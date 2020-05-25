Акция «СтопРеванш», которую 24 мая в Киеве провели сторонники Петра Порошенко, нужна была для мобилизации сторонников в преддверии местных выборов. Такое мнение у политолога, директора информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова

- Павел Николаевич, почему соратники Порошенко и примкнувшие к ним представители «Нацкорпуса» и «Свободы» проводили акцию именно сейчас? Есть ли тут связь с недавно обнародованными скандальным записями переговоров самого Порошенко и Джо Байдена?

— Связи прямой нет, эта акция планировалась еще до этого выплеска. У Порошенко нет необходимости проводить такие вещи в связи с «плёнками Байдена». Насколько я понимаю, ситуация там будет строиться совсем по другой схеме и с применением другого набора технологий.

Если смотреть, что было сначала, курица или яйцо, то вначале была анонсирована эта акция, а потом уже был вброс Деркача. Не думаю, что это как-то связано и мотивировано.

Павел Рудяков: Глобальная война продолжается десятилетиями, но она не остановит кризис © РИА Новости, Нина Зотина

С другой стороны, ряд экспертов полагают, что это начало мобилизационных программ под местные выборы. С этой точки зрения, это как поддержание температуры в доме. Поэтому и лозунги были такие же, и набор спикеров. Всё это демагогия, не связанная с действительностью.

- Похожую акцию «Нацкорпус» провёл и возле офиса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука…

— Это всего лишь совпадение по времени. По Медведчуку идёт отдельное финансирование, отдельный бюджет, там постоянно работающая программа. Так совпало, что нашли деньги, и они бросились туда. По Медведчуку идёт совершенно отдельный проект, поэтому связь только в том, что это происходило в Киеве.

- Мишенью вчерашней акции стал глава Офиса президента Андрей Ермак. Связано ли это с его усилиями на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе?

— Это связано напрямую. Ермак стал мишенью после того, как стал искать какие-то новые варианты по Донбассу.

- Сохранит ли за ним Владимир Зеленский пост главы ОП?

— Сохранит, потому что если он отдаст Ермака, то ему придётся самому объявлять досрочные выборы. У него не так много тех, кому бы он мог доверять. Он и так отрезан от реальной жизни.

«Украинская неправда». Выпуск №17 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зеленский сидит в своей башне из слоновой кости и очень слабо ориентируется в том, что происходит даже в здании на Банковой, не говоря о том, что происходит вокруг здания. Поэтому его скорее натравят на парламент, и он распустит его, чем уволит Ермака.

- Несмотря на то, что это была антипрезидентская акция, власти на нее отреагировали слабо. Как вы считаете, почему?

— Потому что власти, если вы имеете в виду Зеленского, нечем реагировать. Только, как Никите Сергеевичу Хрущеву, уехать в ООН и стучать каблуком по трибуне. Ничего из того, чтобы должна была сделать власть, когда затрагивают первое лицо государства, еще и в таких хамских формах, не было сделано.

В данном случае власть — это Аваков. А он реагирует по-своему, потому что у него своя игра, он её финансирует. Это всё аваковская ширма, крыша, и она в очередной раз себя показала.