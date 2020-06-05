Агрессивные заявления и действия США в отношении Китая неоднократно останавливали рост мировых цен на нефть, что негативно сказывалось на американских нефтедобывающих компаниях, утверждает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

- Дмитрий, министр энергетики Алжира заявил в четверг, 4 июня, что встреча ОПЕК+ должна состояться в ближайшие дни. Как вы считаете, что будут обсуждать на этих переговорах?

— Я думаю, что речь будет идти в основном о дальнейших мерах по стабилизации нефтяного рынка. Сейчас мы видим рост цен на нефть, который даже превышает многие оптимистичные прогнозы.

Никто не ожидал такого быстрого восстановления: буквально на днях стоимость нефти превысила $40 за баррель, поэтому я ожидаю, что будут говорить о сохранении сокращения добычи на нынешнем уровне.

- Что сейчас так оживляет рынок нефти?

— Есть несколько причин. Одна из них — снижение добычи в тех странах, которые брали на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+ сократить добычу на определенные объемы в мае-июне. Участники сделки выполнили эти обязательства уже сейчас, задолго до окончания этого периода.

Газовый «ОПЕК», США стреляют себе в ногу, Польша без российского газа. Обзор энергорынка 23-29 мая © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Снижение добычи было намного более сильным, чем во время предыдущего обвала цен на нефть в 2016 году.

Сейчас в США просто обвальное снижение объемов добычи, уже говорят о банкротстве десятков добывающих компаний в нефтегазовой сфере.

- Торговая война США с Китаем стала одним из факторов, сдерживающим рост цен на нефть. На протяжении последних нескольких недель рост цен на нефть сразу сменялся падением после очередных резких заявлений властей США в адрес Китая. Получается, что Вашингтон бьет по американским производителям нефти, страдающим от низких цен на энергоносители?

— Трамп действительно такие заявления делал, но у него совсем другая логика. Он готовится к выборам, и международная повестка тоже важна. Штаты обвиняют Китай чуть ли не в организации эпидемии коронавируса для того, чтобы нанести удар американской экономике.

Это очень серьезные заявления, и люди, которые их делали, — это ведущие представители как Республиканской, так и Демократической партий США, люди, облеченные властью.

И в этом нет ничего удивительно — в штатах есть такая себе «партия войны с Китаем», и она пытается такими заявлениями привлечь внимание прежде всего внутренней американской аудитории.

Традиционная повестка дня — Америка это мировой лидер, и пошло-поехало. Естественно, что на фоне того, что Китай укрепляется в военном и экономическом плане, вся эта милитаристская риторика в Штатах очень востребована.

Они воевали с Советским Союзом, и они будут делать то же самое с Китаем. Они будут вечно воевать, потому что такая суть американского империализма, американской модели государства.

Сам же Трамп заинтересован в стабилизации на рынке нефти, и я не думаю, что он сознательно пытается обвалить цены на энергоносители.

На американском рынке ситуация в целом сложная. В связи с протестами происходит дополнительное снижение экономической активности, что приведет к дополнительному падению спроса на энергоносители.

Так что я думаю, что это несвязанные вещи, Трампу не нужны сейчас низкие цены на нефть.

- В связи с такой непростой экономической ситуацией в Штатах как вы оцениваете перспективы американской сланцевой отрасли?

— Я уже упоминал, что десятки американских нефтяных компаний уже говорят о банкротстве, поэтому на текущий момент ситуация для них очень сложная. Но с другой стороны, очевидно, что сланцевая отрасль не умрет.

Сейчас сокращение добычи нефти в США составило около двух миллионов баррелей в сутки. Думаю, стабилизируется добыча на уровне 8-9 млн б/с, если не будет более глубокого провала.

Международное экономическое агентство высказалось о похоронах сланцевой отрасли в США © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Но прежде всего будут выживать проекты, которые имеют большую доходность, лучшую маржу.

Вообще бурный рост сланцевой отрасли был вызван во многом притоком спекулятивного капитала — в Штатах денег вообще много.

У нас на Украине не смогли запустить ни одного сланцевого проекта, так как просто нет рынка капитала. В итоге Украина пробурила две-три несчастные скважины, и всё.

Резюмируя, могу сказать, что после стабилизации мировых цен на нефть на фоне улучшающихся перспектив роста мировой и американской экономики сланцевая отрасль в США восстановится, хотя не до таких рекордных показателей, как до кризиса.

Этого восстановления не произойдет только в случае самого плохого сценария развития событий — если все упадет настолько, что и нефть не нужна будет, и все, что из нее производится. Но это, на мой взгляд, маловероятно.