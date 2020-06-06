До ноября Америку будет лихорадить, а вместе с нею и весь мир, поскольку, хотя позиции США и пошатнулись, они все еще остаются государством-гегемоном, — считает писатель-фантаст Сергей Волков

Беспрецедентные по своим масштабам акции протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским 25 мая в Миннеаполисе проходят в США. Они уже переросли в массовые беспорядки, охватившие более 20 штатов.

Местные и федеральные власти вводят комендантский час и режим чрезвычайной ситуации, стягивают подразделения Национальной гвардии США, чтобы усмирить митингующих, в боевую готовность приведены силы военной полиции. С 26 мая, как сообщает телеканал CNN, задержано около 4000 человек.

- Как вы считаете, это просто стихийные выступления или все-таки организованные действия масс, которыми то ли манипулируют, то ли просто направляют?

— Прежде всего, увы, нынешние протесты в США не являются чем-то уникальным, эксклюзивным или из ряда вон выходящим событием. Мы все это уже видели, причем много-много раз за последний десяток лет. Видели в странах Магриба — в Тунисе, Ливии, Египте, видели на Ближнем Востоке — в Ираке, Ливане и Сирии, видели в Восточной Европе — в Молдавии, в Грузии, на Украине, в Средней и Юго-Восточной Азии — в Киргизии, в Мьянме, в Гонконге, некое подобие таких вот выступлений наблюдали даже в России — в 2011 году на Болотной и на Манежке.

Все эти «цветные революции» и «майданы» всегда, вне зависимости от географии, развивались по одному и тому же сценарию. Без внешнего руководства и направляющей длани так развиваются только инфекционные заболевания.

Так что одно из двух: либо «активисты» по всему миру болели и болеют одной и той же неизвестной науке болезнью (на самом деле нет), либо есть некая сила, управляющая ими и направляющая их туда, куда нужно кукловодам.

- Кто они?

— Не нужно быть провидцем или обладать некими сакральными знаниями, чтобы заметить: за «цветными революциями» в том или ином виде всегда стоят люди, связанные с Демократической партией США. Если угодно, то вмешательства во внутренние дела других стран с целью изменения государственного строя — это фирменный почерк «демократов» и аффилированных с ними структур вроде печально знаменитого «Фонда Сороса».

Нужно отметить еще один момент: ситуация в США с убитым при задержании Джорджем Флойдом в общем-то не является для этой страны чем-то из ряда вон выходящим, жесткость американской полиции стала притчей во языцех. Это объясняется высоким уровнем преступности в США, у них сейчас за решеткой около трех миллионов человек, это больше, чем в ГУЛАГЕ.

Личность самого Флойда тоже весьма примечательна. Тут вспоминается фраза из Ильфа и Петрова: «Был ли покойный нравственным человеком?» Увы, нет. Джордж Флойд пять раз отбывал тюремное наказание, причем последний раз — за вооруженное ограбление. После вскрытия в его организме были обнаружены опиатный анальгетик фентанил и производные амфетаминов. Кроме того, сам факт вызова полиции, приведший к смерти Флойда, был связан с поддельной двадцатидолларовой купюрой, которой он пытался расплатиться.

Может ли смерть такого «ценного» члена общества поднять это самое общество на дыбы без подпитки и координации извне? Очень сомневаюсь. Судя по масштабам выступлений, американские полицейские убили как минимум нобелевского лауреата.

Мне возразят: «Жизнь каждого человека ценна». Да, безусловно. Полностью с этим согласен. Но ценна до тех пор, пока человек не начинает плевать на общество и вести преступный образ жизни. После этого он, откровенно говоря, вверяет свою судьбу в руки стражей порядка — со всеми вытекающими последствиями. А тут едва ли не миллионные манифестации.

- Если это не стихийное выступление, то кто и с какой целью его организовывает?

— Это правильный вопрос — всегда нужно искать выгодополучателей и бенефициаров. Поскольку выше я уже отметил четкую взаимосвязь между Демократической партией США и цепочкой «цветных революций», нетрудно вывести логическую связь с предстоящими в ноябре нынешнего года выборами, на которых демократы будут стараться всеми силами свергнуть с вашингтонского Олимпа Трампа и его команду.

Точнее, они уже стараются, и нынешние протесты направлены именно на это — показать, что пропагандируемые республиканцами и лично Трампом ценности, базовая из которых — сильное традиционалистское государство с консервативной идеологией, — приводят к народным протестам, а следовательно, не могут быть эффективными в современных условиях.

«Сбросим Трампа с парохода современности!» — вот истинный лозунг манифестантов в США.

- Если против Трампа, то не слишком ли это просто? Почему сейчас, за полгода до выборов? Почему в таких масштабах? Если это предвыборная технология, то не слишком ли она убийственна для самих США?

— Нет, не убийственна. Тут все точно просчитано — погромы не принесут серьезных убытков, так как большинство магазинов и торговых центров застрахованы. Экономика США, кстати, вообще практически никак не отреагировала на протесты, биржевые индексы остались, что называется, непоколебимы.

Зато население, и в особенности сидящее на игле социальных пособий, бедное цветное население США (не говорю «граждане», потому что среди них далеко не все имеют гражданство), получит некую разрядку, у них возникнет ощущение, что их мнение и их действия важны для, по крайней мере, демократической власти. Недаром мэры-демократы охотно разрешают в своих городах акции протеста, невзирая на коронавирус.

- Что вы можете сказать о последних действиях и заявлениях президента США Трампа? Он действительно готов начать «холодную войну» с Китаем или это тоже предвыборная технология?

— Безусловно, тут есть отчетливый привкус предвыборного пиара. Полгода до выборов — с точки зрения политтехнологий крайне небольшой срок, тут уже все нужно было делать, как говорят пиарщики, «вчера». Поэтому Трамп торопится, поэтому он делает заявление за заявлением, использует все подворачивающиеся под руку возможности показать своим избирателям, что он как раз эффективный политик.

Посмотрите, сколько масштабных пиар-акций было проведено администрацией Трампа вокруг весьма рутинных событий: запуск астронавтов на обычной «химической» ракете и на космическом корабле, являющимся аналогом наших «Союзов», — раз. Полет американских «стратегов» «Лансер» над Украиной и Черным морем — два. Предложение заключить некий «ядерный пакт» с Россией на фоне заканчивающего действие договора СНВ в 2021 году — три. И это буквально за несколько дней!

До ноября Америку будет лихорадить, помяните мое слово. А вместе с нею и весь мир, поскольку, хотя позиции США и пошатнулись, они все еще остаются государством-гегемоном. Чем скорее мировое сообщество избавится от этой гегемонии, чем скорее США станет не «первым среди равных», а «равным среди первых», тем будет лучше для всех и для самих США в том числе.

- Как вы расцениваете заявление Трампа о расширении состава G7 до G11? Для чего Трамп ищет пути сближения с Россией?

А вот это уже попытки сыграть на долгосрочную перспективу. В борьбе с Китаем, которую администрация Трампа ведет не первый год, победы не видно даже на горизонте, и США остро необходим влиятельный союзник, у которого имелись бы рычаги воздействия на Китай.

Саудовская Аравия как стратегический партнер США и поставщик нефти делает все, что может в попытках выкручивать руки Китаю, но этих действий явно недостаточно, тем более что объемы продаж саудовской нефти Китаю упали почти на 20%, а российской, наоборот, возросли, и сегодня мы поставляем в КНР до 1,7 миллиона баррелей нефти в сутки.

Кроме того, Трамп и его окружение понимает, что лучше иметь в лице России «заклятого друга», предсказуемого и действующего в рамках взаимных договоренностей, нежели откровенно враждебное государство, к тому же, как показали события последнего десятилетия, способного «насыпать соли на хвост» США, как это произошло в Сирии.

Игнорировать Россию на международной арене, как бы ни хотелось этого нашим либералам и политикам на территории между Донецком и Польшей, не получается. Россия являлась и является одним из ключевых государств в мировой истории, поскольку по факту не один раз меняла вектор развития всего человечества.

Один мой знакомый иностранец, житель Евросоюза, как-то сказал: «Жить в России и ненавидеть Сталина — все равно что писать кириллицей и проклинать при этом Кирилла и Мефодия».

Примерно так же можно сказать и про Россию в мировой политике, слишком уж плотно мы встроены во все без исключения процессы, происходящие на нашей планете.

- Как вы думаете, в чем секрет действий Трампа, при котором санкции в отношении России были ужесточены, финансирование армии Украины увеличено, действия по реализации Минских соглашений сателлитом США Украиной не предпринимались, США были разорваны соглашения с РФ по ряду важных международных вопросов, связанных с вооружениями, но при этом он все время заверяет мировую общественность в своей искренней симпатии к Путину и России?

— В США так заведено, что первый президентский срок всегда отличается от второго — разумеется, для тех президентов, кто сумел избраться повторно. Первый срок отчасти является периодом исправления ошибок предшественника, набором темпа, подготовительным этапом, в ходе которого сворачиваются какие-то проекты прежней администрации.

Второй срок, как правило, ознаменовывается началом новых проектов, способных дать толчок к развитию государства на следующем этапе политического цикла.

Внутренняя политика США тесно связана с внешней, и борьба между республиканцами и демократами шла все эти годы, не затихая. Трамп вынужден был буквально разрываться между различными политическими группировками, как та обезьяна из анекдота про «умных» и «красивых».