Эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов пояснил, почему новый проект децентрализации и дела против Петра Порошенко могут быть опасны для Украины

МВФ дал новый кредит Украине. Чем страна будет расплачиваться? © goodfon.ru - Алексей Валерьевич, Петру Порошенко огласили первое подозрение по делу о превышении служебных полномочий и давлении на главу Службы военной разведки при назначении Сергея Семочко на пост замглавы ведомства. На ваш взгляд, почему именно это дело выбрал Офис генпрокурора?

— Я не следил конкретно за этим делом. Поскольку о подозрении Петру Порошенко по разным делам говорится давно, наверное, выбрали то дело, которое считается наиболее легким. В то же время мне очевидно, что это дело не имеет общественного резонанса. В глазах общества главное злоупотребление Порошенко связано не с этим. Тут не видно, чтобы его подозревали в главном — личном обогащении.

- А по какому из этих дел следствию будет проще всего собрать доказательства?

— Я здесь не могу сказать. Наверное, считается что проще всего собрать доказательства именно по этому делу. Я вообще не в восторге от всего этого процесса. Понятно, что Зеленский перед местными выборами хочет продемонстрировать некие успехи по своим обещаниям. С другой стороны, мы видим, насколько затормозился Минский процесс. Я опасаюсь, что в качестве уравновешивания Порошенко начнутся дела против «партии мира».

- Власти Украины собираются переформатировать административно-территориальное деление страны, оставив, в частности, 118 районов вместо 490. К каким последствиям это может привести?

— Это очень интересная вещь, которая может подорвать весь рейтинг власти на местных выборах, потому что связана с повесткой местных выборов. У людей есть повод на местных выборах высказаться именно в связи с этим. Ясно, что эти планы попытаются реализовать до выборов, потому что логично проводить выборы в новый состав районов.

Это уже не первая попытка такой реформы. В 2005-м это делалось при Ющенко, когда этим занимался Роман Бессмертный. Это делалось по сравнению с нынешним моментом тактичнее: все советовались с народом, и все равно это вызвало большой скандал. Как я понимаю, сопротивлялись не только люди на местах, но и местные элиты. Вскоре после этого пало правительство Тимошенко, и к этой теме не возвращались.

Я не припомню за последние полтора десятилетия задуманной властью реформы, которая так сорвалась бы, как эта реформа. Можно только вспомнить, как Кучма задумал конституционную реформу на фоне «кассетного скандала», и это провалилось. Но потом я не помню срыва такой реформы. Это касается интересов многих людей.

Люди как реагируют: будет меньше районов — будет меньше больниц, будет меньше других социальных учреждений, и все будет сложнее. Допустим (хотя я в этом не уверен), будет не так. Но все равно к выборам люди в этом не убедятся, и голосование на местных выборах в сельской местности и провинциальной Украине превратится во многом в референдум об отношении к «Слуге народа», если эта реформа пройдет утверждение в Верховной Раде.

Это вполне возможно, но отнюдь не обязательно. Кто основные союзники власти? «Фракция мажоритарщиков» и «фракция Коломойского». «Фракция Коломойского» не совсем надежна, а группа мажоритарщиков четко давала голоса. Но эти люди ориентируются на избирателей на местах, на свое будущее.

Тут смысл даже не в реформе, а в самом факте децентрализации, когда объединенные громады получают больше средств на местах. Поэтому эти кандидаты все равно будут учитывать мнение своих избирателей по этому вопросу, и принятие этого решения в Раде не выглядит предрешенным. Если это провалится на уровне Рады, значит, не будет такого неприятия «Слуги народа» на местных выборах. Но люди все равно этого не забудут.

- А что в целом для Украины опаснее: излишняя централизация или атаманщина на местах?

— Понимаете, Украина разнообразное государство, исторически и этнически. Я считаю, что опаснее централизация и унификация. Но в связи с этой реформой речь не идет о дополнительной централизации. Речь идет о перекройке административных единиц второго уровня, районного звена. Поэтому в данном случае не надо мыслить такими категориями.

- МВФ выделил Украине новый кредитный транш в 2,1 миллиарда долларов, однако экс-министр финансов Уманский заявил, что страна проиграла по всем переговорным позициям. Действительно ли, на ваш взгляд, Киев пытался выторговать себе более выгодные условия для получения этого кредита?

— Я не следил за переговорами, но по идее, власти должны были бы стремиться к выгодным для себя условиям. Кредит stand-by — это антикризисный кредит, который не требует согласования большого числа параметров.

Там содержится слишком много вещей, которые все равно воспринимаются как обещания. Эти обещания выглядят уместными при кредите расширенного финансирования, который предоставляется под структурные реформы.

- Как этот кредит повлияет на экономическую ситуацию и как условия его получения отразятся на рейтинге властей?

— Дело в том, насколько будут эти условия реально выполняться. Власть всегда пыталась как-то маневрировать. Мы же еще не понимаем, насколько глубоко упала украинская экономика после коронакризиса.

Первые данные показывают, что это сопоставимо с тем падением, которые было в начале 2015 года в результате боевых действий в Донбассе. Но тогда кредит был выделен в несколько раз больше, и первый транш составлял 5 млрд.

Предположим, что данные экономики за апрель (самый карантинный месяц) будут не такими плохими. Но все равно при оценке падения экономики звучит цифра в 8%. С учетом такого падения выделенной суммы все равно недостаточно, зато вполне достаточно, чтобы стать раздражителем общества, если будут пытаться ввести повышение коммунальных тарифов.

Такое мероприятие логично проводить до начала нового отопительного сезона и хотя бы перед отопительным сезоном объявить, по каким правилам будут играть. А у нас начало отопительного сезона совпадает с местными выборами, и тарифы станут одним из факторов, в соответствии с которым общество будет определяться.