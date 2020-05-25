Президент Украины Владимир Зеленский проигрывает радикальному организованному меньшинству, которое успешно разрушает все попытки главы государства и его окружения урегулировать конфликт в Донбассе, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

В Киеве и других областных центрах Украины 24 мая прошла акция «Стоп реванш», в которой отметились сторонники экс-президента Петра Порошенко, а также неонацистские партии «Национальный корпус» и «Свобода».

Одним из требований было увольнение главы Офиса президента Ермака за «пророссийскую позицию».

- Кирилл, как вы считаете, почему Порошенко провел акцию именно сейчас? Не из-за утечки ли его переговоров с вице-президентом США Джо Байденом и открытием нового уголовного дела?

— В этом есть определённая логика. Партии Порошенко надо перебить фокус внимания с «плёнок Байдена». С другой стороны, они показывают Зеленскому, что если он продолжит линию уголовного преследования Порошенко, они будут пытаться «шатать» ситуацию в стране улицей.

Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть, Зеленский вроде и пользуется поддержкой 42% населения страны, но при этом не может вывести даже тысячи человек на поддержку своего мирного плана по Донбассу или организовать условный Марш мира.

Зеленский полностью проигрывает «улицу», поэтому именно «улицей» будут его шантажировать радикалы и Порошенко.

Я бы еще не исключал и фактора того, что они готовятся к местным выборам, подогревают свой националистический электорат. Карантин закончился, и начались первые акции протеста.

- Связаны ли нападки на Андрея Ермака с какими-то подвижками в переговорах по Донбассу?

— Если честно, я никаких подвижек не вижу. Были какие-то его робкие заявления о создании общественного совета, были робкие попытки Сивохо создать национальную платформу примирения.

Все эти инициативы были сорваны праворадикалами, и Ермак уже от своих слов отказался. То есть, была попытка прощупать почву, информационная «разведка боем», но она провалилась.

Никакой встречи в «Нормандском формате» не планируется, Россия не собирается их проводить, потому что нет прогресса после встречи в Париже. Поэтому я считаю, что ситуация вернулась в тот самый тупик, в котором пребывала последние шесть лет.

Если даже у Ермака было желание продвижения, то по факту всё сорвано в украинских реалиях.

- Как вы считаете, сохранит ли Зеленский Ермака на посту главы ОП?

— Очевидно, что Зеленский снимать Ермака не будет, потому что тот входит в круг его близких лиц, его банально некем заменить. Более того, в случае отставки Ермака Зеленский теряет эксклюзивный контакт с Кремлём по линии Козак — Ермак.

Если снять Ермака, то придется возвращаться к контактным возможностям Медведчука, а у Зеленского этого не хотят. Других неофициальных контактов с Кремлём нет. И официальных нет, потому что нет послов ни на Украине, ни в России.

Поэтому я думаю, что Зеленский будет держаться за Ермака до последнего.

- Власть практически не отреагировала на оппозиционные акции. Как вы это оцениваете?

— Это для них стандартная практика — делать вид, что ничего не происходит, вот и всё.

- «Национальный корпус», который раньше готов был уничтожить Порошенко, теперь выступает с ним вместе против Зеленского, а также атакует офис Медведчука в Киеве. Не вызвана ли эта активность интересами министра внутренних дел Арсена Авакова?

— Да, это так. Во-первых, Авакову необходимо показывать Зеленскому, что от его услуг отказываться нельзя, что он больше чем министр. Что он одновременно контролирует и Национальную полицию, и «Национальный корпус», может организовать «управляемый хаос» или беспорядок.

Незаметная диктатура Авакова, замаскированная под карантин © Andrei Novitsky

Так что Аваков вынужден демонстрировать свою незаменимость, показывать свой вес.

Это очередной «звоночек» для Зеленского о том, что, пока Аваков на своей должности, никакого урегулирования на востоке Украины не будет. Потому что Аваков очень крепко держит и правоохранителей, и протестующих.