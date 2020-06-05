- Дмитрий, министр энергетики Алжира заявил в четверг, 4 июня, что встреча ОПЕК+ должна состояться в ближайшие дни. Как вы считаете, что будут обсуждать на этих переговорах?
— Я думаю, что речь будет идти в основном о дальнейших мерах по стабилизации нефтяного рынка. Сейчас мы видим рост цен на нефть, который даже превышает многие оптимистичные прогнозы.
Никто не ожидал такого быстрого восстановления: буквально на днях стоимость нефти превысила $40 за баррель, поэтому я ожидаю, что будут говорить о сохранении сокращения добычи на нынешнем уровне.
- Что сейчас так оживляет рынок нефти?
— Есть несколько причин. Одна из них — снижение добычи в тех странах, которые брали на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+ сократить добычу на определенные объемы в мае-июне. Участники сделки выполнили эти обязательства уже сейчас, задолго до окончания этого периода.
Также очень быстро снизилась добыча в Штатах, хотя они и не участвовали в сделке ОПЕК+.
Снижение добычи было намного более сильным, чем во время предыдущего обвала цен на нефть в 2016 году.
Сейчас в США просто обвальное снижение объемов добычи, уже говорят о банкротстве десятков добывающих компаний в нефтегазовой сфере.
- Торговая война США с Китаем стала одним из факторов, сдерживающим рост цен на нефть. На протяжении последних нескольких недель рост цен на нефть сразу сменялся падением после очередных резких заявлений властей США в адрес Китая. Получается, что Вашингтон бьет по американским производителям нефти, страдающим от низких цен на энергоносители?
— Трамп действительно такие заявления делал, но у него совсем другая логика. Он готовится к выборам, и международная повестка тоже важна. Штаты обвиняют Китай чуть ли не в организации эпидемии коронавируса для того, чтобы нанести удар американской экономике.
Это очень серьезные заявления, и люди, которые их делали, — это ведущие представители как Республиканской, так и Демократической партий США, люди, облеченные властью.
И в этом нет ничего удивительно — в штатах есть такая себе «партия войны с Китаем», и она пытается такими заявлениями привлечь внимание прежде всего внутренней американской аудитории.
Традиционная повестка дня — Америка это мировой лидер, и пошло-поехало. Естественно, что на фоне того, что Китай укрепляется в военном и экономическом плане, вся эта милитаристская риторика в Штатах очень востребована.
Они воевали с Советским Союзом, и они будут делать то же самое с Китаем. Они будут вечно воевать, потому что такая суть американского империализма, американской модели государства.
Сам же Трамп заинтересован в стабилизации на рынке нефти, и я не думаю, что он сознательно пытается обвалить цены на энергоносители.
На американском рынке ситуация в целом сложная. В связи с протестами происходит дополнительное снижение экономической активности, что приведет к дополнительному падению спроса на энергоносители.
Так что я думаю, что это несвязанные вещи, Трампу не нужны сейчас низкие цены на нефть.
- В связи с такой непростой экономической ситуацией в Штатах как вы оцениваете перспективы американской сланцевой отрасли?
— Я уже упоминал, что десятки американских нефтяных компаний уже говорят о банкротстве, поэтому на текущий момент ситуация для них очень сложная. Но с другой стороны, очевидно, что сланцевая отрасль не умрет.
Сейчас сокращение добычи нефти в США составило около двух миллионов баррелей в сутки. Думаю, стабилизируется добыча на уровне 8-9 млн б/с, если не будет более глубокого провала.
При этом часть обанкротившихся предприятий возродится: в Штатах банкротство — это еще не конец всего.
Но прежде всего будут выживать проекты, которые имеют большую доходность, лучшую маржу.
Вообще бурный рост сланцевой отрасли был вызван во многом притоком спекулятивного капитала — в Штатах денег вообще много.
У нас на Украине не смогли запустить ни одного сланцевого проекта, так как просто нет рынка капитала. В итоге Украина пробурила две-три несчастные скважины, и всё.
Резюмируя, могу сказать, что после стабилизации мировых цен на нефть на фоне улучшающихся перспектив роста мировой и американской экономики сланцевая отрасль в США восстановится, хотя не до таких рекордных показателей, как до кризиса.
Этого восстановления не произойдет только в случае самого плохого сценария развития событий — если все упадет настолько, что и нефть не нужна будет, и все, что из нее производится. Но это, на мой взгляд, маловероятно.