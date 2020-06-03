Народный депутат Украины Илья Кива о новых разбирательствах за «госизмену», американских секретных лабораториях и «пленках Деркача»

- Илья, киевский Печерский районный суд обязал генпрокуратуру начать уголовное производство в отношении представителей оппозиционной платформы «За жизнь» по статье «госизмена» за посещение России и встречу с депутатами Госдумы и президентом России. Кому выгодно открывать уголовные дела против оппоплатформы «За жизнь»? Каковы будут последствия, если все-таки дело будет открыто? Порошенко насобирал 15 уголовных дел, но за решетку его никак не отправят © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Скажу вам честно, в данном случае уголовное дело бесперспективно. И нас — оппозиционных политиков — это точно не останавливает и не пугает. Кому выгодно? Конечно же, сегодняшней власти, которая, к сожалению, взяла на себя наследие предыдущего преступного режима Порошенко, который системно уничтожал государственность Украины. Это еще одно доказательство внешнего управления нашей страной. Сегодня мы, оппозиционные политики, фактически являемся форпостом, который не дает уничтожить государственность и наше будущее. И поверьте, подобные иски и уголовные преследования в отношении нас станут системными, потому что власть видит, как растет поддержка нашей партии, растет доверие к нам, люди просыпаются и понимают, что именно наша партия — это та партия, которая даст возможность остановить войну и восстановить экономику. На сегодняшний день этого не удалось сделать ни власти, ни тем нашим псевдоамериканским и европейским партнерам, которые системно порабощают нашу страну, превращая ее в колонию. Для нас это бой, и мы его выдержим! Я вам честно скажу — мы победим!

- Как влияет на сторонников вашей партии нападки со стороны радикалов? К примеру, недавно подожгли офис партии.

— Вы же помните, мародер Порошенко использовал маргинальные соединения, пропитанные а-ля патриотической, националистической риторикой, которые были созданы для дестабилизации ситуации в стране и нападений на неугодных власти. Но мы сильные, принципиальные и единомонолитные сегодня. Мы не просто политики, а люди, которые несут стране добро и мир. Мы понимаем, что от наших действий зависит будущее нашей страны. Поэтому нападки этих молодчиков нас не просто не пугают, а еще больше мотивируют бороться с тем беспределом и хаосом, который сегодня фактически парализовал нашу Украину! Дипломаты атакуют. Байден получил поддержку экс-послов США на Украине и обходит Трампа © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

- «Оппозиционная платформа — За жизнь» подала жалобу в ООН за незаконное функционирование американских биолабораторий на территории Украины. Чем опасны эти биолаборатории? Как ООН может помочь разобраться в этой ситуации?

— Мы сегодня обращаемся во все международные организации, потому что, во-первых, присутствие иностранных военных биологических лабораторий на территории суверенного государства — это как минимум нарушение конституции нашей страны, это преступление и нарушение целостности нашего государства. Это прямое подтверждение внешнего управления и контроля Украиной со стороны американских и европейских псевдопартнёров. Мы же не знаем цель организации подобных лабораторий на территории Украины. Зачем они здесь существуют? Конечно, мы хотим, чтобы мир знал, что сегодня в действительности происходит с нашей страной. Опасности, которую несут эти лаборатории, может подвергнуться вся Европа и весь мир! Что происходит в этих биологических лабораториях, никто не знает. Мир уже столкнулся с пандемией коронавируса! Какие еще вирусы могут производиться в этих лабораториях? Почему эти лаборатории находятся на территории суверенного государства? Кто дал такую возможность? Кто несет за это ответственность? Кто потакает подобным историям? На эти вопросы нам нужно будет получать ответы. Мы готовы этому противостоять. Своими действиями и обращениями мы хотим обратить внимание мировой общественности на ситуацию в нашей стране. Потому что, по нашему мнению, идет уничтожение Украины.

- Как вы считаете, сможет ли ООН обязать Украину или США закрыть эти лаборатории?

— Честно сказать, я не жду каких-то эффективных действий со стороны ООН. Эта история — все-таки внутренняя история нашей страны. Это суверенное государство, правительство и руководство Украины должно немедленно отреагировать и самостоятельно принять решение в отношении тех процессов, которые касаются нашей страны. К сожалению, сегодня правительство и власть — марионетки, и мы всего-навсего фиксируем юридически те нарушения, в которых нам предстоит еще разбираться, когда при поддержке украинского народа мы придём к власти. А это обязательно будет! Тогда нам нужны будут зафиксированные факты, для того чтобы вести судебные процессы: кто сдавал интересы моей страны, кто наносил урон, кто сеял вражду, голод, хаос, кто убивал мой народ? «Алло, вас слушают». Самые скандальные прослушки на Украине © CC0, Pixabay

- Семь бывших послов США на Украине подписали обращение в поддержку украино-американского сотрудничества. По их мнению, опубликованные записи разговора Байдена и Порошенко — это попытка втянуть Украину в предвыборную гонку в США. Они считают, что это вносит раскол между двумя странами. Согласны ли вы с этим мнением? Зачем послы обеляют Порошенко и Байдена?

— Порошенко всегда был продуктом их технологий, который очень послушно выполнял распоряжения, спускаемые госдепом, фондом Сороса. Эти распоряжения приводили к войне и уничтожению экономики, давали возможность отдельным гражданам Америки наживаться и получать баснословную прибыль, уничтожая наш бюджет. Это еще одно подтверждение внешнего управления — американские послы имели возможность прямых директив независимому государству. Я больше скажу. Вы спросили, как я отношусь к их заявлению, так вот мне плевать! Мне, гражданину Украины, плевать на мнение каких-то бывших американских послов, которые здесь были гостями, в моём понимании. Я родился и живу в суверенной стране. Слабость сегодняшней власти никак не меняет позицию моей «Оппозиционной платформы — За жизнь» — партии, которая будет бороться с внешним управлением и действительно вернет моей стране независимость и самостоятельность! Поэтому они могут делать десятки заявлений. Их заявления — всего-навсего продолжение того хаоса, который они устроили в моей стране в четырнадцатом году, обманув и оболванив людей. Используя патриотическую риторику, они получили контроль, а значит, и возможность бесконечного ресурса, которым является моя страна.

- Не считаете ли вы, что в так называемых лентах Деркача есть подтверждение госизмены Порошенко?

— Я думаю, что в этом должны разбираться в первую очередь следственные органы. Но действия по указке иностранных лиц в отношении кадровых решений, которые бы могли нести ущерб национальным и экономическим интересам моей страны, — это предательство, которое должно быть наказано. И это будет! Мы придем к власти и будем системно наказывать! Наши рука не дрогнет, мы наведем порядок в нашей стране! Всему свое время. Мы сумеем восстановить целостность и вернуть мир, сумеем восстановить наши экономические взаимоотношения, потому что нам и нашим детям нужна сильная страна, нация, которая будет противостоять тому безумию, которое сегодня происходит во всем мире — разложение морали, уничтожение принципов, на которых основывается человечность. Это тот механизм, который уничтожает будущее и сознание людей.