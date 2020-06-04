Политолог Кирилл Озимко считает, что в США усугубилось противостояние левых и правых политики и интеллектуалов. Их сторонники - ядерный электорат Трампа, которые выступают против роста «обратного расизма» в стране, т.е. расизма по отношению к белым

Беспрецедентные по своим масштабам акции протеста против убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским 25 мая в Миннеаполисе проходят в США. Они уже переросли в массовые беспорядки, охватившие более 20 штатов.

Местные и федеральные власти вводят комендантский час и режим чрезвычайной ситуации, стягивают подразделения Национальной гвардии США, чтобы усмирить митингующих, в боевую готовность приведены силы военной полиции. С 26 мая, как сообщает телеканал CNN, задержано около 4000 человек.

- Как вы считаете, это просто стихийное выступление или все-таки организованные действия масс, которыми то ли манипулируют, то ли просто направляют?

— Я думаю, что стихийное выступление. Дело в том, что в американском обществе существует уйма противоречий, поэтому там любой повод может вызвать серьезное напряжение обстановки. А когда этому поводу придают расовый окрас — тем более. К этой теме в Америке настолько щепетильно относятся, что для жесткой реакции общественности «закулисные манипуляторы-кукловоды» и не нужны.

И хотя сегодня в США расовые меньшинства обладают не только равноправием с белым населением, но и рядом социальных привилегий, не стоит забывать, что прошло всего полвека после отмены расовой сегрегации в США — срок по историческим меркам мизерный.

Поэтому в среде афроамериканцев, иных расовых меньшинств и сочувствующих им белых американцев (в основном это сторонники левых идеологий и течений — социалисты, коммунисты, лево-либералы и анархисты) очень остро воспринимают ситуации, когда совершаются какие-то преступления против представителя расовых меньшинств. Я не думаю, что полицейский в Миннеаполисе убил Джорджа Флойда из расистских побуждений, но вышеперечисленные категории населения США видят в этом именно расизм.

Притом, если бы, например, темнокожий полицейский убил белого, в этом бы никакого расизма не увидели. Его проявлений не видят, когда в ЮАР уже не первый десяток лет регулярно убивают белых фермеров, или когда в ряде городов Америки, Африки и даже Европы есть места, где появление белых вообще под негласным запретом — опасно.

Это двойные стандарты, не иначе. Там уже в этом плане дошли до полного абсурда: некоторые активисты утверждают, якобы «расизма против белых вообще не может быть».

Противостоят данным культурным трендам там правые интеллектуалы и политики. Их сторонники — это, как там принято считать, ядерный электорат Трампа: консерваторы, республиканцы, националисты, «альт-райты». Они «качают» тему вышеописанных двойных стандартов и называют это ростом «обратного расизма» на Западе, т.е. расизма по отношению к белым.

Отношения между данными группами сильно обострились после прихода Трампа к власти, и только в последние годы мы можем вспомнить несколько столкновений между ними. Недавно были проблемы вокруг сноса памятников солдатам Конфедерации в южных штатах.

- Кто и с какой целью эти волнения организовывает?

— Активисты из лево-либерального лагеря (назовем его так), вставшего на сторону протестующих, господствуют в культурном и медийном поле: их в целом поддерживает больше крупных СМИ, больше популярных блогеров, лидеров общественного мнения, звезд эстрады и кино. И состоит он в основном из более молодых и социально активных людей, студентов, проживающих на Восточном побережье и в Калифорнии, в крупных городах.

Поэтому они сами стихийно и очень легко организуются на массовые протесты — соцсети, хештеги, чаты в мессенджерах. К ним присоединяется криминалитет и начинает заниматься мародерством, разбоем и грабежом магазинов.

Цели могут быть абсолютно разные: кто-то просто выражает гражданскую позицию, кто-то выплескивает агрессию на полицейских и государство, кто-то использует беспорядки, чтоб ограбить взломанные магазины, бутики.

Естественно, что сложившейся ситуацией пользуются в Демократической партии США. Джо Байден — соперник Трампа на предстоящих выборах — уже посетил место проведения протестов, пообещав, что «решит проблему, которая волнует протестующих». Он стал подчеркивать, что работал в администрации Обамы, и наверняка будет строить свою предвыборную программу вокруг «борьбы с расизмом».

- Если против Трампа, то не слишком ли это просто? Почему сейчас, за полгода до выборов? Почему в таких масштабах? Если это предвыборная технология, то не слишком ли она убийственна для самих США?

— Данные протесты направлены не против конкретно Трампа, а шире — против общественного устройства в США. Протестующие считают, что убийство афроамериканца полицейским произошло, потому что в стране все еще «не побежден расизм», а «капитализм несправедлив». И хотя американское государство давно предоставило возможности для образования и самореализации всем гражданам (есть университеты, где для представителей расовых меньшинств существуют даже квоты на поступление), все равно афроамериканцы в среднем беднее, чем белые.

Такое положение дел протестующих не устраивает, поэтому они делают вызов не столько Трампу, сколько всему государству и традиционному американскому обществу — стремятся подтолкнуть его в левую сторону, к перераспределению средств и уравниванию финансового положения всех граждан. Грубо говоря, сделать из Штатов «большую Францию».

А то, что это произошло именно за полгода до выборов, учитывая стихийную природу протестов, — случайность. Сыграло роль, что именно сейчас есть повод для социального взрыва. С другой стороны, не имеет значения, когда делать вызов системе: до выборов борьба продолжится не на улицах, а на уровне смыслов и идеологий. А протесты на нее окажут существенное влияние.

- Что вы можете сказать о последних действиях и заявлениях президента США Трампа? Он действительно готов начать «холодную войну» с Китаем или это тоже предвыборная технология?

— Вряд ли это предвыборная технология, потому что напряжение в отношениях Вашингтона и Пекина тянется все годы правления Трампа. Сегодня просто очередная точка обострения, и неизвестно, это уже пик напряженности или он еще впереди.

Можно вспомнить торгово-экономические противоречия, столкновения интересов по ситуации с Гонконгом, обвинения Пекина в поддержке КНДР.

Когда-то в США считали, что с Китаем можно и нужно сотрудничать. Были надежды, что Китай встроится в мировую систему связей и отношений с американским доминированием. Но в последние годы стало ясно, что американо-китайские отношения будут носить все-таки конкурентный и конфронтационный характер.

Другим камнем преткновения выступает идеология. В авторитарном китайском режиме в Штатах видят угрозу распространению западных идеалов и ценностей по всему миру. Такой взгляд особенно характерен для представителей Демократической партии.

- Как вы расцениваете заявление Трампа о расширении состава G7 до G11? Для чего Трамп ищет пути сближения с Россией?

— Учитывая вышеперечисленные сложности в американо-китайских отношениях, Трамп хочет обсудить именно данный вопрос в формате «большой семерки» плюс Россия, Индия, Южная Корея и Австралия. Данные четыре государства имеют для Китая большое значение, фактически окружая его с разных сторон. При этом у Индии с Китаем территориальный спор, а Корея опасается роста влияния Китая в Азии.

Вероятно, что Трамп пытается сблизиться с приглашенными странами как с целью усиления G7 (роль которой в глобальном управлении постепенно снижается), так и с перспективой, что эти страны поддержат Вашингтон в его холодной войне с Пекином.

- Как выдумаете, в чем секрет действий Трампа, при котором санкции в отношении России при нем были ужесточены, финансирование армии Украины увеличено, действия по реализации Минских соглашений сателлитом США Украиной не предпринимались, США были разорваны соглашения с РФ по ряду важных международных вопросов, связанных с вооружениями, но при этом он все время заверяет мировую общественность в своей искренней симпатии к Путину и России?

— В Штатах довольно сложное политическое устройство — там далеко не всё зависит от намерений и желаний президента. Если Трамп действительно желает улучшить отношения с Россией, ему могут это просто не позволить.

Дело в том, что противостояние с Россией для многих влиятельных игроков в американской политике стало «идеей фикс», особенно после 2014 года.

Трампа серьезно раскритиковали ведущие СМИ, в том числе за телефонный разговор с Путиным, во время которого американский лидер поздравил российского коллегу с победой на выборах. Оппоненты Трампа из Демократической партии составляют большинство в Палате представителей США, и однажды они не упустили шанс начать процедуру его импичмента, которая, правда, затормозилась в Сенате. Но помимо демократов, антироссийские позиции сильны и среди республиканцев — однопартийцев Трампа, поэтому конкретные, открытые шаги на сближение с Россией для американского лидера просто чреваты карьерой.

Для того чтобы наладить двусторонние отношения, одного Трампа недостаточно — надо разворачивать в сторону России политическую элиту (или хотя бы её существенную часть).

- Как вы полагаете, Трамп — эпатажный фрик или хитрый политик?

— А разве одно другому противоречит? Он успешный, харизматичный политик с эксцентричными манерами. Если бы он был просто эпатажным фриком, он не стал бы тем, кем является сегодня, — без ума и хитрости это невозможно.