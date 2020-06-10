Игра с Лукашенко на конкурентном поле - это игра в карты с крапленой колодой, считает депутат Госдумы Константин Затулин

- Константин Федорович, на прошлой неделе Лукашенко заявил, что российские олигархи спонсируют белорусскую оппозицию. Как вы считаете, на сколько это вероятно?

— Александр Григорьевич Лукашенко за последнее время много наговорил о России. Как правило, в отрицательном ключе. Он постоянно высказывался так, что его позиция правильная, а российская достойна осуждения. Касается ли это цен на газ или борьбы с коронавирусом.

Лично мне ничего не известно о российских олигархах, которые бы финансировали белорусскую оппозицию. Могу сказать, что Александр Григорьевич не приемлет никакую оппозицию и всегда найдет способ эту оппозицию запретить. Так он и действовал на всех этапах своих президентских полномочий.

Более того, он не допускает развития предпринимательства в стране до определенного уровня, чтобы белорусский бизнес не имел возможность финансировать партии и группы и занимать ту или иную позицию. Хотя понятно, что в своей избирательной кампании он прибегает к поддержке и помощи государства, которое он возглавляет.

Любая игра с Лукашенко на конкурентном поле — это игра в карты с крапленой колодой. После этого выступать в роли святого и непорочного, на которого посягают, и которого пытаются победить еще и на чужие, иностранные деньги, это просто как избавиться от любого чувства юмора.

- А Россия ему что, разве не помогала и не помогает?

— Александр Григорьевич всегда добивался успеха, используя прямую поддержку из России и на официальном и не на официальном уровне. Он совершенно этого не стеснялся. Мы сами принимали в этом участие в 90-е и нулевые годы — кто раньше, кто позже. При этом делая это искренне и по убеждению. Но тогда его это нисколько не беспокоило.

Наоборот, он подчеркивал: в этой помощи нет ничего удивительного, так как Россия — это братская страна. Сейчас он обнаружил, что это источник угрозы. Источник угрозы для белорусского президента он сам, в смысле того, что он хотел бы править вечно.

- С этим в Белоруссии ведь могут не согласиться.

— Естественно, в стране всегда найдутся люди, которые с этим не согласятся. У них есть свое отношение к тому или иному в государственной политике, проводимой Лукашенко.

Эти заявления не странны для Лукашенко, они носят привычный, рутинный характер.

То, что сегодня он оказался в ситуации, когда он боится России и не хочет, чтоб Россия влияла [на политическую обстановку в стране]. Он не может напрямую обвинить Россию, поэтому на всякий случай говорит: российские олигархи. Просто слово «олигархи» имеет отрицательную коннотацию и для Белоруссии, и для России, а слово «Россия» — положительную.

Вот и вся история.

- 9 августа в Белоруссии президентские выборы. Понятно, что победит Лукашенко. Может, России стоит начать «выращивать» свою пророссийскую оппозицию или это всё будут потемкинские деревни?

— Александр Григорьевич внимательно следит за тем, чтобы на этом фланге никто не появился. Напомню недавнюю историю, когда были осуждены журналисты. Некоторые в России спасались от преследования за то, что они критиковали политику Лукашенко с условно пророссийских позиций — за недостаток желания интегрироваться с Россией, за то, что он блокировал содержательное развитие Союзного государства. Вот за это они получили тюремные сроки.

Ясно, что Лукашенко, прежде всего, беспокоит именно эта сторона. Прозападная оппозиция для него не опасна в силу того, что ее идеи не находят поддержку у населения, а вот пророссийская — опасна, потому что ее идея интеграции с Россией поддержку находит.

Поэтому белорусские власти делают все для того, чтобы исключить любую пророссийскую оппозицию в Белоруссии.

Официальная Россия в этой ситуации ведет себя аккуратно. Она не хочет подставляться и выглядеть страной, которая вмешивается в чьи-то внутренние дела.

Терпение руководства России Александр Григорьевич очень часто воспринимает как слабость и приглашение к тому, чтобы и дальше продолжать свою риторику. Но мне кажется, что он все более и более уменьшает степень доверия со стороны руководства России к самому себе.