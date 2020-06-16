Массовые беспорядки на Западе связаны с разрушением структуры международной безопасности, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин

Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic - Алексей Алексеевич, что, на ваш взгляд, представляют собой массовые протесты: это обычная для Запада история или в данном случае речь идет о глубоком и системном кризисе?

— Это кризис, но я бы не назвал его системным. Скорее, это внешнее проявление процессов, которые происходят внутри западного общества. Связаны они, прежде всего, с агрессивным поведением истеблишмента в отношении разных стран (России, Китая, Ирана), что привело к серьезной разбалансировке в геополитическом плане.

Непосредственной причиной происходящего является разрушение структуры международной безопасности. Определенные группы влияния почувствовали, что тот же Дональд Трамп в качестве президента США ослаб, и с ним можно разобраться стандартными для организаторов "цветных революций" методами.

Почему я сказал, что это кризис, но не системный? Потому что речь идет о свержении Трампа, прежде всего. Протесты в других западных странах — это всего лишь отголоски. Они не приведут к серьезным политическим последствиям, но являются симптомами болезни, которой страдает западное сообщество.

Сейчас мы наблюдаем попытку совместить несовместимое, попытку ослабить систему и одновременно сохранить контроль над процессами: политическими, экономическими, социальными. Это невозможно. Мне кажется, что если смотреть совсем вглубь этой проблемы, то ее причиной является резкое снижение интеллектуального уровня людей, которые принимают решения в западном сообществе. Этот результат мы сейчас и наблюдаем.

- И как вылечить эту болезнь, которой страдает западное сообщество?

— Вы не девушка, поэтому вам отвечу: через жопу. Иначе никак. Они сами себя загнали в эту ситуацию, и она безвыходная. Турбулентность политической системы, а вслед за ней и экономической, будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут укреплять и строить заново политическую систему сдержек и противовесов. Нужен новый баланс.

Если этого не произойдет, то их постигнет участь тех стран, где они делали "цветные революции". Посмотрите на Украину с ее перманентно слабеющей политической, а вслед за ней экономической и социальной системами, посмотрите на Ливию, посмотрите на Ирак. Это те страны, которым до сих пор не удалось создать понятную и действующую систему власти.

- Если говорить конкретно о ситуации в США, то чем завершатся беспорядки там и насколько это опасно для Трампа?

— Тут можно прямо монетку кидать. Если Трамп будет упорствовать и продолжать цепляться за власть, последствия могут быть самыми катастрофическими. Еще раз, причина этому — крайнее ослабление политической власти и политической системы. Там просто все начнут воевать против всех. В такой ситуации ни одно государство не выдержит очень долго.

Если же Трамп быстро сдастся и отдаст власть, то США в оперативном порядке превратятся в чисто тоталитарное государство с олигархическим строем, которое будет решать свои проблемы с населением в том числе с помощью полиции и военных.

Возврата к сияющему граду на холме и образцу демократии уже не будет никогда. Все. Они уже прошли этот этап давным-давно.

- Если говорить в целом о пандемии коронавируса, то, на ваш взгляд, что это было, и кто больше всех от этого выиграл?

— Ситуация с коронавирусом лишь как лакмусовая бумага подчеркнула болезнь общественных систем и разрушила те из них, которые оказались вообще нежизнеспособными. Вот и все. Я бы не стал на коронавирус пенять, коль рожа в политическом зеркале крива.

- Какие геополитические игроки сейчас будут выходить на первый план, а какие будут отходить?

— Сейчас в наиболее выгодном положении находится, как это ни странно, Россия, у которой несмотря на очевидные экономические и социальные проблемы в военно-политическом смысле все замечательно. Система резистентная, она устойчивая, она не дает сбоя.

Как я понимаю, на ближайшее время у нее есть определенный запас прочности, в то время как США будут подвергаться перманентным волнам турбулентности.

Здесь особняком тоже стоит Китай. Но не совсем понятно, как там будет развиваться ситуация, по той простой причине, что именно Китай сейчас является основной проблемной страной для западного мира. Не Россия. Китай.

Если вам говорят, что Россия, то это просто попытка спрятаться от окружающей действительности. Ведь во всех доктринальных документах Китай является основной страной, которая вызывает беспокойство у США и их союзников.

Поэтому в этой информационной и гибридной битве нужно вывести свою линию поведения и ей придерживаться. Мы ее уже вывели и уже ее придерживаемся.

- К чему в ближайшей перспективе России следует быть готовой?

— В ближайшей перспективе не произойдет чего-то такого, в связи с чем можно было бы сказать: «Вау»! Ситуация будет развиваться не очень катастрофически для тех стран, которые пребывают в состоянии турбулентности. Запас прочности никто не отменял, он есть.