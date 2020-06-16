Парламент Армении вечером 16 июня снял депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиционной партии Гагика Царукяна, имеющего тесные связи с Белоруссией. Политолог Александр Искандарян прокомментировал изданию Украина.ру сложившуюся ситуацию

- Александр, парламент разрешил арестовать Царукяна. Что теперь с ним будет? Ожидать ли арест и конфискацию имущества?

— Ареста, наверное, следует ожидать, потому что иначе парламент не стал бы принимать такого рода решение.

О протестах в Армении: Царукян сотрудничает с Лукашенко, но это ему не поможет, — политолог Искандарян © Sputnik /Asatur Yesayants

Во-первых, имущество Царукяна огромное в масштабах нашей страны, он один из богатейших, если не самый богатый человек Армении.

Кроме того, очевидно, что есть некие юридические схемы, согласно которым все эти концерны, все эти предприятия могут принадлежать различным юридическим лицам, так что быстро организовать конфискацию не так просто.

Конфискация может стать результатом длительного юридического разбирательства.

Кроме того, Царукяна могут обвинять в каких-то более или менее конкретных вещах, пока еще неясно, в чем именно. Ну и посмотрим — будет процесс.

- Какие у него политические амбиции? Насколько серьезную угрозу он представляет собой для власти?

— Я не думаю, что он представлял серьезную угрозу для власти. Дело в том, что правящий блок «Мой шаг» занимает конституционное большинство в парламенте, и все нужные решения они могли принимать, не обращая внимания на остальные две партии, которые есть в парламенте, включая «Процветающую Армению» Царукяна.

Но в дискурсивном поле он действительно начал выступать против нынешних властей буквально несколько дней назад на уровне обвинений в адрес правительства.

- Царукян тесно сотрудничал с Лукашенко, при этом в Белоруссии скоро выборы. Как вы считаете, может ли преследование Царукяна быть связано с этим?

— Я уже несколько раз сегодня отвечаю на аналогичные вопросы разных журналистов, в основном из России, так что повторюсь: я не думаю, что это каким-то образом связано с Белоруссией. Вряд ли эти сюжеты как-то связаны.

Да, у него были в том числе личные отношения с господином Лукашенко, у него были какие-то бизнес-проекты в Белоруссии с местным бизнесом, но я не думаю, что это имеет отношение к данной ситуации.