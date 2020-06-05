Десять дней назад офицер полиции в городе Миннеаполис задушил афроамериканца Джорджа Флойда, наступив ему на шею коленом. Публичное убийство безоружного человека сразу же вызвало по всем США волну демонстраций протеста, многие из которых закончились погромами магазинов

Во многих городах введен комендантский час, в 28 штатах введены войска — более 20 000 национальных гвардейцев. Тем не менее протесты и столкновения с полицией до сих пор продолжаются.

Мы пообщались с Маргарет Кимберли — журналисткой и писательницей из Нью-Йорка, автором книги «Черные американцы и президенты США», редактором издания Black Agenda Report, активисткой Национальной антивоенной коалиции США, чтобы узнать о перспективах протестов и их месте в американской политической жизни.

- Мисс Кимберли, как вы можете описать общую ситуацию в вашем городе?

— В Нью-Йорке ежедневно проходят акции протеста. Мэр города ввел комендантский час с 8:00 вечера до 5:00 утра. Были случаи вандализма и кражи. Но всё насилие над людьми совершалось полицией. Полиция напала на журналистов и мирных демонстрантов. В ходе одного из инцидентов они поймали в ловушку тысячи людей на Манхэттенском мосту, который соединяет Бруклин и Манхэттен. Протестующие в течение нескольких часов не могли пройти ни на Манхэттен, ни обратно в Бруклин.

Люди, которые живут возле полицейских участков, не могут свободно передвигаться и не могут покинуть свой квартал без предъявления удостоверения личности. По какой-то причине полицейские особенно цепляются к велосипедистам. Они отбирают велосипеды как у протестующих, так и у обычных прохожих. Было множество нападений на велосипедистов со стороны полиции. Полиция также проявляет жестокость и в отношении белых, поэтому многие из них сейчас чувствуют определенную солидарность с черными.

- Как вы видите перспективы протестов? Могут ли эти протесты изменить политическую ситуацию в США?

— Эти протесты уже изменили страну. Вернее, страну изменило то, что люди видели, как полицейские убивали Джорджа Флойда. Убийство не только вызвало практически всеобщее отвращение к полиции, но оно и произошло в ключевой момент. Фактически оно переполнило чашу терпения. До этого банды правых убили Ахмада Арбери в Джорджии, произошло убийство полицейскими Бреонны Тейлор в Кентукки. Все это вызвало негодование по всей стране.

Помимо насилия со стороны полиции, тут задействована и другая динамика. Дело в том, что из-за пандемии COVID-19 более 30 миллионов человек стали безработными. Политическая система США отреагировала на это лишь скудной помощью, максимум 1200 долларов на человека. В народе накопилось много недовольства и гнева. Убийство Флойда послужило катализатором — оно как бы дало миллионам людей повод выразить недовольство по ряду других вопросов.

- Как протесты связаны с президентской кампанией в США и соперничеством республиканцев и демократов? Считаете ли вы, что протесты или грабежи организованы кем-то?

— Истеблишмент Демократической партии снова сфальсифицировал систему подсчета голосов при выдвижении кандидатов, чтобы не пропустить Берни Сандерса с его предложениями проведения хотя бы минимальных реформ. Класс доноров Демократической партии ясно дал понять, что не будет никаких изменений, которые пойдут на пользу народу или хотя бы отвечают его потребностям. Сторонники Сандерса по-прежнему хотят перемен. Полагаю, что они составляют большинство среди протестующих белых людей. Неприятие их политической позиции Демократической партией побудило их к большей активности и действиям уже вне политической системы.

Я думаю, что сама политическая система сейчас пребывает в состоянии хаоса, а все эти демонстрации являются доказательством того, что миллионы людей больше не заинтересованы в поддержке этой системы, которая и далее навязывает им меры жесткой экономии и сопутствующей им экономической нестабильности.

Протесты — это спонтанное выражение недовольства. Мародерство и вандализм часто сопровождают демонстрации. Это моменты хаоса, так как к протестам подключаются в том числе и люди с не очень хорошими побуждениями. Это особенно касается молодых людей, которые оказываются в атмосфере, которая поощряет их худшие инстинкты. Несмотря на слухи, я не верю, что в рядах демонстрантов есть какие-то еще скрытые агенты-провокаторы, помимо самих полицейских.

- Какие люди чаще всего участвуют в акциях протеста (какая социальная категория или класс)?

— Как всегда, протестующие, как правило, подростки или молодые люди в возрасте 20+. Чернокожие поддерживают их повсеместно, независимо от своего экономического статуса и образования. Белые протестующие — тоже молодежь, но в основном из разряда интеллигенции. Это преимущественно образованные люди, придерживающиеся взглядов, соответствующих левому крылу Демократической партии. Однако следует учитывать, что Америка в целом — достаточно правая страна, американский политический спектр сдвинут далеко вправо, поэтому понятие «левый» здесь достаточно аморфное. На самом деле в Соединенных Штатах мало левых, социалистов или коммунистов.

- Каковы требования и желания людей, помимо привлечения к ответственности полицейских-убийц в Миннеаполисе?

— Сейчас все четверо полицейских, причастных к убийству, арестованы и им предъявлено обвинение. Но протестующие в своих требованиях идут дальше, не ограничиваясь этим конкретным случаем. Раздаются призывы усилить контроль над полицией, назначить специальных прокуроров для рассмотрения таких дел. Люди требуют гарантии правосудия при насилии со стороны полиции.