Мир постепенно выходит из состояния пандемии, однако ее последствия еще долго будут определять политику в мире и на Украине, рассказал политолог Руслан Бортник изданию Украина.ру

- Руслан, в разных странах мира начинают постепенно снимать ограничения из-за пандемии, Украина не исключение: уже прошли протесты под предводительством Порошенко, ультраправые атаковали офис Виктора Медведчука. Что будет дальше — какой вам видится украинская политика после карантина?

— Ситуация раскачивается сегодня, и после карантина выплеснулось то, что собралось за это время в социальном и политическом плане. Ну и уже чувствуется дыхание местных выборов — многие политические партии пытаются раскачать свои бренды, напомнить о себе избирателю.

Поэтому думаю, что Украина в ближайшие полгода будет переживать очень турбулентное время с многочисленными конфликтами, скандалами, обвинениями — это прежде всего предопределено этими двумя факторами.

- Европейский союз при некотором сопротивлении так называемых «бережливых стран» рассматривает план Меркель и Макрона о масштабных вливаниях бюджетных средств в экономику. Может ли Украина последовать по такому пути, чтобы спасти свою экономику?

— Да, это было бы логично. Но для этого нужно было бы сменить руководство Национального банка и пересмотреть политику взаимоотношений с внешними игроками.

Более эффективная монетарная политика, кредитно-финансовая политика с одновременными государственными инвестициями в инфраструктурные проекты могли бы сегодня поправить ситуацию в Украине, но пока что, мне кажется, правительство неспособно на пересмотр этой политики.

- А что мешает сделать все это нынешнему составу Кабмина?

— Внешние игроки, которые заинтересованы в сохранении номинальной стабильности на украинском рынке, которая, с одной стороны, обеспечивает контроль над украинской политикой и экономикой, а с другой — обеспечивает прибыльность проекта Украина.

МВФ пообещал кредит, уровень бедности вырастет до 45%. Главное в экономике Украины 16-22 мая © Украина.ру

Конечно, кредиторы заинтересованы в сохранении этой ситуации — более выгодный для них проект в мире еще надо поискать.

- Противодействие «бережливых» Дании, Австрии, Голландии и Швеции Франции и Германии — один из доводов в пользу растущего раскола в ЕС. В связи с этим расколом какими вам видятся перспективы развития отношений Украины и ЕС?

— Евросоюз переживает не лучшие времена, но я думаю, что до раскола еще далековато. Пока что украино-европейские и украино-американские отношения находятся в стадии докарантинной инерции, с поправкой на нарастающие внутренние проблемы.

Пока что пересмотр этих отношений сегодня невозможен для сторон, хотя Украина и поднимает вопрос о том, что надо переписать некоторые части Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в силу того, что «зона свободной торговли с ЕС» оказалась не зоной свободной торговли. Там установлено огромное количество тарифных барьеров.

Пока что ситуация развивается по инерции, и я думаю, что пересмотр этих моделей возможен не ранее, чем пройдут выборы президента США.

После их окончания и Евросоюз начнет выстраивать новую политику, и Украина будет вовлечена в этот процесс.

- Взаимоотношения США и Китая развиваются не лучшим образом, Штаты грозятся санкциями, а китайцы — выбросить на рынок американские долговые бумаги. Уже видно, что это негативно сказывается на рынках — а на Украину этот конфликт как-то влияет?

— На Украину пока что нет, но потенциально это вполне возможно. Китай сейчас главный торговый партнер Украины, если посмотреть на данные по товарообороту среди стран, а США — главный финансовый партнер, главный кредитор по большому счету.

Несмотря на то, что формально в бумагах написано другое, но именно поддержка американской элиты обеспечила кредитование Украины через МВФ и другие структуры.

И понятно, что если кризис будет усиливаться, то Украина рискует потерять и американскую, и китайскую поддержку.

Украина также может стать одной из зон противостояния США и Китая. Пример с покупкой завода «Мотор Сич» может выступать как маркер возможного противостояния между США и Китаем на территории Украины.

- В чем вы видите главные отличия борьбы с коронавирусом на Украине и в России? Как власти двух государств справились с эпидемией? Какими обе страны выйдут из карантина и что поменяется в жизни россиян и украинцев?

— Украина реагировала раньше, и украинская реакция на проблему коронавируса в медицинском разрезе оказалась эффективнее, что бывает очень редко.

Россия реагировала позже, получила более тяжелый медицинский эффект, но более легкие экономические последствия.

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Сегодня мы находимся на этапе, на котором медицинская ситуация на Украине выглядит лучше, но экономические последствия, которые будут наступать уже летом и особенно осенью, скорее всего, перевернут это впечатление.

Мы увидим, что страны, которые ввели более слабые карантинные ограничения, выиграли экономически.

Жесткие карантинные мероприятия в Украине могут стоить для Зеленского и его команды экономического кризиса и связанного с этим политического кризиса.