В пятницу, 29 мая, в 11:00 Порошенко должен был быть в Госбюро расследований (ГБР) по делу о краденых картинах, а в 12:00 — по так называемому делу «о пленках Байдена». Однако политик, фамилия которого фигурирует в многочисленных уголовных делах, в очередной раз не явился на допрос к следователям.
- Сергей Борисович, сколько раз Порошенко на законных основаниях может избегать встреч со следователями Госбюро расследований?
— Имитация правовых требований с одной стороны и их полное игнорирование с другой напоминает странную игру. Порошенко многократно игнорировал вызовы на допросы, после чего выносилась идея о принудительном приводе его на допросы. Но, видимо, угроза осталась пустой.
Это говорит о том, что Порошенко остается неприкасаемой персоной, действия правоохранительной системы вокруг его фигуры больше напоминают имитацию.
- Разве он может до бесконечности игнорировать вызовы на допросы? На чьей стороне закон?
— К сожалению, даже следователи ГБР с точки зрения квалификации достаточно слабоваты. Юристы, которых нанял Порошенко, — это высококвалифицированные специалисты. Они каждый раз находят изъяны в тех или иных процессуальных нестыковках.
Получается, что Порошенко выглядит приличным гражданином, который имеет право апеллировать к неточностям и нестыковкам. Но мы понимаем, что будь на его месте любой другой гражданин, рядовой бизнесмен или чиновник, к нему была бы применена вся репрессивная сила.
А так обе стороны устраивает, что процесс вроде бы есть, но его на самом деле нет.
- Как же правоохранительным органам следует поступить, чтобы допросить Порошенко в установленном законом порядке?
— На Украине в последние годы стало очень модно абсолютно все объяснять отсутствием политической воли. Это абсурд по отношению к любой ветви правоохранительной системы. Как она вообще может зависеть от чьей-нибудь политической воли, если единственным ее основанием является закон?
Хочется думать, что рано или поздно изменения во власти или в руководстве самой правоохранительной системы изменят ситуацию.
- А в чем смысл изматывающей тактики Петра Порошенко? Он боится прийти на допрос?
— Анализ показывает, что на самом деле он боится. Вообще, Порошенко по натуре трус. Более того, меня поражает беззубость власти и правоохранительной системы, когда Порошенко все-таки решается на поход в ГБР, тут же устраивается шоу под стенами учреждения, где собирается тола проплаченных скоморохов с идиотскими лозунгами.
Окружение Порошенко — это люди, взращенные на крови, Майдане, воровстве, коррупции, они приходят и красуются там, устраивают микромитинги. Но их никто не останавливает, и они чувствуют себя героями текущего момента.
Это говорит о слабости самой власти, потому что если бы кулуарно было принято жесткое решение, то немедленно прекратились бы показушные митинги под стенами серьезного госучреждения.
Порошенко был бы достаточно жестко доставлен на допрос. Проблема ведь еще в том, что существует некая скрытая протекция, в первую очередь со стороны посольства США.
Порошенко стал одной из разменных монет в набирающей обороты президентской гонке в США. Неслучайно всплыл и скандал с пленками его переговоров с Байденом.
- То есть Порошенко чувствует за собой мощное лобби в лице демократов и Джо Байдена?
— Абсолютно, и, поверьте, это неслабый лоббистский пул, к которому присоединяются и политики Евросоюза, тот же Анджей Дуда. Не так давно было открытое циничное заявление того же (экс-президента Польши Александра) Квасьневского о том, что не смейте трогать Порошенко.
То есть бывшие политики боятся расправы за прежние правонарушения, поэтому они, по сути, друг друга защищают. И пример Порошенко очень показателен.
- Если вернуться к юридическим тонкостям, возможно ли на Украине вынесение подозрения о совершении преступления без допроса?
— У нас существует практика вынесения таких решений, но при условии, когда нет самого подозреваемого. А Порошенко-то есть. Это был бы нонсенс, не понятый в мире. Он находится в стране, не бегает и не скрывается. Поэтому я думаю, что такой казус вряд ли возможен.
- Все-таки чем завершится история с Порошенко?
— При нынешнем раскладе сил и нерешительности власти нет ни одной сферы, в которой бы действия Зеленского были решительны и последовательны, ни в политике, ни в экономике.
Поэтому ждать, что он вдруг станет решительным и смелым по отношению к такой одиозной фигуре, как Порошенко, не приходится.