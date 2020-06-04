Сотрудник Центра украинистики и белорусистики Олег Неменский прокомментировал изданию Украина.ру слова президента Александра Лукашенко, назвавшего российских олигархов спонсорами белорусской оппозиции

- Олег, на ваш взгляд, соответствует ли подобное заявление действительности?

— В принципе российский крупный бизнес очень заинтересован в широкой программе приватизации Белоруссии. Так что определенная заинтересованность в поддержке кандидатов, обещающих либерализацию экономической политики, конечно, может быть. Так что, думаю, эти обвинения не беспочвенны.

- А почему президент Белоруссии стал использовать антироссийскую риторику в своей избирательной кампании?

— Это риторика отстаивания независимости страны. Но основная угроза независимости страны, как считает политическое сообщество Белоруссии, не только президент, исходит от России. Именно Россия требует углубления в интеграционные процессы двух стран.

Поэтому лозунг отстаивания независимости естественным образом преобразуется в призывы к защите страны от российского влияния. Но это не новость для нынешней избирательной кампании, это старая тема.

Неменский: На Украине положительные изменения возможны только в результате деградации государства © РИА Новости, Нина Зотина

Понятно, что во время избирательной кампании он сделает акцент на том, что именно он является настоящим создателем государства, современной Белоруссии. И он же ее главный защитник.

- Такой резкий выпад сможет повлиять на отношения Москвы и Минска?

— Такие выпады, мягко говоря, не новы, они звучат постоянно на протяжении многих лет. Оказать качественно новое влияние на наши отношения они не могут.