Звезда КВНа Сергей Сивохо стал общественным деятелем и активно занимается поисками путей примирения Украины с Донбассом. О том как КЕВН может (и смжет ли?) примирить страну, он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Сергей, вы как-то используете в своей нынешней деятельности опыт, приобретенный в КВН?

— КВН, прежде всего, развивает природное чувство юмора. А оно в любой деятельности, да и вообще в жизни, полезно. Ну и находчивость. В политике она еще нужнее, чем в КВН.

- Как вы думаете, есть ли у КВН будущее в нынешней Украине?

— Сам формат КВН все-таки ушел в прошлое в Украине. Его достойная замена — «Лига смеха». Тем более, что создатели Лиги — это люди, которые делали КВН в его «золотой век» — Андрей Чивурин, Наум Баруля и другие. Теперь молодежь может реализовывать свои таланты в этом проекте, и на очень достойном уровне. Так же, как КВН давал большое будущее участникам, сегодня его дает «Лига смеха». Это без преувеличения. Уже ведь есть такие истории.

- Скажите, а возможна встреча команд КВН с одной стороны сборной Украины, а с другой — сборной ДНР и ЛНР? Кем бы вы видели себя на этой встрече: ведущим, участником (с какой стороны) или судьей?

— Я бы говорил о встречах жителей Луганской и Донецкой областей с обеих сторон линии соприкосновения. Я себя вижу в подобных проектах исключительно организатором. Причём надо брать шире и думать о возможности проведения соревнований между спортивными командами, участии в различных мероприятиях и талант-шоу. У нас — команды Национальной платформы примирения и единства — есть такие планы. Но они еще в разработке. Самое главное в этом процессе — обеспечить безопасность участникам. Это приоритет!



- Есть ли у вас лично план умиротворения Украины и Донбасса? В чем он состоит?

— Прошлой осенью моя команда, которая состоит в основном из тех, кто родился и жил в разных уголках Донбасса, начала разработку такого плана. Так, собственно, и появилась Национальная платформа примирения и единства. Все это время мы подбираем «нужные пазлы», изучаем опыт других государств, в которых были подобные конфликты.

Наш конфликт уникален. Но опыт других стран, даже негативный, невероятно полезен, чтобы не тратить времени, которого у нас нет, на грабли, которые кому-то уже дали по лбу. Эксперты, которые помогают нам в разработке политики примирения — это не "диванная гвардия", а реальные люди, такие же, как мы. Они тоже стали на этот нелегкий путь и ищут способы примирения людей в своих странах.

Первый пункт плана примирения после всех организационных моментов — это создание диалоговых площадок для жителей подконтрольных и неподконтрольных территорий. Это будут небольшие группы людей, так сказать, по интересам — доктора с докторами, педагоги с педагогами, студенты со студентами. На этих встречах мы будем искать, что же нас объединяет, что пугает, что у нас общего.

- Как вы считаете, кто препятствует мирному разрешению конфликта между Украиной и Донбассом?

— Я считаю, Украина оказалась лакомым куском в серьезных геополитических играх. Наша проблема — в географическом положении! Проще сказать, кто заинтересован в мирном урегулировании конфликта. Я знаю, что желание закончить войну есть у президента Владимира Зеленского.

Сергей Сивохо очень хочет, чтобы в Украине снова был мир. Переселенцы хотят того же, как и большинство простых людей, которых сложно определить в какие-то категории. Причем это люди из разных уголков Украины, в том числе живущие в Донецке и Луганске. По обе стороны линии соприкосновения некоторые из них даже пытаются делать какие-то свои шаги к миру.

Но по отдельности мы слишком слабы. Нас должно быть больше, и мы все должны друг о друге знать, чтобы объединить усилия. Хотя мы понимаем, что без политической воли этих усилий все равно недостаточно!

- Когда вы последний раз были в Москве? С какой целью приезжали? Есть ли желание приехать снова? А в Донецке?

— В Москве был почти 10 лет назад. В 2011 году. Не помню точно по какому поводу, то ли на одном из КВН-мероприятий, то ли на дне рождения Михаила Шаца.

В Донецке в последний раз я был 6 июня 2014 года. Донецк — моя Родина. Город, подаривший мне очень много — счастливое детство, КВН, друзей, первую сцену и первые успехи. Поэтому моя работа по внедрению политики примирения — это мой долг Родине.