«Русских патриотов в большей степени должно волновать то, что происходит на нашей земле, в России, а не то, что происходит в Америке, в Ливии, в Сирии или еще где-то. Мессианство — это крайне опасная болезнь, к которой склонны русские люди вообще», — считает политолог Вадим Самодуров

— Вадим, по всей Америке продолжается «черный майдан». Как к нему должны отнестись русские патриоты?

— В русской патриотической среде на этот счет существуют две точки зрения.

Одни считают, что Россия должна поддерживать Трампа и «белую консервативную Америку», так как эти события напоминают, как события в Киеве 2013-2014 годов (евромайдан и государственный переворот), так и революционные события 1917 года в Российской империи, когда фактически была разрушена и уничтожена российская государственность.

Таким образом, если будет свергнут Трамп, дружески настроенный по отношению России, то к власти в Вашингтоне придут сторонники Демпартии, что будет еще хуже для нас в силу русофобской позиции демократов.

Вторые полагают, что поддержка «белой Америки» — это опасная иллюзия, так как вся эта «белая Америка» всегда была и будет против России. К тому же при Трампе в общем-то антироссийская политика в отношении России и Донбасса не поменялась. Россию и ее партнеров продолжают душить санкциями — например, «Северный поток-2». Давления на Украину с целью прекращения войны в Донбассе не видно. Поэтому русские патриоты не должны поддерживать противоборствующие стороны. Нам выгоден хаос в Америке и война всех против всех, что ведет к ее ослаблению.

Какой позиции придерживаетесь вы?

— Русских патриотов, на мой взгляд, в большей степени должно волновать то, что происходит на нашей земле, в России, а не то, что происходит в Америке, в Ливии, в Сирии или еще где-то. Мессианство — это крайне опасная болезнь, к которой склонны русские люди вообще.

Переживаем, радеем за всех, помогаем Африке и Латинской Америке, а у самих голая задница и страна в состоянии полного разложения. Америка не нуждается в нашей помощи в этой ситуации. И правильно считает, потому что это внутренние дела Америки, в которых она сама разберется.

Почему «русские патриоты» решили, что кому-то в Америке интересно их мнение и уж тем более нужна их помощь? Чем они могут помочь «белой Америке»? В отличие от американских граждан у «русских патриотов» нет даже права владения оружием. В своей стране! Чем они могут помочь той или другой стороне? Чесать языки в «Фейсбуке» и строчить посты, интересные узкому кругу таких же маргиналов и диванных экспертов.

В начале XX века Россия на волне совершенно безмозглого патриотизма и по прихоти безмозглого царя влезла в Первую мировую войну, руководствуясь этими самыми мессианскими мотивами — что мы «должны защитить наших братьев-сербов».

Чем все это закончилось? Погибло 2,5 миллиона российских солдат. Ранеными и покалеченными вернулись домой почти четыре миллиона. Царь потерял империю и династию. А в пучине революции и гражданской войны погибло еще примерно от 11 до 15 миллионов человек. Вот она — цена этих мессианских устремлений «российских патриотов».

Поэтому не надо лезть в дела Америки. У Америки есть свой опыт гражданских войн и урегулирования межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Россия должна сосредоточиться на решении своих проблем, которые намного важнее для нас, чем проблемы американских негров, например.

- Какие последствия и угрозы для России и мира (в частности Европы) может нести победа «черного майдана»? Есть ли такие угрозы?



— Нет никакого «черного майдана». Это фантазии выходцев с Украины, которые пытаются уложить ситуацию в Америке в систему координат собственного опыта. Знаете, сколько маршей на Вашингтон в США было за последние 25 лет? Как минимум десять. И я говорю о массовых общенациональных протестных акциях.

В 1995 году организация чернокожих мусульман «Нация ислама» организовала «Марш миллиона мужчин», который собрал от 1,5 до 2 миллионов протестующих. В 2000 году прошло сразу две подобные акции — «Марш миллиона мам» и «Марш миллиона семей».

В 2009 года два миллиона налогоплательщиков двинулись маршем на Вашингтон.

А в 2017 году против президента Трампа, исламофобии и расизма выступили 4 миллиона человек, причем протесты прошли не только в Америке, но и по всему миру. Не надо считать, что то, что происходит сейчас в США, это что-то из ряда вон выходящее. Просто мы видим новые политические технологии в действии.

С одной стороны, это попытка расшатать позиции Трампа накануне выборов, с другой — это нормальный механизм «спуска пара». Двести богатейших семей Америки выясняют отношения между собой. Но не нужно думать, что они допустят, чтобы организованный ими «хаос» вышел из-под контроля и уничтожил их самих.

- Возможно ли нечто подобное тому, что сегодня происходит в Америке, в самой России?



— В России 12 миллионов мигрантов. Это по официальным данным и по самым скромным подсчетам. Это как минимум 8% от собственного населения страны. И эта масса людей, во-первых, в основном чужда нам по религии и цивилизационным ценностям, во-вторых, считает, что обладает равными правами с коренным населением, потому что в отличие от американских негров мигранты в России не живут на пособие, а зарабатывают деньги тяжелым трудом.

Они чувствуют себя гораздо более ущемленными, чем негры Америки. И если возникнет ситуация, при которой эта масса утроит бунт в России, мало никому не покажется. Поэтому не надо считать, что мы застрахованы от чего-то подобного, что происходит в США. Тем более что у нас даже внутри страны повсеместно заложены «бомбы замедленного действия».

Посмотрите на ситуацию, связанную с границами между Дагестаном и Чечней. О каком беспокойстве судьбой Америки или вмешательстве можно говорить? Займитесь хотя бы примирением собственных братьев-мусульман на Северном Кавказе.