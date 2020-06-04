- Олег, на ваш взгляд, соответствует ли подобное заявление действительности?
— В принципе российский крупный бизнес очень заинтересован в широкой программе приватизации Белоруссии. Так что определенная заинтересованность в поддержке кандидатов, обещающих либерализацию экономической политики, конечно, может быть. Так что, думаю, эти обвинения не беспочвенны.
- А почему президент Белоруссии стал использовать антироссийскую риторику в своей избирательной кампании?
— Это риторика отстаивания независимости страны. Но основная угроза независимости страны, как считает политическое сообщество Белоруссии, не только президент, исходит от России. Именно Россия требует углубления в интеграционные процессы двух стран.
Поэтому лозунг отстаивания независимости естественным образом преобразуется в призывы к защите страны от российского влияния. Но это не новость для нынешней избирательной кампании, это старая тема.
Лукашенко уже более 10 лет поднимает эти вопросы, и более того, именно так воспринимается в обществе. Среди белорусской оппозиции многие еще в конце нулевых годов согласились поддерживать Лукашенко именно потому, что видели в нем главного гаранта защиты белорусского суверенитета и независимости от России. Это его старый политический имидж.
Понятно, что во время избирательной кампании он сделает акцент на том, что именно он является настоящим создателем государства, современной Белоруссии. И он же ее главный защитник.
- Такой резкий выпад сможет повлиять на отношения Москвы и Минска?
— Такие выпады, мягко говоря, не новы, они звучат постоянно на протяжении многих лет. Оказать качественно новое влияние на наши отношения они не могут.