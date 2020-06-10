Оппозиция финансируется из разных источников, в основном из американских и польских фондов. В настоящий момент многие националистические партии и движения испытывают финансовый кризис, они с трудом сводят концы с концами, утверждает минский политолог Евгений Константинов

- Александр Лукашенко заявил, что белорусскую оппозицию финансируют российские олигархи. Прокомментируйте, пожалуйста, это утверждение.

— Я не стал бы рассматривать эти заявления всерьез. Лукашенко пытается играть на националистических взглядах части протестного электората, опасающегося прихода к власти реальных пророссийских сил.

Впрочем, сегодня его словам уже почти никто не верит. Любые обвинения должны подкрепляться доказательствами, в демократической стране на него бы уже давно подали в суд.

- Кто на самом деле финансирует белорусскую оппозицию?

— Оппозиция финансируется из разных источников. В основном это западные деньги американских и польских фондов. В настоящий момент многие националистические партии и движения испытывают финансовый кризис, они с трудом сводят концы с концами. Объясняется это тем, что за предыдущие десятилетия им не удалось достичь серьезных успехов в борьбе с белорусским режимом.

То есть деньги просто разворовывались, а не шли на создание работающих программ. В связи с этим финансирование серьезно урезали. Сегодня на текущую деятельность средства почти не выделяются. Какие-то крохи могут получить лишь те, кто занимается социальными проектами.

- Понятное дело, что президентом в августе вновь изберут Лукашенко. Оппозиция устроит по этому поводу какие-то беспорядки? Возможен ли в Белоруссии свой Майдан?

— Как таковой Майдан в Белоруссии по украинскому сценарию вряд ли возможен. Прежде всего потому, что силовики целиком и полностью прикормлены действующей властью. Не заметно также, чтобы оппозиционные силы осуществляли подготовку новой «Площади». Во всяком случае, сегодня такие призывы не звучат. В стране остро чувствуется молчаливый протест, многие добровольно становятся в очереди, чтобы подписаться за тех, кто, очевидно, не сможет стать президентом.

Эти люди знают, что выборов у нас в стране нет, но все равно хоть таким образом пытаются проявить свой гражданский протест. Что касается мелких беспорядков, то очевидно, что они будут. Власти это осознают и всячески пытаются дискредитировать Тихновского и его команду, представляющих наибольшую угрозу для безопасности режима.

- Стоит ли России заняться «выращиванием» в Белоруссии пророссийской оппозиции по типу того, как Запад «выращивает» прозападную? Или это несерьезно? В чем трудности?

— России уже вчера нужно было работать с гражданским обществом, а не с Лукашенко и его окружением. К счастью, в настоящий момент это хотя бы начинает потихоньку доходить до российского истеблишмента. К сожалению, все это остается на уровне разговоров, а не действий. Там же, где Лукашенко начинают серьезно критиковать, его действия рассматривают как позицию всех белорусов. То есть странным образом российские политологи не отделяют белорусский режим от народа.

Отсюда разговоры о том, что белорусы идут по пути Украины, их необходимо исключить из списка братских народов и прочие не очень умные заявления.

Для многих россиян серьезным открытием является тот факт, что под лежачий камень вода не течет. Они реально думают, что с населением союзной страны не нужно работать идеологически, создавать какие-то культурные программы, партии и движения. По их мнению, все должно образоваться само. Но так не бывает.

Пророссийские силы в Белоруссии должны быть именно оппозиционными. В противном случае их просто никто не будет воспринимать всерьез. Прикорытных организаций с вроде бы русофильской повесткой в Белоруссии хватает, но они работают на интересы белорусского режима, а не России.

- Признает ли Запад эти выборы? Как он будет выстраивать свои отношения с Лукашенко?

— Запад выборы традиционно не признает, для этого нет никаких оснований. В настоящий момент мы не знаем, каким образом будет подавляться протест в августе. От этого прямо будет зависеть и степень «озабоченности» коллективного Запада.

Если Лукашенко ограничится просто фальсификацией выборов, то все закончится традиционными разговорами. Однако в случае силового подавления акций и арестов активистов могут быть и более серьезные последствия. Впрочем, вряд ли они будут серьезнее тех, которые имели место после разгона «Площади» в 2010 году.