Если Белоруссия будет лишь формально считать себя союзником России, то и Россия вправе относиться к ней формально, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Самоизоляция по-белорусски. Зачем Лукашенко уволил кабмин и премьера Румаса © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Богдан, давайте начнём с отставки правительства Сергея Румаса и назначения правительства Романа Головченко. Это больше предвыборный шаг или у Лукашенко действительно были серьезные претензии к Румасу?

— С одной стороны, это предусмотрено белорусским законодательством, в частности, 106 статьей Конституции, на которую ссылается известный белорусский политик Александр Зимовский (когда правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. — Ред.). А с другой стороны, в данной ситуации можно просто попытаться канализировать часть негатива вместе с отставкой правительства Румаса. Попытка слабая, но традиционная для Лукашенко — «царь хороший, бояре плохие». Соответственно, «бояр» в отставку.

Хотя, конечно же, тяжёлое положение Белоруссии в экономике и во всех остальных отношениях не связано конкретно с Румасом и его кабинетом министров, а с системными ошибками, которые были допущены во время последних десятилетий. Отставка Румаса принципиально ничего не изменит.

- Ранее Лукашенко заявил, что российские олигархи якобы финансируют белорусскую оппозицию. Действительно ли, на ваш взгляд, у российских олигархов есть свои интересы в республике, в части, скажем, получения контроля над ценными активами?

— Во-первых, такого рода заявления должны быть чем-то подтверждены: документами, расследованиями, фактами, хотя бы свидетельскими показаниями (хотя и их можно выбить из человека при желании). На мой взгляд, это просто попытка сыграть в старый добрый социальный популизм: вот он я — «народный»! А все остальные «олигархи» проклятые.

Я думаю, что у российских олигархов могли бы быть какие-то интересы в Белоруссии, но поскольку Белоруссия вне зоны их действия, то и влиять на события там они могут очень-очень ограниченно. Кроме того, мне непонятно, почему Лукашенко так недоволен российскими олигархами. С некоторыми из них он прекрасно дружит, и некоторые из них в Белоруссии уже прописались, приобрели там массу собственности, недвижимости и даже банки. Я имею в виду Михаила Гуцериева.

Если Лукашенко так настроен против олигархов, пусть он немедленно изгонит Гуцериева из Белоруссии, национализирует его имущество и все активы. Почему он не боится китайских олигархов? Три врага Лукашенко. Что известно о кандидатах в президенты Белоруссии Тихановском, Бабарико, Цепкало © REUTERS, Vasily Fedosenko

Все эти разговоры об олигархах — это просто элемент предвыборной борьбы, попытка как-то дискредитировать набирающего оборот Бабарико.

В отношении Цепкало Лукашенко вообще повёл себя непристойно — намекнул на то, что его жена делала ЭКО. Если бы он просто намекнул на это, это было бы полбеды, а то он прямо назвал Цепкало «хряком», а его жену «свиноматкой», да ещё и неспособной рожать «здоровых поросят».

Предвыборная тактика Лукашенко становится все более и более грубой, он уже переходит от оскорблений к угрозам и шантажу. Это его никак не красит, и население это уже начинает видеть. Общество сильно изменилось. Технических возможностей стало больше, белорусы могут получить альтернативную информацию о том, что происходит в мире, что думаю о Белоруссии, о президенте и так далее в больших масштабах, чем раньше.

- Насколько сейчас за счёт этого социального популизма Лукашенко удаётся удерживать популярность в российском обществе?

— Он пытается её удержать, и определённая часть населения покупается на эту картинку. Но она покупается на неё только потому, что эти люди сами не живут в Белоруссии и не знакомы с белорусскими реалиями. Для них Белоруссия и Лукашенко исчерпываются ближайшим магазином «Белорусские продукты» и картинкой. Таким людям очень выгодно считать, что якобы в Белоруссии все хорошо, что якобы там «народный» президент, а у нас вот все якобы олигархи разворовали.

Когда на самом деле российские «олигархи» пришли в Белоруссию, то в некоторых отраслях они повысили зарплату в 3-4 раза, начали вкладываться в инфраструктуру. Они даже стали покупать приличные автомобили для менеджмента. Многие белорусские силовики хотят служить в российской армии и полиции, потому что у нас зарплаты больше и социальное обеспечение лучше.

Вера этих людей в Лукашенко носит иррациональный характер, порой сектантский. Это влюбленность в тот образ, которому на самом деле Лукашенко, как я считаю, не соответствует.

Есть, конечно, и политические причины — Лукашенко хвалят в последние время леваки и либералы, т.к. для них это хорошая возможность подвергнуть критике российскую власть.

- Лукашенко поручил правительству нового премьера Головченко снизить зависимость от России и диверсифицировать рынки сбыта. Может ли Белоруссия стать экономически независимой от Москвы и диктовать ей ещё более жёсткие условия?

— Они могут отстаивать какие угодно условия и задействовать все рычаги, которые есть в руках у Лукашенко. Но директивными методами регулировать экономику сейчас невозможно. Как увеличить белорусский экспорт, если на этот экспорт нет спроса? Он что, будет ездить по европейским странам и там на улице продавать молоко и трактора?

Директивным способом можно заставить какое-то предприятие выпускать продукцию на склад, что давно уже практикуется в Белоруссии, но это не даёт реального роста экономики. Можно заставить белорусских потребителей и госпредприятия покупать технику. Но заставить покупать её где-нибудь за рубежом невозможно. Как он собирается это все диверсифицировать? Как он собирается совершенствовать белорусские предприятия, довольно энергозатратные и во многом уже устаревшие? Это первое и необходимое условие, для того чтобы нарастить экспорт.

Если Россия сейчас просто ограничит экспорт для белорусских товаров, то белорусская экономика начнёт схлопываться. Она и ранее существовала за счёт открытой поддержки из России, отчасти за счёт российского рынка сбыта. Россия продавала Белоруссии углеводороды по низким ценам, как раз из которых делали нефтепродукты, основной экспортный товар Белоруссии.

Калийные удобрения — ещё один товар, который Белоруссия может продавать за рубеж. Но здесь все зависит от спроса и цен на мировом рынке, которые часто сильно колеблются. Если рынок качнётся в сторону уменьшения спроса, то белорусская экономика тут же начнёт шататься.

Можно что-то попытаться сейчас вложить в экономику, но в целом белорусские предприятия убыточны и неэффективны. Методы управления, средства производства там устарели, и директивным методом ситуацию не исправить. До сих пор белорусские НПЗ не достигли высокого уровня переработки нефти, целый ряд сельскохозяйственных предприятий убыточен. Все это покрывается за счёт государственной казны Белоруссии, которая пополняется из кармана налогоплательщиков (граждан Белоруссии) и российского бюджета.

Директивами это не исправишь. Нужно полностью менять экономику и проводить ряд реформ, в том числе непопулярных. Но учитывая особенности клана Лукашенко, в нынешней Белоруссии вряд ли это возможно.

- Минэнерго Белоруссии как раз заявило, что проверит российский газ на соответствие качеству, чтобы обосновать необходимость снизить цену, которую они считают завышенной. Как это расценивать, и чем в итоге закончатся эти газовые споры?

— Все эти вопросы, связанные с энергетикой, сейчас увязываются с политическими. Поэтому Германия и Польша часто принимают решения исходя не из качества газа и его выгоды, а по политическим мотивам. И Белоруссия тоже пошла по этому пути.

Это, конечно, все смехотворно. Господа, вы наш газ получаете в течение 30 лет. До сих пор этот газ устраивал, а теперь вы подвергаете сомнению его качество, соответствует он этой цене или нет? Он вполне устраивал и сейчас устраивает все те же Польшу и Германию, страны Европы и вашего ближайшего соседа — Украину. Если вас не устраивает качество и цена, идите на рынок и торгуйтесь. Покупайте газ у Норвегии, Катара, из США.

Лукашенко все время жалуется, что цена на газ достаточно высокая. Но ведь сам Лукашенко через ряд фирм-прокладок перепродаёт своим собственным белорусским предприятиям российский газ в два раза дороже. Они покупают российский газ по 250 долларов или даже дороже. Если мы снизим цену на газ, как в Смоленской области, поверьте, эти заводы не будут платить меньше. Просто чья-то маржа увеличится.

Почему бы не пустить в Белоруссию «Газпром», чтобы он имел возможность непосредственно продавать белорусским потребителям газ по 127 долларов? Но ведь на это Лукашенко не пойдёт никогда — это будет означать потерю великолепной газовой кормушки.

Кстати, я что-то не вижу, чтобы Белоруссию штурмовали переполненные танкеры нефти из Саудовской Аравии. Где эта «альтернативная нефть», которую собирался покупать Александр Григорьевич? Один танкер из США в Клайпеду пришёл. Правда, в самих США закупают и российскую нефть, и туда ушло уже несколько танкеров.

Если объективно говорить, то наиболее выгодными для Белоруссии всегда будут российская нефть и российский газ. Это выгодно логистически. Это выгодно потому, что НПЗ настроены на переработку именно российской нефти. Это выгодно, в конце концов, по той простой причине, что это позволяет поддерживать хорошие отношения с Россией.

Но если Россию бесконечно шантажировать, оказывать на неё давление, вести себя несдержанно, а то и по-хамски, то, безусловно, эти отношения начнут портиться и перейдут в иное качество. В лучшем в прагматическое, а в худшем — во враждебное.

- И куда сейчас, по вашему прогнозу, перейдут эти отношения?

— Пока что они идут именно в прагматическую сторону. Мы перестаем оказывать масштабную поддержку Белоруссии, но делается это постепенно.

С белорусской стороны с завидным постоянством всплывают какие-то фейки на тему, что Россия уже якобы пошла на уступки то в отношении поставок углеводородов, то в вопросе строительства атомной станции в Белоруссии (кредита). Вся информация оттуда должна очень тщательно проверяться, потому что она часто оказывается не соответствующей действительности. Особенно сейчас, перед выборами, когда ради попыток повлиять на электорат будут использоваться все инструменты, в том числе самые грязные.

Белорусские «карусели», российские олигархи, «агент Зеленского» и другие истории про Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Вы в предыдущем интервью сказали, что в случае победы альтернативных кандидатов Россия сядет с любым из них за стол переговоров. Но ведь все они скорее прозападные. Не получится ли так, что в случае ухода Лукашенко республика моментально превратится в русофобское государство, и Москве будет нанесён еще больший репутационный ущерб, поскольку она не смогла навести порядок на своей канонической территории?

— Понимаете, мы уже находимся в той точке, когда с Лукашенко договариваться невозможно. Мы не можем верить ни одному его слову, ни одному его обещанию.

Да, мы не знаем, кто может прийти к власти и какой будет Белоруссия в случае победы одного из альтернативных кандидатов.

Безусловно, мы не можем доверять ни одному из них и делать на кого-либо ставку, поскольку ни один из них неизвестен как пророссийский политик, не был им в прошлом и не оказывал большого влияния на политические события. Но для нас это открывает определённое окно возможностей. Лукашенко для нас как политик уже известен. Мы знаем, как и на что он будет реагировать, что будет требовать и какие политические инструменты использовать. В отношении других кандидатов мы ничего такого не знаем, и, возможно, с ними удастся договориться по ряду вопросов к выгоде обеих сторон.

Может быть и так, что политика Белоруссии пойдёт по не очень хорошему пути. Но кто бы ни пришёл к власти, вряд ли будет хуже, чем сейчас. Лукашенко сам двигает Белоруссию на Запад, и даже после отставки кабмина прозападный министр Макей сохранил свой пост. При Александре Григорьевиче республика уже до предела насыщена западными фондами, неправительственными организациями, в том числе и запрещёнными в РФ.

Лукашенко уже совершает шаги, которые мы можем воспринимать как недружественные. Например, проводит учения с британскими морскими пехотинцами, притом что страна является членом ОДКБ. И если какой-либо из этих кандидатов продолжит проводить эти учения, но выйдет из ОДКБ, это хотя бы будет честно.

Нас убеждают в том, что Белоруссия союзник, и на этом основании от нас требуют мощнейшей экономической поддержки, которая в некоторые годы достигала уровня поддержки всех российских регионов вместе взятых. Но при этом там совершают подобного рода недружественные шаги.

Помните картину с богатырем на распутье? Этим «богатырем» сейчас является Лукашенко. И мы хотим пожелать ему, чтобы он шёл уже хоть в каком-то направлении, но только не топтался на месте.

- А если он так и будет стоять?

— Если он так и будет стоять, то нам просто придётся ждать дальше, пока этот «богатырь» не отправится в политическое небытие. Политику поддержки придется сворачивать ещё интенсивнее. Никакой уверенности в Лукашенко нет. Даже если бы он подписал Дорожные карты в декабре прошлого года, он бы через какое-то время точно отказался их выполнять.

- А Москва готова к тому, что он так или иначе сохранит свою власть и будет продолжать точно такую же политику?

— Мы к этому варианту тоже готовы. В этом случае мы можем подвергнуть сомнению или вовсе не признать результаты выборов, до минимума свести контакты с руководством Белоруссии. С учётом интересов нашего государства и корпораций мы продолжим политику сворачивания дотаций и преференций. И тогда, пожалуйста, пусть Лукашенко отправляется в свободное плавание, но не за счёт России и её бюджета.

Без поддержки России он все равно долго не сможет существовать со своим режимом, потому что ему надо кормить силовиков, бюджетников, ряд убыточных отраслей и массу госпредприятий и учреждений. Уровень жизни в Белоруссии падает. Белоруссии нужно будет отдавать кредиты — в т.ч. Китаю и России. Запад не будет финансировать его режим и также будет способствовать его падению — в своих целях, конечно.

Есть вероятность того, что Лукашенко просто-напросто продавит эти выборы. Белорусы народ спокойный, и хотя они сейчас и выходят на пикеты и собирают подписи за альтернативных кандидатов, но с помощью силы Лукашенко может попробовать себя им навязать ещё на один президентский срок. Не зря же Лукашенко недавно вспоминал, как Каримов разгонял оппозицию с тысячами жертв, или как его «друг Рахмон» «с пулемётом» бегал. Он открыто дал понять, что ради власти готов на всё.

В случае, если Лукашенко останется у власти мы, скорее всего, дистанцируемся от Белоруссии, сведём на нет механизмы экономической помощи. Если белорусское государство останется лишь формальным нашим союзником, то и мы имеем полное право относиться к нему формально. В конце концов, Лукашенко постоянно делал акцент на независимости и суверенитете. Нужно быть независимыми во всем. И во всей полноте нести за это ответственность.