно закончится чьей-то победой. И очень может быть, что это будут силы, крайне враждебные России. Не стоит об этом забывать, считает политолог Евгений Константинов

- Евгений, по всей Америке продолжается «черный Майдан». Как к нему должны отнестись русские патриоты?

— Мне бы очень хотелось ответить в духе «это не наша война», но, к сожалению, все в этом мире взаимосвязано.

В политической сфере Россия и США — противники и антагонисты, однако с XVIII века они часть европейской цивилизации. Аналогично можно сказать и в отношении Западной Европы. Многие научные и культурные достижения настоящего времени связаны с западной наукой, мы не можем существовать друг без друга.

В настоящий момент исчезновение европейской цивилизации — страшная опасность для всего мира, поскольку грозит погружением в новое культурное Средневековье. Уже сегодня мусульманская (прежде всего арабская) и африканская диаспоры очень агрессивно утверждают себя в западных странах, их численность неизменно растет, равно как и претензии в отношении властей и местного населения. Поэтому «черный Майдан» — это не просто вопрос локального и временного конфликта, это вопрос выживания европейской цивилизации.

Что касается Трампа, то при нем давление на Россию существенно уменьшилось. Безусловно, он не может полностью отменить санкции, ведь в США власть президента сильно ограничена. Вместе с тем он не инициирует новых гонений на Россию, часто положительно высказывается о ней, а поддержка Украины на данном этапе намного ниже, чем при Обаме. Что касается демократов во главе с Клинтон, то они в открытую поддерживали киевский режим и грозили России полным уничтожением. Стоит почитать высказывания украинских политиков и рядовых украинских националистов о Трампе — они его ненавидят.

Моя личная позиция в отношении «черного Майдана» — безусловная поддержка белой (не обязательно консервативной) Америки. Не нужно руководствоваться сиюминутными соображениями, уничтожение США и Европы обернётся уничтожением и России. То есть физически она может сохранить свое существование, однако выродится в какую-нибудь изоляционистскую и тоталитарную державу.

«Война всех против всех» обязательно закончится чьей-то победой. И очень может быть, что это будут силы, крайне враждебные России. Не стоит об этом забывать.

- Какие последствия и угрозы для России и мира, в частности, Европы, может нести победа «черного Майдана»? Есть ли такие угрозы?

— «Черный Майдан» очевидно претендует на уничтожение европейской цивилизации в известном нам виде. Его отголоски уже сегодня слышны в Европе, протестующие (прежде всего выходцы из Африки и Ближнего Востока) пытаются пробовать систему на прочность. Очевидно, что только жесткие меры реагирования могут воспрепятствовать скатыванию европейского мира в пропасть.

Для России все это очень опасно, учитывая фактор постоянно тлеющего Кавказа и достаточно многочисленную мусульманскую диаспору в европейской части России. Необходимо понимать, что ситуация даже без «черного Майдана» все время ухудшается, многие города Европы уже населены выходцами из бывших колоний, в России (пусть и не в таком пока виде) ситуация похожая.

- Как вы считаете, возможно ли нечто подобное тому, что сегодня происходит в Америке, в самой России?

— Я бы сказал «со временем возможно». Когда мигранты будут составлять значительный процент населения европейской России, то они непременно начнут «качать права». Уже сегодня в России этническая преступность играет существенную роль. Учитывая тот факт, что национальная политика» России в отношении титульной нации уже столетие отсутствует, нет ничего удивительного в том, что народ теряет способность к сохранению идентичности, к сопротивлению навязыванию чуждых традиций.