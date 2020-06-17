Кадры с белыми людьми, целующими ботинки негров, вызывают у нас ужас и отвращение, но в американской системе координат они, как ни грустно, глубоко логичны, считает писатель Вячеслав Бондаренко

- Вячеслав, по всей Америке продолжается «черный Майдан». В русской патриотической среде на этот счет существуют две точки зрения. Одни считают, что Россия должна поддерживать Трампа и «белую консервативную Америку», так как эти события напоминают как события в Киеве 2013-2014 годов, так и революционные события 1917 года, когда фактически была разрушена и уничтожена российская государственность.

Таким образом, если будет свергнут Трамп, дружески настроенный по отношению к России, то к власти в Вашингтоне придут сторонники Демпартии, что будет еще хуже для нас в силу русофобской позиции демократов. Вторые полагают, что поддержка «белой Америки» — это опасная иллюзия, так как вся эта «белая Америка» всегда была и будет против России. К тому же, при Трампе, в общем-то, антироссийская политика в отношении России и Донбасса не поменялась. Россию продолжают душить санкциями — «Северный поток — 2», например. Давления на Украину с целью прекращения войны в Донбассе не видно. Поэтому русские патриоты не должны поддерживать противоборствующие стороны. Нам выгоден хаос в Америке и война всех против всех, что ведет к ее ослаблению. Как к нему должны отнестись русские патриоты?

— Во-первых, никакая Америка — ни сбалансированная, ни разбалансированная, с «хорошим» или «плохим» президентом во главе и т. п. — никогда не была и не будет союзницей России и другом русской цивилизации.

Видеть в Трампе «друга России» на фоне того, что США на наших глазах фактически втягивают Россию в новую гонку вооружений, обостряя ситуации во многих регионах одновременно, — для этого нужно быть, наверное, очень большим его поклонником. Точно так же и для того, чтобы сочувствовать «белой консервативной Америке», для которой «русская угроза» всегда была одной из главных идей фикс. Для нас это ссора в чужом доме, все обитатели которого в той или иной степени настроены к нам недружелюбно.

А во-вторых, существует вторая сторона вопроса — прагматическая. И если исходить из нее, то и Россия, и остальной мир, конечно, заинтересованы не в американском хаосе, а в стабильной, нормально функционирующей, предсказуемой Америке. Да, конечно, она может быть нам неприятна и враждебна, когда более, когда менее, но на это есть дипломатия — для выстраивания отношений даже с несимпатичным партнером.

Так что наилучший выход для России — это максимально использовать нынешнюю ситуацию в США, постараться при возможности легально сыграть на противоречиях внутри американского лагеря и не прилагать, разумеется, никаких усилий для дальнейшего усиления хаоса.

Что касается аналогий с Киевом 2014 года и Петроградом 1917-го, то они, конечно, очень условны, это сильное упрощение и желание видеть то, чего на самом деле нет. США 2020-го не имеют никакого отношения к вышеназванным событиям, там своя логика развития событий, это не «майдан», не революция и не верхушечный переворот, а просто симптомы болезни, которой США больны уже не одно десятилетие.

- Какие последствия и угрозы для России и мира (в частности, Европы) может нести победа «черного Майдана»? Есть ли такие угрозы?

— Для того, чтобы рассуждать о последствиях победы «черного Майдана» для мира и России, нужно в эту победу верить, а она, на мой взгляд, нереальна. Политическая и общественная система США выстраивалась очень долго, это сложнейший механизм, и этот механизм уже не раз подвергался очень серьезным испытаниям.

Если вспомнить конец 1960-х, то тогда в одной точке сошлось огромное количество неблагоприятных для США факторов. Война, массовое антивоенное движение, раскол поколений, движение «Черных пантер», два непопулярных президента подряд, экономический кризис… Но даже это не привело к сколь-нибудь существенному изменению в структуре государства, хотя тогда аналитики исписали много бумаги, доказывая близкий крах США.

Так и сейчас — лодку качнуло, конечно, очень сильно, плюс факторы пандемии и экономического спада, невиданного с начала 1930-х. Но в своей основе происходящее в США — это часть ее политической культуры. Таким образом американское общество время от времени отвоевывает у государства новый клочок самостоятельности, решает тот или иной животрепещущий вопрос.

Вот сейчас «наболела» тема «черных жизней», которые имеют значение, тема полицейского произвола. Но опять-таки, в США наработано множество инструментов для более-менее быстрого решения локальных проблем. Уверен, что они сработают и на этот раз.

- Возможно ли нечто подобное тому, что сегодня происходит в Америке, в самой России?

— Если коротко — нет, потому что логика происходящего сейчас в США уходит корнями в глубокое прошлое, толком не проработанное и не пролеченное.

Кадры с белыми людьми, целующими ботинки негров, вызывают у нас ужас и отвращение, но в американской системе координат они, как ни грустно, глубоко логичны. В России нет двух поколений людей, которые живут в гетто, ежемесячно получают фуд-стемпы и пособие и ни дня в жизни не работали, нет гигантского количества молодых русских радикалов, ненавидящих власть и готовых валить ее не щадя жизни.

Нет последствий сегрегации, нет живой и актуальной исторической памяти, которая болит и сегодня (невозможно представить, что у нас потомки дворян будут просить прощения у потомков крепостных). Нет плотно укоренившейся культуры уличной жизни, перетекающей в уличные беспорядки. Совершенно иная структура самого государства и его силовых ведомств, их линий подчинения… В общем, американская трагедия — именно американская.