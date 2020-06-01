Почти во всех избирательных кампаниях в Белоруссии многие оппозиционные кандидаты в президенты пытаются прийти к власти не путем выборов, а путем провокаций и уличных беспорядков, утверждает белорусский политолог Александр Шпаковский

Более 30 оппозиционеров были арестованы в ходе демонстраций против Лукашенко в Белоруссии © AP, Sergei Grits - Александр, недавно белорусские правоохранители задержали около 30 участников акций протеста, включая оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Насколько их действия были адекватными и законными?

— Не будучи юристом и не будучи причастным к инциденту в Гродно, не будучи свидетелем или очевидцем происходящего, я, естественно, не могу комментировать действия сотрудников милиции. Мне представляется, что правоохранительные органы, которые обязаны обеспечивать безопасность граждан и правопорядок, разберутся в этой ситуации и дадут ей должную правовую оценку.

Никаких оснований не доверять белорусской милиции лично у меня, да и, думаю, у белорусского общества нет. Уровень безопасности в нашей стране всегда был достаточно высок, и это один из плюсов существующей белорусской модели. В остальном пусть следствие даст оценку данном инциденту. Если задержанный блогер Тихановский не виновен, то в ближайшее время он будет на свободе.

- А как вы думаете, добавит ли это задержание популярности Тихановскому или же нет? Политолог Безпалько: Белоруссии не нужен Майдан - ей достаточно честных демократических выборов © РИА Новости, Нина Зотина

— На самом деле личность этого блогера преимущественно известна только активным политизированным пользователям Сети. Массовость пикетов Тихановского во многом обеспечивается тем, что он выстраивает людей в очередь друг за дружкой, и это создает картину достаточно большой общественной поддержки.

По данным журналистов и правоохранительных органов, во вчерашнем пикете Тихановского участвовало не более двух тысяч человек. Для города в выходной день это немного. Однако этих людей тоже нельзя игнорировать. У них есть определенные претензии к действующей власти, есть свои мотивы, зачастую социальные.

Я думаю, что власть будет пытаться отделять радикальных активистов от остальной массы населения, выявлять причины, побуждающие граждан выступать с антигосударственных позиций, и вести с ними диалог, находить общий язык. Такая модель поведения будет правильной.

Что касается добавления очков, то в глазах своих сторонников он, безусловно, является значимой фигурой. Что касается всего остального общества, то мне сложно судить. Я не вижу, чтобы за пределами интернет-форумов эта тема серьёзно обсуждалась гражданами. Граждане живут обычной жизнью, и предвыборная активность затрагивает далеко не все общество, как это может показаться при анализе публикаций интернет-ресурсов и разного рода площадок, нередко ангажированных.

Поэтому пока сложно говорить о том, что это какой-то волнующий общество инцидент. Мы можем, например, сравнить ситуацию в Беларуси с ситуацией в американском Миннеаполисе, где после жестких неправовых действий правоохранительных органов последовала общественная реакция. Мы видим, что страна просто взорвалась.

А Тихановский уже задержан на трое суток, и мы не видим, чтобы в Беларуси проходили какие-то массовые акции в его поддержку, а уж тем более сопряженные с насилием в отношении представителей власти или закона. Обстановка абсолютно управляемая. Я думаю, не последнюю роль в этом играет наличие хорошо подготовленных силовых структур.

Заявление первого замминистра внутренних дел и сегодняшняя встреча президента с председателем КГБ подтверждает, что причины появления подобных радикальных блогеров-политиков и каналы их финансирования хорошо известны профильным органам белорусского государства, и в ближайшее время событиям будет дана правовая оценка. Политолог Дзермант: После слов белорусского блогера Тихановского о Майдане его перестанут считать нормальным человеком © Facebook, Алексей Дзермант

Со своей стороны, я хочу сказать, что как человек, я ни в коем случае не желаю этому блогеру зла. Мне хотелось бы, чтобы он не попал в места лишения свободы. Нам не нужны никакие лишние заключенные. При этом нужно сказать, что играть с огнем очень опасно. Опасно призывать народ выходить на Майдан, как в Украине, опасно угрожать партизанской войной. Это уже сфера государственной безопасности, и ясно, что государство будет всячески защищать свои интересы. В этом его прямая обязанность — защищать закон, мир и порядок в обществе.

Беларусь — одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая за 30 лет своей суверенной истории не имеет внутренних конфликтов на своей территории, не воевала (я напомню, что Россия дважды воевала в Чечне), полностью контролирует свою территорию и не имеет разного рода сепаратистских анклавов, как в случае с Украиной, Молдовой или Грузией, а также не имеет конфликтов с соседями, как, например, армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, и случаев насильственной смены власти.

Мир — это серьезное достижение, общество его ценит, а соответствующие органы будут этот мир защищать. Во многом сложившуюся ситуацию можно объяснить в том числе и этим. Будем надеяться, что все участники процесса, и команда, которая объединяется вокруг блогера, и те политтехнологи, которые с ним работают и хорошо известны, услышат сигнал, который сегодня прозвучал. И мы будем консолидированы вокруг того, что выборы должны пройти по закону и мирно, без попыток организовать какие-то массовые акции протеста и провокации.

- Последует ли сейчас какая-то реакция Запада на эти задержания и как в этой ситуации должен вести себя официальный Минск?

— Вопросы уголовно-правового характера в любом государстве относятся к сфере суверенного принятия решений. Это вопрос суверенитета. Реакция Запада и других иностранных акторов по данному вопросу может быть, однако она не будет определяющей.

Определяющей будет реакция правоохранительных органов, которые действуют на основе законодательства. Они проведут соответствующую проверку инцидента в Гродно. Там пострадал сотрудник милиции, там есть достаточно странные обстоятельства, все это сейчас проверяется, и, думаю, правовая оценка будет дана в ближайшее время.

Международная реакция в данном случае вторична, поскольку это суверенный вопрос Республики Беларусь.

- А в целом, на ваш взгляд, в чем состоит принципиальное отличие этой избирательной кампании от предыдущих?

Лукашенко уже «качают», но он не хочет это замечать – политолог Кнырик © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Во всех остальных кампаниях некоторые из оппозиционных кандидатов, а иногда и все, изначально призывали к оспариванию результатов голосования путем уличных протестов и ведения каких-то провокационных действий. Всегда это заканчивалось, к сожалению, очень плачевно как для организаторов этих кампаний, так и для их сторонников.

Мне, как политическому обозревателю, наблюдать за этим очень неприятно. Это негативно сказывается на имидже нашей страны, это нехорошо с точки зрения политической культуры, и это оттеняет сам факт выборов.

И вот этот блогер, как я понимаю, не является кандидатом, а является членом инициативной группы своей жены. И на сегодняшний день они не выдвинули ни одного позитивного лозунга, связанного с развитием. Они кричат: «Долой!» Такая повестка просто направлена на создание радикального ядра для будущих протестов, это совершенно ясно.

Другие кандидаты пока отмежевываются от подобной повестки, но говорят о том, что «если площадь будет», они на нее выйдут. Это выглядит странно. Это то же самое, что сказать, что, мол, я в оргиях не участвую, но если она состоится, то буду. Такая позиция мне представляется не то чтобы половинчатой, а фарисейской.

Поэтому эта кампания ничем особым не отличается. Хотя многие обозреватели, особенно представляющие круги, близкие к оппонентам Лукашенко, пытаются представить нынешнюю кампанию как какую-то из ряда вон выходящую, пытаются создать внутри страны и за ее пределами впечатление о том, что якобы президент уже не тот и очень слаб.

Как мне видится, это все глупости. Сил у Лукашенко достаточно, электоральное ядро у него есть, административный ресурс и силовые структуры по-прежнему не демонстрируют никаких признаков колебаний.

Поэтому я думаю, что альтернативным кандидатам нужно возвращаться в правовое русло и вести борьбу с учетом фактора выборов, а не фактора площади. Потому что площадь закончится предсказуемо, и ничего хорошего ни стране, ни этим политикам, ни людям, которых они призовут к акциям гражданского неповиновения, это не принесет.