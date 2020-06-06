Бывший военный Брэндон Дариус Балкели, живущий в Балтиморе, рассказал изданию Украина.ру о том, что он думает о протестах, которые сегодня сотрясают Америку

Беспрецедентные по своим масштабам акции протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским 25 мая в Миннеаполисе проходят в США. Они уже переросли в массовые беспорядки, охватившие более 20 штатов. Местные и федеральные власти вводят комендантский час и режим чрезвычайной ситуации, стягивают подразделения Национальной гвардии США, чтобы усмирить митингующих, в боевую готовность приведены силы военной полиции. С 26 мая, как сообщает телеканал CNN, задержано около 4000 человек.

- Брэндон, как вы считаете, это просто стихийное выступление или все-таки организованные действия масс, которыми то ли манипулируют, то ли просто направляют?

— Если бы я служил в Национальной гвардии или в правоохранительных органах, то я ни в коем случае не одобрял бы мародерство и анархию на улицах городов. Просто считаю, что мирные протесты всегда являются здоровой альтернативой для осуществления нашей свободы слова и выражения нашей обеспокоенности, которую мы хотим донести до правительства по поводу защиты прав человека, а также по поводу решения гражданских и расовых проблем в нашей стране. Последние должны были быть решены еще в конце 50-х годов, когда в Америке была очень сильна расовая проблема.

А вот преступники и мародеры должны преследоваться по всей строгости закона. Наша сила в единстве, и я не одобряю тех, кто преступно пользуется ситуацией, возникшей из-за незаконной и несправедливой смерти г-на Флойда.

- Если это не стихийное выступление, то кто и с какой целью его организовывает?

— Миннеаполисская полиция виновата в этих трагических и драматических событиях. Я не думаю, что в этом во всем надо искать какой-то заговор, все это, к сожалению, постоянно происходит в Америке. Да, в Америке есть проблема с расистами в полицейской форме, которые прячутся за своими значками.

Считаю, чтобы таких случаев было меньше или они бы вовсе исчезли из американской жизни, необходимо предварительно проводить психосоматическое обследование и проверять, были ли психические заболевания в семье, как у претендентов, поступающих на службу в полицию, так и у солдат перед зачислением их в армию.

Кроме того, надо решать проблемы черных и проблемы бандитского насилия и беспредела. Кстати, все это очень большие проблемы для Балтимора, города, откуда я родом.

Америка, кажется, сейчас повторяет свою прежнюю историю. Я не думаю, что все то, что сейчас происходит, — это фальшивая атака. Мне просто кажется, что это кульминация массовой истерии в связи с коронавирусом. Беспорядки сегодня вызывают страх у всех нас — и у гражданских, и у полицейских, и у военных.

- Если против Трампа, то не слишком ли это просто? Почему сейчас, за полгода до выборов? Почему в таких масштабах? Если это предвыборная технология, то не слишком ли она убийственна для самих США?



— Я полагаю, что Трамп пытается получить федеральный контроль над ситуацией. Он хочет, чтобы его возможности были больше, чем возможности губернаторов во всех затронутых беспорядками штатах, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Вашингтон, округ Колумбия, Миннесоту, Джорджию и Мэриленд.

Я думаю, что все, что сейчас происходит, это геополитическая борьба за власть.

- Что вы можете сказать о последних действиях и заявлениях президента США Трампа? Он действительно готов начать «холодную войну» с Китаем или это тоже предвыборная технология?

— Я как бывший солдат-пехотинец слышал разговоры о том, что Китай посылает "спящих агентов", пытающихся проникнуть в наши вооруженные силы. Есть много доказательств, подтверждающих это утверждение. Вы найдете в интернете свидетельства об арестованных агентах, продающих американские технологии в Китай. Я полагаю, что наши левые хотят загнать Трампа в угол, но он сопротивляется этому как только может. Но я не согласен с его тактикой.

- Как вы расцениваете заявление Трампа о расширении состава G7 до G11? Для чего Трамп ищет пути сближения с Россией?

— Вы знаете, что Трампа постоянно обвиняют в связях с Россией. Зять Трампа Джаред Кушнер, по мнению американских СМИ, связан с Кремлем, а бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн, как также утверждает наша пресса, был двойным агентом, работавшим на русских.

Я думаю, что на саммите Трамп попытается установить лучшие отношения с Россией, чтобы заставить Китай отступить, а также сделать что-то для решения проблем на Востоке Украины.

Если бы я был на месте Трампа, то, как бы это фантастически ни звучало, послал бы американский военный контингент в Донецк, который бы занял оборону вокруг него, и тогда можно было бы удостовериться, обстреливают город украинские войска или нет, совершают они военные преступления или нет.

На саммите хорошей темой для обсуждения могли бы стать Минские соглашения, а также совместные действия России для борьбы с пандемией коронавируса. Вообще Путин и Трамп могли бы обсудить, как прекратить войну в Донбассе и распространение фашизма в Украине, которое началось с захвата власти участниками майдана в Киеве во времена администрации Обамы.

Сейчас возросло военное напряжение между Америкой и Китаем, оно может привести нас к новой холодной войне. Но я надеюсь и молюсь, чтобы этого не было.

Кроме этого Трамп может поговорить с Путиным и о снятии санкций для стимулирования экономики и возобновления свободной торговли в Европе и в других частях света, включая Америку. Это было бы шагом в правильном направлении на встрече на высшем уровне. Это лучший вариант развития событий, особенно после того, как мировая экономика получила такой сильный удар.

Американские средства массовой информации должны больше освещать войну в Донбассе и разоблачать фашистов, контролирующих киевский режим.

Вообще в Украине для серьезного решения очень сложных проблем — неукоснительному следованию законам и Конституции, преодоления коррупции и фашизма — надо избрать президента, а не комика. Просто все эти украинские проблемы могут вызывать и глобальную нестабильность, что плохо.