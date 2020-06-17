Чем больше протесты в США, тем больше у нас развязаны руки на Донбассе, Украине, далее везде. В нынешней политической ситуации США — враг. Поэтому мы должны использовать все шансы для их ослабления, считает Иван Никонов

- Иван, по всей Америке продолжается «черный майдан». Как к нему должны отнестись русские патриоты?

— В русской патриотической среде на этот счет существуют две точки зрения.

Одни считают, что Россия должна поддерживать Трампа и «белую консервативную Америку», так как эти события напоминают, как события в Киеве 2013-2014 годов, так и революционные события 1917 года, когда фактически была разрушена и уничтожена российская государственность.

Таким образом, если будет свергнут Трамп, дружески настроенный по отношению России, то к власти в Вашингтоне придут сторонники Демпартии, что будет еще хуже для нас в силу русофобской позиции демократов.

Вторые полагают, что поддержка «белой Америки» — это опасная иллюзия, так как вся эта «белая Америка» всегда была и будет против России. К тому же при Трампе в общем-то антироссийская политика в отношении России и Донбасса не поменялась. Россию продолжают душить санкциями — «Северный поток-2», например. Давления на Украину с целью прекращения войны в Донбассе не видно. Поэтому русские патриоты не должны поддерживать противоборствующие стороны. Нам выгоден хаос в Америке и война всех против всех, что ведет к ее ослаблению.

- Какой позиции придерживаетесь вы?

— Прежде всего нужно сказать, что ситуация в самом деле несколько двоякая. Поэтому то, что нет единого мнения по этому вопросу, — нормально.

В чем суть конфликта? Суть конфликта — специфический американский макгафин, то, о чем все говорят, то, что все время подозревается, но практически никогда нет в кадре и толком никто не знает, что это — американский системный расизм.

То есть белые американцы мило улыбаются, как они умеют и как не умеем мы, они формально вежливы, формально у негров давно де-юре есть все права. Но почему-то большинство негров живут в трущобах, лишены нормального образования и социальных лифтов. Конфликт накалился до того, что перешел в уличные столкновения.

Отсюда два вывода.

Первый: этот мерцающий расизм — идеальная почва для долгоиграющего конфликта, когда сторонам тяжело договориться о правилах. Чем эмоциональнее, тем меньше шансов.

Второе: это вообще не наш конфликт и не наша проблема.

- Но хорошо. А если русский человек хотел бы в этом разобраться, чтобы выбрать сторону, которой хотел бы симпатизировать. Какие есть аргументы против и за?

— Для начала разберем аргументы ПРОТИВ «черного майдана».

Есть риск, что в глобальном мире после этих событий окончательно утвердится практика обратной сегрегации, когда наверху общественной пирамиды находятся негры, геи, трансы и прочие меньшинства, а внизу белые цисгендерные мужчины. Некоторые западные компании уже объявили, что в рамках равенства при приеме на работу черные будут пользоваться преимуществом.

Русские, таким образом, не являлись угнетателем черных в прошлом, не были бенефициарами колониального мира, но будут нести издержки сегодня вместе с другими белыми.

Теперь аргументы ЗА.

Русская поддержка не нужна ни одной стороне конфликта. В такой ситуации унизительно поддерживать кого-то и помогать любой стороне. Помогать нужно себе и понимать, в чем наш интерес.

- «Наш» — это чей?

— Русский. Идентичность «русский» для меня выше, чем «белый». Когда европейцы финансировали большевиков, эсеров, кавказских сепаратистов, осуществляли информационную и правовую поддержку последних, то им абсолютно не мешало то, что мы белые европеоиды-христиане.

Я думаю, что мы должны действовать так же. Если в США в результате этих майданов или последующих событий произойдет "октябрьская революция", я открою бутылку шампанского. Если хотите, я — американский коммунист. Я хочу, чтобы в США победили коммунисты и анархисты, но для России я этого не хочу. По-моему, РФ нужно искать возможность финансировать какого-нибудь черного Ленина или Троцкого.

Но мне кажется пока, к сожалению, говорить об этом рано. Еще Генрих Боровик описывал очень похожие процессы в США во время хипповых антивоенных кампаний: все те же бесконечные митинги, стычки с полицией и даже оккупация отдельных улиц. В результате США проиграли нам вьетнамскую войну.

- Как мы в таком случае происходящее в США можем обернуть в свою сторону?

— Чем больше заварушка в США, тем больше у нас развязаны руки на Донбассе, Украине, далее везде. В нынешней политической ситуации США — враг. Поэтому мы должны использовать все шансы для его ослабления, а не руководствоваться неоговоренными правилами воображаемого белого Интернационала.