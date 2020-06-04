После своей победы на выборах президент США Дональд Трамп будет проводить ту же самую политику, но делать это более агрессивно, считает политолог Марат Баширов

Политолог Серенко: Ситуация с протестами в США выгодна и Трампу, и Байдену © предоставлено Андреем Серенко - Марат Фаатович, как вы считаете, сегодняшние погромы в США — это стихийные выступления, или они были заранее кем-то организованы?

— То, что произошло в Миннеаполисе, — это, конечно, случайность, но после этого ситуацию стали намеренно раскачивать против Трампа. Модерируемость там присутствует, и она, в значительной степени, на мой взгляд, организуется его политическими противниками. Все это надо рассматривать в рамках президентской кампании, которая на сегодняшний день уже входит в горячую фазу.

Как мы помним, голосование будет в ноябре, но скоро пройдут партийные съезды демократов и республиканцев, и, соответственно, там будут определяться предвыборные повестки. И Трампа пытаются загнать в тот коридор, который ему на самом деле невыгоден.

Он говорит про величие Америки — его пытаются загнать в формат старых американских проблем: расизм, социальное расслоение, потеря рабочих мест и так далее. То, что спровоцировали темнокожее население, — это на самом деле очень удачный шаг для тех, кто работает против Трампа.

- Насколько эффективной окажется эта технология для противников Трампа и насколько это может быть разрушительно для страны?

— Все зависит от Трампа. То, что он в последнее время делает, и то, как работают его пиарщики, показывает, что они достаточно эффективно купируют этот риск. Например, весь мир облетела фотография Трампа, где он сидит на диване, а сзади него стоят темнокожие парни, одетые в белые одежды.

Это очень серьезный сигнал о том, что он видит проблемы темнокожего населения, но при этом выступает за то, что нужно оставаться в рамках закона. Если он не совершит ошибок в ближайшие две-три недели, то общественное мнение, которое сегодня пропитано псевдодемократическими идеями, будет склоняться в его сторону.

Обычные люди все-таки хотят порядка и защищенности. Они не хотят, чтобы били магазины и сжигали машины. Ситуация с коронавирусом и так создала проблемы для среднестатистического американца, а когда еще возникает такой хаос не в виде спонтанного, а в виде организованного протеста…

То есть, я читаю местную прессу, и там попадаются публикации о том, что идет толпа, а кто-то за полчаса до этого приехал на грузовике, высыпал кучу битого кирпича, а потом кто-то призывает взять этот кирпич. Эти примеры для среднего обывателя, который еще колеблется насчет того, нравится ему Трамп или нет, будут играть на пользу Трампу. Но при этом ему нельзя допустить ошибок. Ему нельзя, чтобы кто-то пострадал.

- Схожие процессы происходят сегодня и во Франции. С чем, на ваш взгляд, они связаны?

— Там совершенно иная структура протеста. Протесты во Франции были организованы на старой политической идее, касающейся социального неравенства, но не в том виде, что есть в Америке. Там скорее борьба профсоюзов, диктующих некую повестку среднему французу, который умеет считать свои деньги.

Там не очень высокие средние зарплаты, высокие налоги, но при этом у них была очень сильная социальная политика, и степень социальной защищенности выше, чем в Германии. И когда этот социальный жирок стали срезать, то это вызвало протесты, несмотря на то, что в них участвовали темнокожие французы.

У темнокожих американцев в первую очередь эксплуатируется идея расизма, а социальное неравенство — это уже второй пласт, не доминирующий. То есть белые полицейские убили черного американца, убили жестоко. Вот что эксплуатируется.

- Ранее Трамп предложил расширить «Большую семерку» за счет Австралии, Индии, Южной Кореи и России. Какие цели, на ваш взгляд, он преследует?

— Это такой троллинг в первую очередь Меркель. Трамп, в частности, борется за газовый рынок Европы и вводит санкции против «Северного потока-2», а «Северный поток-2» — это очень выгодный проект для немецкой экономики и немецких промышленников, которые не хотят получать американский СПГ. Он дороже.

Они хотят получать российский газ. Во-первых, он дешевле. Во-вторых, более стабильные поставки. В-третьих, уже есть инфраструктура, которая позволяет хранить этот газ. В-четвертых, наш газ содержит некоторые элементы, которые важны для химической промышленности Германии.

Поэтому, когда Меркель неделю назад просила Трампа не вводить очередные санкции против «Северного потока-2» и получила отказ, она просто-напросто отказалась ехать на саммит G7, мотивируя это коронавирусной инфекцией в стране, хотя в Германии уже снимают карантинные ограничения на работу и передвижение.

Когда Трамп об этом узнал, а он в рамках своей предвыборной кампании намеревался продемонстрировать величие Америки, то Меркель ему в этом помешала, и он теперь ее троллит. Он называет Индию, он называет почему-то Южную Корею, он называет почему-то Россию. Это стиль Трампа. На самом деле никто не согласится на возвращение в G7 России или принятие туда Южной Кореи.

- А как далеко Трамп в рамках демонстрации американского величия может зайти в своих взаимоотношениях с Китаем?

— Эта история на десятилетия. Точки, где сегодня сталкиваются Китай и Америка, не только в зоне свободной торговли. Китай сегодня осуществляет экономическую экспансию по всему миру, и часто забирает те рынки и транспортные каналы, которые ранее считались под экономическим зонтиком Америки.

Китай практически полностью установил контроль над Юго-Восточной Азией кроме тех территорий, которые касаются Индии. Но Индия вообще редко инвестирует в другие страны, и больше заинтересована в развитии внутреннего рынка.

Китай по сути съел Юго-Восточную Азию, и поэтому Трамп, когда пришел к власти, разорвал те экономические договоры, которые касались Юго-Восточной Азии, поскольку наносили больше вреда Америке, чем пользы.

Но теперь Китай идет в Африку, в Южную Америку, у него хорошие отношения с Россией. И Трамп, как и любой американский президент, не может позволить, чтобы Китай рос такими огромными темпами.

- Как долго Трамп сможет проводить свою политику в отношениях с Россией, когда дружеская риторика и симпатии к Путину сочетаются с санкциями и отсутствием договоренностей по той же Украине?

— Знаете, украинский вопрос для США давно уже отошел на периферию, просто никто не хочет уступать. Поэтому тут будет принята тактика умалчивания без активизации. Эта тема будет висеть достаточно долго, потому что размениваться не на что, а отступление может обернуться потерей лица.

А все, что касается взаимодействия с Россией, можно рассматривать только через два контекста. Во-первых, природные ресурсы, в первую очередь газ. Во-вторых, транспортные коридоры. Тот арктический путь, который сейчас создает Россия, и тот Шелковый путь, который сейчас выстраивается из Китая в Среднюю Азию, через Каспий и через Волгу в Европу, американцев сильно волнует.

Политолог Абзалов: Для России Трамп лучше Байдена. Но только потому, что для него это последний срок © РИА Новости, Владимир Трефилов

Современное оружие есть у многих стран, у нас, у Китая и оно делает бессмысленным все эти авианосные группы. Поэтому вся эта история переходит в плоскость санкций и торговых войн.

- А для России кто выгоднее, Трамп или Байден?

— Нам, по большому счету, все равно. Политическая система Соединённых Штатов устроена так, что не президент правит, а определенные элитные группы, которые оказывают влияние на оба политических лагеря.

Между ними может быть некоторая разница, но я вас уверяю, что президент-демократ и президент-республиканец все равно будут защищать интересы американского авиастроения, нефтяников, автомобилестроения, фармацевтики или IT-гигантов.

Там все яйца разложены во все корзины, поэтому это все сказка для обывателя. Это может влиять на личные судьбы конкретных людей, но общую стратегию не поменяет.

- Если Трамп одержит победу, то, на ваш взгляд, будет ли он меняться как политик?

— Я думаю, что Трамп выиграет. Это мой личный прогноз. Я думаю, что он будет проводить ту же самую политику, но будет проводить ее более агрессивно. Это касается в первую очередь усиления внутреннего рынка Америки, это касается возвращения производств.

И конечно, он будет бороться за рынки сбыта для американской продукции: сельское хозяйство и высокотехнологичные отрасли. Но и, конечно, он будет биться за нефтянку и за газ, потому что это огромная часть экономики США. За счет этого они обеспечивают неплохой баланс между экспортом и импортом.