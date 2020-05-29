Эксперт по безопасности Сергей Шабовта объяснил в интервью изданию Украина.ру, почему экс-президент Петр Порошенко без юридических последствий избегает допросов в Госбюро расследований

В пятницу, 29 мая, в 11:00 Порошенко должен был быть в Госбюро расследований (ГБР) по делу о краденых картинах, а в 12:00 — по так называемому делу «о пленках Байдена». Однако политик, фамилия которого фигурирует в многочисленных уголовных делах, в очередной раз не явился на допрос к следователям.

- Сергей Борисович, сколько раз Порошенко на законных основаниях может избегать встреч со следователями Госбюро расследований?

— Имитация правовых требований с одной стороны и их полное игнорирование с другой напоминает странную игру. Порошенко многократно игнорировал вызовы на допросы, после чего выносилась идея о принудительном приводе его на допросы. Но, видимо, угроза осталась пустой.

Это говорит о том, что Порошенко остается неприкасаемой персоной, действия правоохранительной системы вокруг его фигуры больше напоминают имитацию.

- Разве он может до бесконечности игнорировать вызовы на допросы? На чьей стороне закон?

— К сожалению, даже следователи ГБР с точки зрения квалификации достаточно слабоваты. Юристы, которых нанял Порошенко, — это высококвалифицированные специалисты. Они каждый раз находят изъяны в тех или иных процессуальных нестыковках.

Порошенко вместо допроса отправился рекламировать привезенные им тесты на коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А так обе стороны устраивает, что процесс вроде бы есть, но его на самом деле нет.

- Как же правоохранительным органам следует поступить, чтобы допросить Порошенко в установленном законом порядке?

— На Украине в последние годы стало очень модно абсолютно все объяснять отсутствием политической воли. Это абсурд по отношению к любой ветви правоохранительной системы. Как она вообще может зависеть от чьей-нибудь политической воли, если единственным ее основанием является закон?

Хочется думать, что рано или поздно изменения во власти или в руководстве самой правоохранительной системы изменят ситуацию.

- А в чем смысл изматывающей тактики Петра Порошенко? Он боится прийти на допрос?

— Анализ показывает, что на самом деле он боится. Вообще, Порошенко по натуре трус. Более того, меня поражает беззубость власти и правоохранительной системы, когда Порошенко все-таки решается на поход в ГБР, тут же устраивается шоу под стенами учреждения, где собирается тола проплаченных скоморохов с идиотскими лозунгами.

Окружение Порошенко — это люди, взращенные на крови, Майдане, воровстве, коррупции, они приходят и красуются там, устраивают микромитинги. Но их никто не останавливает, и они чувствуют себя героями текущего момента.

«Они раскроют все пленки. Другие пленки»: Онищенко пообещал новую порцию компромата на Байдена и Порошенко © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Порошенко был бы достаточно жестко доставлен на допрос. Проблема ведь еще в том, что существует некая скрытая протекция, в первую очередь со стороны посольства США.

Порошенко стал одной из разменных монет в набирающей обороты президентской гонке в США. Неслучайно всплыл и скандал с пленками его переговоров с Байденом.

- То есть Порошенко чувствует за собой мощное лобби в лице демократов и Джо Байдена?

— Абсолютно, и, поверьте, это неслабый лоббистский пул, к которому присоединяются и политики Евросоюза, тот же Анджей Дуда. Не так давно было открытое циничное заявление того же (экс-президента Польши Александра) Квасьневского о том, что не смейте трогать Порошенко.

То есть бывшие политики боятся расправы за прежние правонарушения, поэтому они, по сути, друг друга защищают. И пример Порошенко очень показателен.

- Если вернуться к юридическим тонкостям, возможно ли на Украине вынесение подозрения о совершении преступления без допроса?

— У нас существует практика вынесения таких решений, но при условии, когда нет самого подозреваемого. А Порошенко-то есть. Это был бы нонсенс, не понятый в мире. Он находится в стране, не бегает и не скрывается. Поэтому я думаю, что такой казус вряд ли возможен.

- Все-таки чем завершится история с Порошенко?

— При нынешнем раскладе сил и нерешительности власти нет ни одной сферы, в которой бы действия Зеленского были решительны и последовательны, ни в политике, ни в экономике.

Поэтому ждать, что он вдруг станет решительным и смелым по отношению к такой одиозной фигуре, как Порошенко, не приходится.