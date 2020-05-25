Центристская партия Зеленского пока смягчает противоречия между двумя лагерями украинской политики, считает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

В воскресенье, 25 мая, сторонники Петра Порошенко, представители «Нацкорпуса» и «Свободы» провели акцию «СтопРеванш», протестуя против «капитулянтской», по их мнению, политики нынешней украинской власти.

- Владимир Вячеславович, есть ли связь между акцией «СтопРеванш» в Киеве и недавней публикацией скандальных «плёнок Деркача»? И почему сторонники Порошенко вышли на улицы Киева именно в этот день?

— Не преувеличивайте значения этих пленок. Акция точно не была проведена для борьбы с ними. Он собрала немного людей и вызвала ироничные и критичные оценки в силу своей маргинальности.

Политолог Фесенко: За год президентства Зеленскому удалось стать настоящим политиком © glavred.info Зеленского и на недавнюю пресс-конференцию. Второе: не забывайте, как раз сегодня — годовщина победы Порошенко на президентских выборах в 2014 году. Вот две главные причины.

А записи разговоров Порошенко и Байдена… В России, мне кажется, воспринимают это как суперсобытие, а оно таковым не является. Никакого большого резонанса от этих записей нет. Пресс-конференция Зеленского начисто перебила это как инфоповод. Плёнки пытаются обсуждать на телеканале "1+1", потому что Коломойский это поддерживает и продвигает.

- Досталось в тот же день и лидеру «Оппозиционной платформы» Виктору Медведчуку, у стен офиса которого «Нацкорпус» провел свою акцию. Как вы думаете, почему?

— Это надо у «Нацкорпуса» спросить. Может быть, Медведчук ему заплатил, а то про него забывать стали? Я не вижу никаких поводов что-то устраивать у стен Медведчука. Акция «Нацкорпуса» больше о самом Медведчуке напомнила, чем о «Нацкорпусе», поэтому у меня такое экстравагантное предположение.

В нашей политике такие вещи часто случаются. Специально приплачивают радикалам, чтобы они устроили какую-нибудь заварушку, а потом об этом написали. Объективно вся эта акция работает именно на Медведчука.

- Мишенью вчерашней акции стал Андрей Ермак. С чем это может быть связано? С его участием в переговорах по Донбассу?

— Опять-таки нет конкретного повода бить именно по Ермаку. Здесь пытаются реализовать давнюю стратегию. Надо выбить всё окружение Зеленского, людей, которые близки ему, которые на него влияют, на которых он опирается. Тогда Зеленский останется один, и легко можно будет брать в руки и его.

Поэтому бьют по Ермаку, бьют по [главе СБУ Ивану] Баканову. Так что здесь дело не в Ермаке, он просто вызывает раздражение у сторонников Порошенко тем, что активно занимается переговорами по Донбассу, и в этом смысле он для них удобная мишень.

- Угрожает ли это его карьере, то есть сохранит ли он свой пост главы Офиса президента?

— На данный момент нет. Риски были в марте, связанные с известным документом, подписанным 11 марта в Минске, потом скандал с братом. Но на недавней пресс-конференции Зеленский сказал, что у него претензий к Ермаку нет, поэтому если не возникнет чего-то скандально-сенсационного, думаю, ему как минимум в ближайший месяц ничего не угрожает.

- Как бы вы оценили реакцию властей на то, что происходило вчера в столице? Кажется, она была весьма слабой.

— А зачем реагировать на эту акцию? Собралось 500 человек на Майдане, так там собираются регулярно по разным поводам. Тем более карантин отменили, и этим решили сразу же воспользоваться сторонники Порошенко.

Кирилл Молчанов: Зеленский полностью проигрывает «улицу» © Facebook, Денис Жарких

Любая реакция, ответ на эту акцию будут работать на Порошенко. Поэтому эта акция вообще не заслуживает какого-либо внимания, она была маргинальной.

Тем более выступление [телеведущего Сергея] Пояркова в роли чёрного клоуна вызвало негативную реакцию. Также до этого резкий наезд сторонников Порошенко на торговый дом «Этнодим», который гордился тем, что его вышиванки надел Зеленский и его супруга. Это вызвало истеричную атаку порохоботов, и в соцсетях это восприняли негативно.

Потому что выглядело это абсолютно глупо и непатриотично: наехали на производителей украинских вышиванок за то, что они якобы поддержали Зеленского. Здесь очень ярко проявилась маргинальность сторонников Порошенко.

Для чего Поярков выступает со своими оскорблениями? Он хочет спровоцировать ответную реакцию, чтобы был конфликт. Тогда этот резонанс будет работать именно на Порошенко, поэтому лучше это игнорировать.

- Можно ли сказать, что маргиналы-националисты, "порохоботы" теряют поддержку в обществе?

— Что значит теряют? У них есть свой устойчивый электорат. Не путайте маргиналов и националистов. Маргинальность — это не определение сущности политических сил, это характеристика способа поведения, эмоционального проявления. У националистов есть свои сторонники, хотя националистическое движение на Украине раздроблено. Пока ни одна националистическая партия не имеет шансов пройти в парламент.

Что касается партии Порошенко, то она даже вернула утраченных избирателей. Сейчас Порошенко борется с Юрием Бойко за второе место в условных рейтинговых гонках. Правда, оба они уступают Зеленскому более чем в два раза по рейтингу. Тем не менее свои прошлогодние показатели Порошенко сохраняет. У него есть консолидированные сторонники. Говорить о том, что он утратил популярность, было бы неправильно.

Рудяков: Зеленский сидит в башне из слоновой кости и слабо ориентируется в том, что происходит вокруг © РИА Новости, Нина Зотина

Но это часть украинского общества. Как и пророссийские силы, которые тоже составляют явное меньшинство, которое не имеет поддержки большинства украинцев, на другом фланге Порошенко. Слава Богу, что есть Зеленский, потому что иначе это было бы возвращение в 14-й год, когда страну разрывали.

Очень хорошо, что есть центристская партия Зеленского и других политических сил, которые смягчают это противоречие. И самое забавное, что между представителями Порошенко и ОПЗЖ — очень хорошие отношения. Хотелось бы, чтобы в России это понимали и не воспринимали украинскую политику как гражданскую войну.

Например, бывший глава администрации Порошенко (Игорь Райнин. — Ред.) возглавляет Харьковскую областную организацию ОПЗЖ, бывший советник Авакова (Илья Кива. — Ред.) — депутат от фракции ОПЗЖ.

Бей чужих, чтобы свои боялись. За что страдает Виктор Медведчук © пресс-служба партии "Национальный корпус"

- Кстати, по поводу Авакова: активность «Нацкорпуса» входит в его планы, ведь ему приписывают кураторство над этой группировкой?

— Есть очень много мифов. У Авакова есть давние личные отношения с [лидером «Нацкорпуса» Андреем] Билецким. Есть ситуативные партнерские отношения, когда они друг другу помогают в той или иной форме. Но было бы крайне неадекватным преувеличением говорить о том, что «Нацкорпус» — это марионетки Авакова.

Иногда между ними совпадают интересы, Аваков может влиять на «Нацкорпус» только через Билецкого. Сам по себе Аваков не является авторитетом для «Нацкорпуса». Наоборот, надо учитывать, что бойцы «Нацкорпуса» и полиция — это классовые враги. Они на улицах между собой дерутся.

Поэтому все взаимодействие Авакова и Билецкого происходит в закрытом режиме. Сам по себе Аваков на «Нацкорпус» влиять не может. Подчеркну: только через Билецкого и только тогда, когда их интересы совпадают.