Социолог Евгений Копатько рассказал, о чем свидетельствует рейтинг президента Украины Владимира Зеленского, о выигрыше Украины в информационной войне на своей территории, а также о том, угрожают ли Зеленскому конкуренты

- Евгений, согласно свежему опросу КМИС, опубликованному 5 июня, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 40,2% среди определившихся с кандидатом. Если считать количество проголосовавших за него — 73% — рейтингом за май 2019 года, то получается, что за год рейтинг Зеленского упал в 1,8 раза. При этом у Петра Порошенко в мае 2015 года рейтинг среди определившихся составлял 32%, а за год до этого его избрали 54,7% голосов, т.е. есть рейтинг просел в 1,7 раза. Может ли это свидетельствовать о некоторой корреляции? Копатько: Порошенко и Аваков выстроили грамотную политику и их рейтинг у электората растет © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

— Нет, не может, учитывая, что Зеленский год находится при власти и у него были и падения, и подъемы — например, в начале карантина. Сейчас снова наметилось понижение. С Порошенко я бы не сравнивал потому, что показатели его рейтинга с позиций президентских выборов в разы отличаются со знаком «минус» от Зеленского. Вопрос ключевой: «За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?». И тут Зеленский фаворит.

Что касается разницы в 1,8 раза, то уровень поддержки в условиях социального кризиса, который составляет чуть больше, чем негатив, я бы все-таки записал Зеленскому в плюс. По большому счету я не вижу экстраординарных цифр.

- По тому же опросу 50,5% считают, что Украина в будущем победит Россию. Насколько это репрезентативно. И есть такое мнение у аналитиков, что украинцы хотят вернуть Донбасс, но чтобы не было войны. Как это можно совместить? О чем свидетельствуют такие настроения в обществе?

— Здесь сразу несколько вопросов. Во-первых, это говорит об уровне понимания в украинском обществе отношений между Россией и Украиной и Украиной и Донбассом. Если большинство считает, что Украина может победить в войне, то это значит, что Украина на своей территории в информационной войне побеждает Россию. Это говорит о том, что информационная повестка, с точки зрения украинской власти, там работает грамотно. Я могу только так сказать.

А что касается мирного или военного пути, я полагаю, что большинство граждан Украины — чтобы у российской аудитории не было иллюзий — полагают, что нужно жесткую позицию занять по Донбассу. Это те аргументы, которые характеризуют нынешнюю ситуацию.

И есть еще одно, что отражает нынешнее положение в отношениях Украина-Россия: Украина в данном случае готова и дальше шатать ситуацию с Россией, и дальше поддерживать неопределенность, изматывая людей, которые живут в Донбассе, пытаясь изменить мнение людей относительно жизни в республиках относительно связи с Россией. И эту политику они сейчас реализуют. Отсюда и такое мнение у людей.

Но ключевая мысль заключается в том, что, на мой взгляд, Украина в информационной войне на своей территории доминирует. Общество реагирует на это, оценивает это и поддерживает украинскую власть.

- Какими вы видите электоральные перспективы Зеленского, учитывая ряд громких скандалов за время его президентства, а также то, что он фактически следует в своей политике курсом, проложенным предшественником?

— Можно спорить, идет ли Зеленский курсом предшественника или нет, но на сегодняшний день электоральное преимущество у него есть. Что касается его политической силы, то ее электоральные позиции в разы слабее: там нет кратного перевеса. Копатько: У украинцев есть адаптация к кризисам, но и этот резерв не бесконечен © РИА Новости, Нина Зотина

Если ссылаться на данные КМИС, то можно посмотреть графу поддержки политических партий. У «Слуги народа» от второго места двукратный разрыв, чуть больше. Они имеют преимущество, но большинство в парламенте не получат.

Если говорить о Зеленском, то он в принципе устраивает большинство населения Украины, учитывая то, что многие разочарованы, многие не видят перспектив ни для страны, ни для экономики, ни для себя в целом, но на фоне Порошенко он все же выглядит предпочтительнее. Насколько хватит у него ресурса, чтобы сохранять такое положение вещей, я не готов сказать. Но пока, на ближайший месяц-два, у него такие позиции сохранятся.

Подчеркиваю: у его оппонентов не такая лучезарная ситуация, в том числе и у Порошенко.

- Гипотетически можно говорить о появлении у Зеленского сильного конкурента? В том числе и из нынешних политиков?

— Пока нет. Зеленский — это была фронда всему, что делал Порошенко. Сейчас, я полагаю, есть разочарование в его политике, вся эта ситуация с карантином, но в одно время она даже подтянула его рейтинг до 50%. Конечно, теоретически Порошенко и Тимошенко могут быть конкурентами Зеленского, но такой большой электоральной поддержки они не имеют на сегодняшний день. Такова специфика украинской политической ситуации. Порошенко слишком много негатива на себя взял, к нему однозначно негативное отношение у большинства граждан.