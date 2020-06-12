Можно быть уверенным, что в Донецке тебя окружают только собратья, свои люди. Теперь Донецк действительно стал одной большой семьей. Горе всех сплотило, закалило и сделало добрее, считает Фалена Лысакова

- Фалена, ваш фантастический рассказ "Дурочка", вошедший в сборник «#живиДонбасс», который вот-вот выйдет в Москве и в котором также представлены рассказы таких корифеев современной русской фантастики, как Лукьяненко и Лазарчук, как я понимаю, это ваш литературный дебют. Почему вы решили написать его?

— Сборник «#живиДонбасс» — это все-таки не совсем мой дебют. У меня имеются издания в различных альманахах и сборниках, в том числе всероссийских и международных, есть авторский сборник рассказов, который вышел в издательстве «Шико» в 2007 году, и большое количество детских книг. В ближайшее время планируется выход моей фантастической тетралогии в одном российском издательстве.

Но с такими маститыми авторами я издаюсь впервые, это для меня большая честь. Надеюсь, что и не последний раз.

Идея "Дурочки" ко мне пришла давно, больше года назад, но написать то руки не доходили, то должного настроя не было. А тут как раз объявили конкурс с подходящей темой. Я подумала, что это судьба и, наконец-то, его написала, правда, отправить все никак не решалась — потому что рассказ вышел очень трагичным и тяжелым, а сборник позиционировался как «позитивный».

Я долго терзалась, а потом в последний день приема подумала: «Да что я теряю! Ну, не возьмут его, и что? Это самое страшное, что может произойти!» И отправила. Вы не представляете, в каком шоке я была, когда узнала, что мой рассказ прошел!

Рассказ «Дурочка» — это даже не совсем фантастика. Главная героиня пережила большие потери во время военных действий и в итоге стала жить в своем выдуманном мире, где все всегда хорошо, растут цветы, гуляют единороги и летают феи. И читатель должен сам для себя решить: происходит это на самом деле или же только в ее воображении.

- Будете ли вы писать и дальше фантастику?

— Пишу я давно, сколько себя помню — еще с раннего детства. В школе начала участвовать в конкурсах, фестивалях, часто побеждала. Начинала я с поэзии, потом в подростковом возрасте переключилась на прозу — писала мрачные, философские рассказы. Вскоре стала писать романы.

Мне нравится не столько «чистая» фантастика, сколько магический реализм, жанр, в котором реальность и магия так тесно переплетены, что сложно вычленить что-то одно.

- Кстати, почему фантастика, а не обычная реалистическая, социальная проза или детективный жанр? Вообще о чем бы вы хотели написать? Например, о войне?

— Детективы, реализм меня никогда особо не привлекали, наверное, потому что мне всегда было приятнее жить в своем собственном, необычном мире — и делиться этим миром с окружающими. Поэтому и писать о событиях в Донбассе мне нелегко, хотя в данный момент я готовлю сборник с военной хроникой моей семьи. Мы живем неподалеку от аэропорта, и все ужасные события 2014-2015 годов испытали в буквальном смысле «на своей шкуре». Это тяжелый опыт. Его трудно передать словами. А еще труднее понять тем, кто этого не пережил.

- Почему в 2014 году решили примкнуть к донецкому сопротивлению? Чем занимались во время военных действий 2014-2015 годов?

— Как я уже упоминала, все годы активных боевых действий я провела в Донецке, никуда не сбегала. Для меня и моей семьи это был ад. Зимой у нас не было ни света, ни воды, ни отопления; ночами мы сидели в прихожей, слушая прилеты, а на работу я добиралась ползком по сугробам, потому что транспорт к нам не ходил, а стреляли постоянно…

Мы пережили даже два прямых попадания в наш дом. Это чувство не передать никакими словами: когда ты слышишь приближение «градин» и понимаешь, что бежать некуда, а следующий снаряд упадет прямо сюда…

В плане убеждений для меня все было ясно с самого начала. В конце концов, я ведь жила почти на поле боя и все видела своими глазами — естественно, я не могла отвернуться от родного города. Я видела, кто здесь демоны. И с каждой новой воронкой, с каждый годом я убеждаюсь в этом только сильнее.

- Чем, по-вашему, Донецк является для Русского мира? Чему донецкий опыт может научить Русский мир?

— Донецк сейчас — это само ядро Русского мира. Именно здесь настоящие русские, которые доказали это не словом, а делом. Которые не боялись умереть за то, что они русские. Не это ли лучшее доказательство?

Мне кажется, на Донецк сейчас смотрит вся Россия — я не про политиков, я про народ. И думаю, они гордятся нами и считают нас своими братьями.

Донецк — это яркий пример того, что для русского человека важнее всего не какие-то материальные блага, не комфорт или слава, а ДУХ.

- Как Донецк и дончане изменились за время войны? Что в них появилось нового?

— За эти шесть лет дончане стали сильнее. В людях сразу вскрылась их начинка, и стало ясно, кто силен духом и чист душой, а кто — с гнильцой. К сожалению, мы многих потеряли — добрых, справедливых и героических взрослых, детей… Но, к счастью, от нашего народа отсеялись все недостойные, трусы и негодяи. Это и ужасно, и хорошо одновременно.

Зато теперь можно быть уверенным, что в Донецке тебя окружают только собратья, свои люди. Теперь Донецк действительно стал одной большой семьей. Горе всех сплотило, закалило и сделало добрее.

А сам город — вы ведь видели, какой он сейчас красивый? Как цветут розы на каждом газоне, какой чистотой сияют улицы? Разве было такое раньше, до войны? Нет. Город тоже очистился. Да, еще не все проблемы решены, еще многого предстоит достичь и многое построить, но если ты понимаешь, что позади тебя только грязь и руины — значит, лучшее еще только предстоит! И я в это верю, и буду с Донбассом всей душой до конца.