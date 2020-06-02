Блогер сегодня может добиться гораздо более впечатляющих успехов, чем лидер партии или известный экономист, ибо у него есть площадка для диалога с гражданами, считает политолог из Минска Евгений Константинов

В минувшие выходные в Белоруссии были задержаны более 30 оппозиционеров, якобы собиравших подписи за альтернативных официальноиу дейстивующему президенту кандидатов на августовские выборы главы государства. Лукашенко уже заявил, что не допустит в стране никаких "майданов" и пашинянов с зеленскими.

- Евгений, насколько действия правоохранителей Белоруссии, задержавших оппозиционных агитаторов, отвечают законодательству страны и ее Конституции? Нет ли в их шагах чрезмерности и как они соответствуют праву граждан избирать и быть избранными?

— Они совершенно не отвечают законодательству страны. Тот правовой беспредел, который мы наблюдаем годами, является следствием авторитарности власти. Достаточно вспомнить жесткий разгон Площади в 2010 году, аресты лицами в гражданском протестующих во время хлопающих акций в 2011-м. Но это самые яркие эпизоды.

Аресты политических противников Лукашенко по надуманным поводам, а также липовые административные статьи — это белорусская повседневность. Особенно жестко подавляются те акции, которые рассматриваются белорусским режимом в качестве угрозы его существованию. Характерная особенность наших выборов — либеральное начало и жесткое окончание, когда необходимо задавить протест против массовых фальсификаций.

При этом беспредел вовсе не является низовым, он всемерно поощряется сверху. Право граждан избирать и быть избранным у нас существует только на бумаге. Даже органы местного самоуправления, которые полностью зависимы и ничего самостоятельно не решают, целиком и полностью набираются из верных режиму людей.

Совершенно бесполезно обращаться по поводу произвола правоохранительных органов в суды, они у нас не являются независимыми. Многие обращения вообще не принимаются к рассмотрению.

- Некоторые эксперты полагают, что в этих действиях проявилась слабость власти. Как вы считаете, почему произведены аресты при условии, что президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет подавляющую поддержку населения, а никому или мало кому известный блогер Тихановский не может с ним в этом сравниться?

Президент Лукашенко не имеет подавляющую поддержку населения, все те проценты, которые ему рисуют на выборах, остаются на совести бессменной главы ЦИК Ермошиной. Собственно, боязнь (со стороны власти) людей а-ля Тихановский как раз неопровержимо свидетельствует о том, что власть опасается утратить контроль над ситуацией.

Она прекрасно понимает, что люди устали от бесконечного правления действующего главы, в стране уже десятилетие наблюдается кризис. Деньги обесцениваются, зарплаты не растут, но при этом идеологический аппарат трубит об успехах и лжет о растущем уровне жизни. В условиях реального обнищания это вызывает озлобление, Тихановский просто вскрывает язвы, которые видны каждому здравомыслящему человеку. Почти никто, разумеется, не рассматривает его в качестве реального кандидата в президенты, он просто является лицом протеста против зажравшейся системы.

- Как вы считаете, кто стоит за Тихановским, или он самостоятельная фигура? Возможно ли, будучи просто блогером, организовать сбор подписей за свое выдвижение кандидатом в президенты по всей стране?

— Как я уже говорил, Тихановский олицетворяет протест против системы, он не реальный кандидат. Поскольку из всех СМИ, существующих в Белоруссии, более-менее независимыми являются только те, которые находятся в интернете, то и популярность их среди населения неизменно растет. Как раз блогер сегодня может добиться гораздо более впечатляющих успехов, чем лидер партии или известный экономист, ибо у него есть площадка для диалога с гражданами. У власти почти нет рычагов давления на интернет, они вынуждены его терпеть. Люди об этом знают и за информацией обращаются к интернет-изданиям и блогерам.

- По-вашему, как действия правоохранителей отразятся внутри страны и на ее внешней политике? Как будет реагировать (и будет ли) на эти действия власти Россия и Запад?

— На данном этапе западные страны слишком заняты вопросами пандемии, чтобы жестко реагировать на беспредел белорусских правоохранителей. Впрочем, грядущие выборы ими не будут признаны. Что касается России, то она, к сожалению, похоже, наступит на старые грабли. Радует уже хотя бы тот факт, что в настоящий момент ее поддержка Лукашенко не проявляется явно.

К сожалению, лояльность России действующему режиму множит в Белоруссии число русофобов, в то время как сам режим остается при своих интересах и при случае жестко разграничивает себя и Россию. Москве уже давно пора работать с белорусским гражданским обществом, делать ставку на альтернативные политические движения, а не повторять ошибки, сделанные на постсоветском пространстве.