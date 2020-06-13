Массовые беспорядки в США для Дональда Трампа могут обернуться не только потерей электорального рейтинга, но и ставят под угрозу проведение самих выборов, считает обозреватель «Царьград ТВ» Егор Холмогоров

«Разрушает планы глобалистов». Ищенко рассказал, почему НАТО видит угрозу в союзе России и Китая © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк - Егор, как вы считаете, насколько серьезный урон массовые беспорядки в США наносят позициям Трампа и насколько эффективно ими пользуется Байден?

— Как человек, систематически следящий за социологическими опросами в США, я не вижу серьезного электорального вреда для Трампа. Да, его рейтинги снижаются, но снижаются незначительно. Причем нужно еще учитывать неполную объективность американской социологии, которая, как правило, очень сильно завышает результаты Демпартии.

То есть определенный тренд на снижение у Трампа есть, и у Байдена тоже есть, но они не настолько значительны. Если смотреть по тем ключевым штатам (Мичиган и Пенсильвания), где и будет решаться судьба этих выборов (все остальные штаты уже известно, как проголосуют), то в них позиции Трампа скорее укрепляются.

Вполне вероятно, что в этих штатах (по крайней мере в Пенсильвании), произойдет некая поляризация между белыми и чернокожими избирателями. Например, белые избиратели, протрамповски настроенные, активно мобилизуются. Но главная проблема Трампа с этими беспорядками — не результаты выборов, а то, состоятся ли эти выборы вообще.

На сегодняшний момент мы по сути наблюдаем распад силовой вертикали в США: армия отказывается подчиняться Трампу, полиция во многих местах деморализована и дезорганизована, ФБР — это вообще систематические враги Трампа. То есть контур силового управления Соединенными Штатами если не потерян, то значительно ослаблен и не находится в руках президента.

Как далеко это может зайти и не засосет ли это президентскую власть в лице Трампа, сказать трудно. Но то, что США столкнулись с очень серьезным кризисом, и то, что это все больше напоминает 17-й год у нас, это несомненно.

- Может ли этот кризис свернуть наметившийся при Трампе курс Соединенных Штатов от глобального доминирования к национальному эгоизму?

— Скажем так. Грубо говоря, сторонники глобализма перешли к открытым боевым действиям. В общем и целом, мне кажется, что этот переход к силовым действиям говорит скорее об ослаблении их позиций, нежели об усилении. То есть, вместо того чтобы ненавязчиво применять «мягкую силу», они пытаются переломить ситуацию силовым путем.

С другой стороны, как мы знаем по примеру многочисленных «оранжевых революций» последнего времени, где тоже предполагалось, что свергаемая государственная сторона сильнее, использование радикального переворотного насилия привело к тому, что радикалам удалось получить власть. В принципе здесь может быть то же самое.

- Похожие протесты сейчас происходят не только в США, и они совпали с отменой карантинных мер. На ваш взгляд, это совпадение, или здесь есть некая технология?

— Поскольку мы до конца не поняли, что же это такое было с коронавирусом (грубо говоря, какой процент в этом нового заболевания, а какой — социальной инженерии и конструирования вокруг этого), до конца оценить это невозможно.