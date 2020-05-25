Именно сейчас мы все находимся в точке перехода от одной цивилизационной модели к другой, считает венгерский политический философ Ласло Кемени

— Ласло, сейчас много споров о том, случайно ли эпидемия коронавируса совпала с разворачивающимся глобальным экономическим кризисом, или же кризис начался раньше, а вирус лишь катализировал все процессы. Ваше мнение?

— Это такой вопрос, который активно обсуждают и в СМИ, и в разговорах между людьми, на который пытаются найти ответ. Как мы уже говорили, это на самом деле не главный вопрос, хотя и на него надо ответить. Я думаю, что коронавирус — не главный игрок в этой игре, в кавычках, которая сейчас в мире наблюдается. Главный игрок, точнее, главный процесс, о котором мы уже упоминали в предыдущих беседах, — это переход от одной цивилизации к другой. Заканчивается эпоха в истории человечества, которая началась с промышленной революции, сейчас мы — свидетели наступления другой эры. Ласло Кемени. Биографическая справка © youtube.com

Смена эпох! Конечно, это влечёт за собой очень много самых разных изменений. И это вызывает недовольство со стороны тех, чьи ценности, скажем так, идентичны той эпохе, которую мы сейчас оставляем в прошлом.

Нельзя сказать, что они увидели опасность для себя только теперь. Уже в 60-х годах прошлого века мы можем видеть попытки приостановить ход истории, предотвратить будущие изменения. Напомню, что в 1968 году была образована такая организация, как Римский клуб, в чьих докладах говорилось о «пределах роста» человечества и о «нулевом росте»… Объединившееся в этой организации учёные и общественные деятели уже тогда говорили о целом ряде глобальных проблем, решение которых необходимо для выживания человечества. И для того, чтобы была возможность в будущем избежать серьёзных перемен.

Эти проблемы — те же, самые которые сейчас выдвигаются на первый план, в том числе биологическое состояние мира, климатическое, демографическое, проблемы с продовольствием, и так далее.

Помимо Римского клуба, были созданы и другие подобные организации, проводились конференции, на которых обсуждали, какие решения можно найти для того, чтобы ничего не менялось. Последнее по времени такое обсуждение состоялось пару лет тому назад в Давосе, когда объявили о «Промышленной революции 4.0».

Искали разные решения. Я хочу этим сказать, что коронавирус — только часть этих тенденций и проблем, не главная часть. Так как эти процессы объективно идут, коронавирус не остановил их, напротив — ускорил преобразования, стал катализатором.

- Получается, мы сейчас находимся как бы в самой точке перехода?

— Да. А если искать ответа на вопрос, случайно ли эпидемия совпала с экономическим и цивилизационным кризисом, то можно, конечно, предположить, что и не случайно. Потому что процесс наблюдаемых нами перемен — не спонтанный, а отчасти подготовленный.

- Отчасти?

То есть, мы видим объективный процесс, но есть и субъективное вмешательство в него. В частности, со стороны многочисленных институтов и лабораторий, в которых разрабатывают различный варианты биологической войны, в том числе и с применением вирусов. Рано или поздно могло бы случиться и такое.

Итак, коронавирус появился, посмотрим, как мир им занимается. И здесь тоже можно усмотреть субъективное вмешательство. Можно было принимать такие меры, какие принимались раньше, например, при борьбе с птичьим гриппом или гриппом свиным… Мы все об этих эпидемиях помним, но помним и то, что тогда не было такого мирового кризиса, как сейчас.

Теперь же все те объективные и субъективные процессы, о которых я говорил раньше, соединились. Резюмируем: коронавирус — это не главный фактор кризиса, но он его катализатор.

Что касается экономического кризиса, то он разразился бы и без коронавируса, собственно, кризис уже практически был. С другой стороны, коронавирусная эпидемия и сама по себе вызывает конкретные экономические проблемы.

- Какими будут экономические и социальные последствия кризиса и длительного карантина? Уже сейчас на дверях многих закрытых кафе, мастерских и небольших магазинчиков можно видеть надписи, оповещающие о том, что помещение сдаётся в аренду… Значит, после карантина они уже не откроются. А это означает, помимо прочего, и потерю рабочих мест для людей, которые там работали…

— Конечно, такие неблагоприятные последствия будут, и они уже есть. Потому что, ещё раз повторю, тут сошлись в одной точке несколько процессов и тенденций, они влияют на ситуацию одновременно, хотя их сила и значение не одинаковы. Но их совместное воздействие вызывает огромное количество самых разнообразных последствий, часть из которых мы уже действительно можем наблюдать.

Но давайте отвлечёмся немного для того, чтобы ещё раз подчеркнуть важность субъективного фактора в происходящем. Если, например, вспомним литературе, то найдём примеры, которые помогут нам понять, что происходит.

Я хотел бы назвать, в первую очередь, прекрасное произведение Гете «Ученик чародея». И вот сегодня мы видим вокруг себя очень много учеников и очень много чародеев. Что описано в произведении? Мастер-чародей делал свои фокусы, ученик смотрел и учился. Потом мастер ушёл на какое-то время, а ученик решил, что он уже всё знает, и попробовал сам… И вот сейчас много таких учеников, в кавычках, которые попробуют либо остановить процесс, либо, наоборот, ускорить его. Но, как и ученик у Гете, они могут попробовать поколдовать, на самом деле не знают, как дальше действовать. А дом уже горит… В упомянутом произведении Гете мастер вернулся и привёл всё в порядок, приостановил войну.

- Но в нашей реальности нет такого мастера-чародея…

— Вот именно, мастера нет. Приведу пример из другого произведения — Томас Манн, «Марио и волшебник». Волшебник хотел проучить Марио и показать перед публикой его несостоятельность. В нашей реальности можно провести параллель: так же хотят показать несостоятельность Китая… Кому-то надо проучить Китай, надо прочить Россию. Такие слова можно даже прочитать в выступлениях и в заявлениях, скажем, Трампа. Но вернёмся к книге: что сделал Марио? Выстрелил. Возможен и в реальности такой вариант, когда всё это приведёт к выстрелу, то есть — к войне.

О чём это говорит? В своё время Томас Манн писал это против фашизма. Пусть отвлечённо, но всё равно — речь шла о Гитлере. И сейчас опасность фашизма и свойственного ему подхода к решению проблем существует.

Поэтому, говоря об условных и реальных «учениках» чародея, нужно бы дать им совет: не надо играть с такими вещами, в которых не разбираетесь…

- Кто же эти ученики?

— Это условно. Но легко предположить, кто это в наши дни… Сейчас у Америки большие проблемы. Она и хочет управлять миром, и… не может. Вспомните, сколько смеялся мир над Брежневым, над другими пожилыми руководителями СССР. Рейган даже говорил, что не может договориться с русскими, потому что их лидеры всё время умирают.

А сейчас почему мир не говорит о том, что возраст политиков в Америке, которые могут претендовать президентский пост, ближе к 80-ти, что они старше, чем был Брежнев, когда он умер. Они могут руководить всем миром, всем человечеством, как они хотят этого? Нет. Значит, надо бы им как-то по-другому вести себя.

Но это ещё не конец истории, потому что такими проектами занимаются те, кто до сих пор регулировал мировые процессы — денежные мешки, банкиры. Рокфеллеры и прочие.

Как я уже сказал, уже в 60-е годы прошлого столетия существовали разного рода клубы и конференции — не только такие, как Римский клуб, который всё-таки с научной стороны подходил к решению мировых проблем, но и такие, как, например, Бильдербергский клуб, где собирались влиятельные люди из ведущих стран.

Многие считают это конспирологией, но речь не о том. Если посмотреть на ход истории, то мы увидим, что при смене феодального строя на капиталистический, точно так же и феодалы не хотели расставаться ни с властью, ни со своими доходами. И была тяжёлая борьба, кровавая — вспомните Английскую революцию или Великую Французскую. Всегда войны начинались при таких переходах.

- И сейчас как раз время такого перехода?

— Да. Но, поскольку к настоящему времени появились такие средства, которые не позволяют начать мировую войну без вероятной гибели всего человечества, то вероятность глобальной войны минимальная. Но не нулевая.

- То есть, совсем исключать вероятность глобальной войны нельзя?

— Нельзя. И, кстати сказать, именно из-за таких клубов, в которых заседают денежные мешки и влиятельные политики. Но всё же больше шансов на то, что до глобальной войны они дело не доведут, понимая все риски для них самих.

И тут в дело вступают различные идеологии. Вспомните, когда закончилась «холодная война», появились труды Франсиско Фукуямы. В книге «Конец истории и последний человек» он констатировал «триумф Запада» и триумф глобализма. То есть, в 1992 году он написал, что можно приостановить процесс, ведущий к тому, что социальные преобразования будут не в пользу денежных мешков, заседающих в Бильдербергском клубе и прочих подобных заведениях.

- Так оно и произошло, по крайней мере, на какое-то время?

— Да. И тут ведущую роль играла так называемая Трёхсторонняя комиссия, где главным идеологом был Збигнев Бжезинский. Известно, что он ненавидел Россию и писал, что новый мир будет построен за её счёт и на её обломках, ненавидел коммунистов и всех, кто хотел преобразовать мир в интересах не узкой группы избранных, но в интересах всех. Он создал много стратегий, и долгое время Америка действовала в соответствии с его концепцией.

Но в 2012 году, незадолго до смерти, Бжезинский выпустил последнюю свою книгу, «Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис», и главная его мысль в том, что есть сходство между процессами, приведшими к распаду Советского Союза, и теми, что происходят в США. То есть, тут мы видим отличие от концепции Фукуямы, считавшего, что глобализм восторжествовал навсегда.

Стоит, конечно, вспомнить и Самюэля Хантингтона с его концепцией будущего конфликта как столкновения цивилизаций — Западной, Исламской, Индуистской, Синской, Японской, Африканской, Латиноамериканской… Россию, кстати, он определял как самостоятельную Православную цивилизацию. Он и его последователи считают, что линии конфликта пройдут по межцивилизационным «разломам».

Конечно, история накладывает свой отпечаток на культуру и мировоззрение того или иного народа, цивилизации имеют мои интересы и готовы отстаивать их.

Однако есть два пути. Можно эти цивилизации примирить и указать путь к совместному развитию, чтобы человечество выжило, более того, не только выжило, но и освободилось от угнетения. Это один вариант. Другой путь — противопоставить цивилизации друг другу, тогда можно создавать управляемый хаос. Главное, чтобы управление оставалось в руках тех, кто считает себя вправе управлять миром.

Поэтому надо смотреть в корень. Эпидемия вируса — это на поверхности. Можно либо рассматривать глубинную суть процессов, либо вести себя как болельщики — «болеть» за Америку, за Китай или за Россию… Есть разные варианты. И если за кого-то будем «болеть» в этом смысле, то тогда, возможно, будем «болеть» и за войну. Но кто же может выиграть? Американцы сейчас хотят наказать Россию, Китай, в какой-то мере Европу. За кого «болеть»? Надо найти, где же корень всего этого.

Я вижу корень проблем в смене цивилизаций, в переходе к постиндустриальному укладу.

- Кто сопротивляется этому переходу?

— Мировая элита, чувствует, что невозможно остановить процесс перехода к постиндустриальной революции, и понимает, что эта революция может освободить большую часть человечества от подчинения деньгам. Освободить от подчинения денежным мешкам — буржуазии, той буржуазии, о которой написал французский экономист Том Пикетти в книге «Капитал в XXI веке». А он описал колоссальную концентрацию капитала в руках нескольких семейств. Конечно, есть ещё и те, кто прислуживают этому кругу. Но основная масса населения вне этого круга. И вот надо выбрать тех, кто будет служить…

Но что делать с теми, кто не будет? Их много, и на Земле не хватает места для них. Вот тут-то начинаются концепции, с которыми связывают и имя Билла Гейтса, и другие имена. Это те самые «ученики», о которых писал Гете. Они есть и в России, например, это команда Грефа, или это Дмитрий Песков, прошу не путать его с пресс-секретарём президента РФ… Все эти «ученики» говорят, что достаточно и одного «золотого миллиарда».

И здесь мы возвращаемся к коронавирусу. Почему? Потому что, исходя из этих соображений, что надо выбрать часть населения, которая будет служить элите, а все другие пусть делают что хотят, если вообще выживут, то… далее делайте выводы сами. В общем, свобода получается не для всех.

- Эпидемия, кризис, будущее — в тумане. Что в этих условиях делать всем нам, простым людям?

— Во-первых, следить за здоровьем. Каждый человек сам отвечает за своё здоровье, в первую очередь. Надо соблюдать правила, о которых говорят нам те врачи, которые не принадлежат к кланам «учеников чародея».

- Таких врачей остаётся всё меньше, оптимизация…

— Об этом и речь. Есть выбор и у политиков: в какую сторону пойти, поддерживать элиты или поддерживать свой народ? Я абсолютно согласен с Никитой Михалковым: мы подошли к красной линии. Надо выбирать, с кем вы.

Итак, мы отвечаем за своё здоровье. Отвечаем и за образование, за понимание. Мы не должны дать возможность довести ситуацию до простого выбора, когда человек должен будет выбирать — или он получит спасительную вакцину, или же получит такую, что его погубит.

- В таком случае мы несём ответственность и за политику?

— Это самое важное, потому что сейчас становится возможной настоящая демократия, непосредственная демократия. Появление средств искусственного интеллекта даёт возможность внедрения роботизации, это позволит освободить время и силы людей, физические и умственные. Человек может быть действительно освобождён.

Это также означает, что сейчас каждый человек может получить информацию обо всём в мире, имеет доступ к знаниям, накопленным всем человечеством. Мы должны научиться использовать эти средства. И на этой основе действительно организовать абсолютно другую политику, политику непосредственной демократии.

В завершение хочу сказать следующее. Давайте зададим себе вопрос: коронавирус — это сама война, или же это явление во время войны? Если понимать под войной то, о чём я говорил. Думаю, что это только проявление.

- Есть у нас шанс в этой ситуации? Ласло Кемени: На наших глазах создается новая цивилизация © youtube.com

— Если посмотреть на историю, то увидим, что находились люди, способные повести за собой, и человечество выживало, пусть и с большими потерями. Надеюсь, что шансы есть и сейчас. Хотя это не будет легко. Денежные мешки не захотят добровольно расстаться с властью. Мы видим это на примерах. Если вспомнить о революции 1917 года, то кто начал гражданскую войну? Об этом стараются не писать, но начали её, всё-таки, не красные. А могли выиграть белые? Нет, не могли…

Так что шанс у нас есть, но ещё раз повторю: надо быть не болельщиками, а игроками. Подготовленными игроками.